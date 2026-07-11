НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

вос.

 754мм 58%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Угроза БПЛА
Что с бензином на М-8
Какие новостройки будут дорожать
Репортаж из двора, где была резня
Здесь был Пушкин
Соседи едут за бензином
Афиша на выходные
Задержан экс-начальник СИЗО
Пробки у АЗС
Происшествия 15 вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае: движение поездов изменили

15 вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае: движение поездов изменили

Рассказываем, какие маршруты поедут по другому пути

123
Из-за ЧП поезда пойдут в объезд (фото из архива) | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUИз-за ЧП поезда пойдут в объезд (фото из архива) | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Из-за ЧП поезда пойдут в объезд (фото из архива)

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

На Красноярской железной дороге сошли с рельсов 15 вагонов с углем. Об этом сообщили в пресс‑службе КрасЖД.

В результате ЧП никто не пострадал, угрозы для экологии также нет. Для ликвидации последствий на месте создали оперативный штаб РЖД. Туда направили три восстановительных поезда и другую спецтехнику.

Работы ведут более 200 железнодорожников: часть вагонов уже убрана из габарита путей. Впереди — восстановление свыше 100 метров одного пути и около 60 метров другого, а также ремонт поврежденной ригельной опоры и элементов контактной сети.

Из‑за аварии пять пассажирских поездов (№ 9 «Владивосток — Москва», № 69 «Чита — Москва», № 269 «Чита — Адлер», № 270 «Адлер — Чита», № 2 «Москва — Владивосток») идут в объезд участка «Иланская — Решоты» по маршруту «Тайшет — Саянская — Уяр» с последующим выходом на основной путь.

Пассажиров со станций объезжаемого участка доставят до станции Уяр, где они смогут сесть на свои поезда. Тем, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, предоставят питание.

Следить за актуальным расписанием можно:

  • в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»;

  • на сайте РЖД;

  • по телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8‑800‑775‑00‑00 (звонок бесплатный по России).

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Вагон Поезд ЧП
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«С малышами можно договориться, а взрослые хуже детей». Какие клиенты бесят аниматора — честный рассказ
Мария
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«Всё, приплыли. Цены вырастут еще на 20%»: владелец маленькой аптеки — о ситуации в фармбизнесе в 2026 году
Ренат Якимов
Владелец аптеки в Нариманово
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Рекомендуем