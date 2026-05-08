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Город 9 Мая в Ярославле Где в Ярославле проедет военная техника на 9 Мая. Карта

Где в Ярославле проедет военная техника на 9 Мая. Карта

Публикуем схему движения «Машин Победы»

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Стало известно, по какому маршруту проедет военная техника на 9 Мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, по какому маршруту проедет военная техника на 9 Мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, по какому маршруту проедет военная техника на 9 Мая

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

9 Мая по улицам Ярославля проедет колонна техники «Машины Победы». Ее перемещение по районам города запланировано с 11:00 до 15:00.

«Маршрут стартует от Советской площади и охватит все районы города», — отметил губернатор Михаил Евраев.

Колонна проедет через центр города, после чего направится в Заволжский, Дзержинский, Ленинский, Фрунзенский и Красноперекопский районы. Маршрут завершится на улице Наумова.

Схема движения парадной колонны в Ярославле | Источник: Мария Романова / Городские медиаСхема движения парадной колонны в Ярославле | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Схема движения парадной колонны в Ярославле

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

В колонне будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, а также периода послевоенного восстановления страны. Среди экспонатов — ГАЗ-69А, ГАЗ-51А, ЗИС-151 «Катюша», ЗИЛ-131, УАЗ-469, артиллерийские орудия и другие образцы.

Из-за празднования Дня Победы в Ярославле перекроют центр города и частично Московский проспект. Исходя из этого будет скорректировано расписание общественного транспорта.

Полную программу мероприятий на праздничные выходные в Ярославле и области читайте в этом материале.

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Комментарии
16
Гость
9 мая, 12:12
Подскажите пожалуйста где едут на данный момент
Гость
9 мая, 11:13
Победобесие в своем ежегодном обличии. Хватит эксплуатировать память о предках.
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Гость
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