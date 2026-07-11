15 вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае: движение поездов изменили

Из-за ЧП поезда пойдут в объезд (фото из архива) Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На Красноярской железной дороге сошли с рельсов 15 вагонов с углем. Об этом сообщили в пресс‑службе КрасЖД.

В результате ЧП никто не пострадал, угрозы для экологии также нет. Для ликвидации последствий на месте создали оперативный штаб РЖД. Туда направили три восстановительных поезда и другую спецтехнику.

Работы ведут более 200 железнодорожников: часть вагонов уже убрана из габарита путей. Впереди — восстановление свыше 100 метров одного пути и около 60 метров другого, а также ремонт поврежденной ригельной опоры и элементов контактной сети.

Из‑за аварии пять пассажирских поездов (№ 9 «Владивосток — Москва», № 69 «Чита — Москва», № 269 «Чита — Адлер», № 270 «Адлер — Чита», № 2 «Москва — Владивосток») идут в объезд участка «Иланская — Решоты» по маршруту «Тайшет — Саянская — Уяр» с последующим выходом на основной путь.

Пассажиров со станций объезжаемого участка доставят до станции Уяр, где они смогут сесть на свои поезда. Тем, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, предоставят питание.

Следить за актуальным расписанием можно: