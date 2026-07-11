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Происшествия Дроны атаковали четыре танкера в Таганрогском заливе — погиб моряк

Дроны атаковали четыре танкера в Таганрогском заливе — погиб моряк

Рассказываем подробности ЧП

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Четыре судна оказались повреждены (фото из архива) | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUЧетыре судна оказались повреждены (фото из архива) | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Четыре судна оказались повреждены (фото из архива)

Источник:
Иван Митюшёв / 29.RU

В Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников пострадали четыре судна, в том числе танкер, перевозящий метанол. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Угрозы разлива или течи опасного вещества нет, а сами суда получили незначительные повреждения, передал губернатор. К сожалению, в следствие атаки погиб человек.

«Сегодня вновь в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА. Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено более полутора десятков дронов. Кроме Таганрогского залива, ударам подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.

В Ростовской области сохраняется угроза атаки беспилотников. Губернатор призвал жителей быть осторожными: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

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Комментарии
5
Гость
14 минут
Все эти новости, как буд-то людям жалуются. Для чего вот это знать бабушкам, дедушкам, простым людям которых тут большинство? Они что -то могут изменить ? нет . Мы в этой стране не принимаем решения. Тогда для чего каждый день писать, панику наводить .Это городской портал, пишите про Ярославль
Гость
33 минуты
Соболезнования семье погибшего. Хорошо, что ничего не разлилось и судно по сути целое осталось практически
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Гость
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