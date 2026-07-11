Дроны атаковали четыре танкера в Таганрогском заливе — погиб моряк

В Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников пострадали четыре судна, в том числе танкер, перевозящий метанол. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Угрозы разлива или течи опасного вещества нет, а сами суда получили незначительные повреждения, передал губернатор. К сожалению, в следствие атаки погиб человек.
«Сегодня вновь в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА. Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено более полутора десятков дронов. Кроме Таганрогского залива, ударам подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.
В Ростовской области сохраняется угроза атаки беспилотников. Губернатор призвал жителей быть осторожными: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.