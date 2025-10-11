В центре Ярославля начались работы на месте бывшего табачного завода: что там откроется

Компания ООО «ЭКО» принадлежит ярославской семье бизнесменов Галагаевых. Фирма была образована в 2004 году и основная сфера деятельности записана как производство изделий из бетона для использования в строительстве. По 33% от организации принадлежат братьям Ивану и Роману Галагаевым, по 16,5 % — их третьему брату Илье и его сыну Владимиру. И только 1% — старшему Галагаеву — Владимиру.

По данным «Контур.Фокус», на конец 2024 года выручка составила 2,7 миллиарда рублей, выйдя в плюс на 756,4 миллиона.

Семья Галагаевых — одна из известнейших династий в Ярославле. Помимо ООО «ЭКО» семье принадлежит строительная компания «Золотое кольцо», городской торгово-выставочный центр «Старый город» на Большой Октябрьской и гостиница «Ринг Премьер Отель».