Где в Ярославле проедет военная техника на 9 Мая. Карта

Стало известно, по какому маршруту проедет военная техника на 9 Мая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

9 Мая по улицам Ярославля проедет колонна техники «Машины Победы». Ее перемещение по районам города запланировано с 11:00 до 15:00.

«Маршрут стартует от Советской площади и охватит все районы города», — отметил губернатор Михаил Евраев.

Колонна проедет через центр города, после чего направится в Заволжский, Дзержинский, Ленинский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Маршрут завершится на улице Наумова.

Схема движения парадной колонны в Ярославле Источник: Мария Романова / Городские медиа

В колонне будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, а также периода послевоенного восстановления страны. Среди экспонатов — ГАЗ-69А, ГАЗ-51А, ЗИС-151 «Катюша», ЗИЛ-131, УАЗ-469, артиллерийские орудия и другие образцы.

Из-за празднования Дня Победы в Ярославле перекроют центр города и частично Московский проспект. Исходя из этого будет скорректировано расписание общественного транспорта.