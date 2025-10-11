В центре Ярославля начались работы на месте бывшего табачного завода: что там откроется

В здании бывшей табачной фабрики «Балканская звезда» на улице Победы в Ярославле начали ремонт. Что в скором времени может появиться на его месте и кому принадлежит объект — читайте в материале 76.RU.
Раньше там производили сигареты
История Ярославской табачной фабрики берет свое начало еще в 1850 году. Основал ее крестьянин Николай Дунаев из Угличского уезда. В 1878 году в честь победы в русско-турецкой войне фабрика была переименована в «Балканскую звезду» и долгое время была известна под этим названием.
В 2008 году фабрику выкупила международная британская компания Imperial Tobacco. Вплоть до 2017 года в центре Ярославля производился табак. Однако фирма не выдержала роста табачных акцизов и экономических трудностей. Сначала Imperial Tobacco сократила объем производства вполовину, уволив часть сотрудников, а потом и вовсе закрылась.
Акциз — косвенный налог, который государство взимает с продажи бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов. Акцизы бывают на алкоголь, табачные изделия, легковые автомобили, сахаросодержащие напитки и другие товарные категории.
Через четыре года после этого, в 2021 году, фабрику выкупила строительная компания «ЭКО», которая принадлежит крупнейшим ярославским бизнесменам — семье Галагаевых. Но их нельзя назвать новыми владельцами объекта. Глава семьи Владимир Галагаев с советских времен возглавлял производство «Балканская звезда», а затем стал владельцем производства, которое продал в 2004 году. На вырученные деньги он построил гостиницу «Ринг Премьер Отель» на улице Свободы, 55.
Что известно про компанию ООО «ЭКО»
Компания ООО «ЭКО» принадлежит ярославской семье бизнесменов Галагаевых. Фирма была образована в 2004 году и основная сфера деятельности записана как производство изделий из бетона для использования в строительстве. По 33% от организации принадлежат братьям Ивану и Роману Галагаевым, по 16,5 % — их третьему брату Илье и его сыну Владимиру. И только 1% — старшему Галагаеву — Владимиру.
По данным «Контур.Фокус», на конец 2024 года выручка составила 2,7 миллиарда рублей, выйдя в плюс на 756,4 миллиона.
Семья Галагаевых — одна из известнейших династий в Ярославле. Помимо ООО «ЭКО» семье принадлежит строительная компания «Золотое кольцо», городской торгово-выставочный центр «Старый город» на Большой Октябрьской и гостиница «Ринг Премьер Отель».
Планы по использованию территории фабрики
Пару лет после покупки здание табачной фабрики пустовало. А в 2023 году ООО «ЭКО» во главе с Владимиром Галагаевым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписало соглашение с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым о комплексном развитии «табачки».
На фабрике запланированы реставрация объектов культурного наследия, создание общественных, деловых и жилых объектов.
Компания «ЭКО» в качестве инвестора планирует привлечь в реализацию проекта не менее 4,5 миллиарда рублей и создать 200 новых рабочих мест.
Как в 2023 году рассказывал Владимир Галагаев, концепцию развития территории бывшей фабрики разработал член Академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор Российской Федерации Максим Атаянц.
По проекту на месте бывшего завода «Балканская звезда» должны были расположиться несколько жилых домов до семи этажей, кафе, рестораны и даже фитнес-центр. Об этом рассказал 76.RU архитектор, который занимался разработкой плана развития территории объекта, Максим Атаянц.
Во-первых, перед нами стояла задача аккуратнейшим образом сохранить все памятники культуры. Во-вторых, вернуть эту территорию, отрезанную от города, в состав городского пространства, куда можно приходить с различными развлекательными заведениями, которые привлекали бы людей.
«Территория внутри была бы полностью доступна для города. То есть ни в коем случае не предполагалось, что там поставят ворота, и всё. И по нашей же инициативе большой красивый цех промышленной архитектуры из красного кирпича тоже предполагалось использовать под помещения для фитнес-центра и прочих подобных целей», — отметил архитектор.
Что там будет
Однако, как уточнил в разговоре с 76.RU совладелец бывшей табачной фабрики Роман Галагаев, проекта, разработанного Атаянцем, придерживаться не стали. Строить жилые дома на территории фабрики не планируют. Сейчас занимаются реставрационными работами и заменой окон и дверей в здании на улице Победы, 22.
«Мы приводим в порядок здание. Это будет общественно-деловое пространство. А как именно оно будет использоваться, мы пока точно сказать не можем. Там могут расположиться точки сферы услуг, могут быть кафешки. Вполне возможно и какие-нибудь производства. Посмотрим, что разрешено в соответствии с зонами охраны», — сообщил в беседе с 76.RU Роман Галагаев.
Мы просто делаем то, что должны: приводим в порядок фасады, окна, здание, а дальше будем смотреть
Кто такой Роман Галагаев
Роман Галагаев был депутатом муниципалитета Ярославля, в 2023 году планировал пойти в областную думу. Но после ДТП, когда он на Ferrari подрезал скорую, партия власти отстранила бизнесмена от участия в предварительном голосовании. Сам бизнесмен ранее отрицал, что иномарка за 20 миллионов принадлежит ему.
В июне 2023 года дочь Романа оказалась в центре скандала. Ее оскорбил одноклассник, сын экс-депутата Станислава Белокурова. После инцидента Роман писал заявление в правоохранительные органы.
В целом фамилию Галагаевых в городе знают многие. Отец Владимир Галагаев — крупный бизнесмен и бывший депутат. Он руководил Ярославским заводом силикатного кирпича и возглавлял Ярославскую табачную фабрику. Несколько лет входил в число 500 самых богатых людей России и считался самым богатым ярославцем.
Как уточнили 76.RU в мэрии, все работы на территории фабрики ведутся в соответствии с Генпланом Ярославля и Правилами землепользования и застройки города.
«На земельном участке бывшей табачной фабрики расположен объект культурного наследия местного (муниципального) значения „Корпус производственный табачной фабрики Дунаевых“», — уточнили в городской администрации.
Также власти отметили, что поскольку здания на территории бывшей фабрики признаны объектами культурного наследия, их снос запрещен. Допускается только проведение работ по сохранению объектов.
Как вам идея, что на месте бывшего табачного завода может разместиться бизнес?