Дроны атаковали четыре танкера в Таганрогском заливе — погиб моряк

Четыре судна оказались повреждены (фото из архива) Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников пострадали четыре судна, в том числе танкер, перевозящий метанол. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Угрозы разлива или течи опасного вещества нет, а сами суда получили незначительные повреждения, передал губернатор. К сожалению, в следствие атаки погиб человек.

«Сегодня вновь в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА. Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено более полутора десятков дронов. Кроме Таганрогского залива, ударам подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.