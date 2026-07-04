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Последняя роль Владислава Галкина: где в Ярославле снимали культового «Котовского» — фоторепортаж

Борис Галкин рассказал, как его сын готовился к проекту

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Съемки сериала «Котовский» проходили в Ярославле и Ярославской области | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RUСъемки сериала «Котовский» проходили в Ярославле и Ярославской области | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Съемки сериала «Котовский» проходили в Ярославле и Ярославской области

Источник:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Ярославская область славится своими киноместами. В регионе было снято свыше 150 фильмов, в том числе культовые «Афоня», «Кин-дза-дза», «Аритмия», «Слово пацана» и не только. В сюжете «Где это снято» показываем реальные локации из полюбившихся фильмов.

В этом материале 76.RU публикуем кадры мест, где снимали культового для России «Котовского» (18+), а также воспоминания Бориса Галкина о подготовке сына к съемкам сериала.

Заслуженный артист России Борис Галкин женился на маме Владислава Елене Демидовой, когда мальчику было десять лет. Борис не является его родным отцом, однако отношения между ними были очень близкими. Борис Сергеевич всегда называл Владислава своим сыном.

О чем сериал «Котовский»

«Котовский» (18+) — российский 8-серийный исторический телесериал 2009 года, повествующий о молодых годах известного советского военного и политического деятеля Григория Котовского. За эту роль Владислав Галкин посмертно был награжден кинопремиями «Золотой орел» и «Золотой носорог» в номинации «Лучшая мужская роль». Премьера сериала проходила уже после его смерти.

Революционная улица&nbsp;— одна из первых локаций, появляющихся в сериале. В июле 2026 года здесь идут работы по благоустройству | Источник: Александр Куренной / 76.RUРеволюционная улица&nbsp;— одна из первых локаций, появляющихся в сериале. В июле 2026 года здесь идут работы по благоустройству | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Революционная улица&nbsp;— одна из первых локаций, появляющихся в сериале. В июле 2026 года здесь идут работы по благоустройству | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaРеволюционная улица&nbsp;— одна из первых локаций, появляющихся в сериале. В июле 2026 года здесь идут работы по благоустройству | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Революционная улица — одна из первых локаций, появляющихся в сериале. В июле 2026 года здесь идут работы по благоустройству

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

«Котовский — персонаж неоднозначный. В какой-то степени преступник. Владислав его характер облагородил. Он знал судьбу Григория очень хорошо и говорил: „Я вижу здесь силу человеческой мужской натуры“», — рассказал в беседе с 76.RU актер, отчим Владислава Борис Галкин.

Григорий Котовский (1881–1925) — революционер, герой Гражданской войны в России. В молодости он был предводителем налетчиков в Бессарабии, за что получил прозвище «бессарабский Робин Гуд». Его неоднократно арестовывали, но каждый раз он сбегал. В 1917-м Котовский перешел на сторону большевиков, в Гражданской войне против белых. В 1925 году был застрелен при неясных обстоятельствах.

Режиссером проекта стал Станислав Назиров. Вместе с Владиславом в сериале снялись Марина Александрова, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Иван Стебунов и другие актеры. Основную часть сцен снимали в самом центре Ярославля, также в кадр попали музей-заповедник и губернаторский сад. Работа выдалась весьма напряженной — 60 дней по 12 часов.

Вход в Губернаторский сад не раз становился местом действия в сериале | Источник: Александр Куренной / 76.RUВход в Губернаторский сад не раз становился местом действия в сериале | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Вход в Губернаторский сад не раз становился местом действия в сериале | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaВход в Губернаторский сад не раз становился местом действия в сериале | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Вход в Губернаторский сад не раз становился местом действия в сериале

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Эту локацию легко узнать и сегодня, хотя за прошедшие годы кусты в Губернаторском саду заметно выросли | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭту локацию легко узнать и сегодня, хотя за прошедшие годы кусты в Губернаторском саду заметно выросли | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Эту локацию легко узнать и сегодня, хотя за прошедшие годы кусты в Губернаторском саду заметно выросли | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaЭту локацию легко узнать и сегодня, хотя за прошедшие годы кусты в Губернаторском саду заметно выросли | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Эту локацию легко узнать и сегодня, хотя за прошедшие годы кусты в Губернаторском саду заметно выросли

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Отец Владислава Галкина — о сериале

Борис Галкин признался, что Владислав особо не делился эмоциями после съемок. Однако он подмечал, что в промежутках между работой Влад тщательно изучал биографию Котовского: собирал материалы, разбирал характер политического деятеля и размышлял, как его лучше изобразить в кадре.

«К подготовке Владик всегда подходил очень скрупулезно, вдумчиво и ответственно. В его творческой биографии нет повторяющихся характеров. Они все носят особую индивидуальность, особую природу поступков, реакций и пластики. Всё это было для него необычно важно», — рассказал Борис Галкин.

В его творческой биографии нет повторяющихся характеров.

Борис Галкин

актер, кинорежиссер, сценарист
Вход в главное здание музея-заповедника Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова также можно увидеть в нескольких сценах «Котовского» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВход в главное здание музея-заповедника Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова также можно увидеть в нескольких сценах «Котовского» | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Вход в главное здание музея-заповедника Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова также можно увидеть в нескольких сценах «Котовского» | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaВход в главное здание музея-заповедника Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова также можно увидеть в нескольких сценах «Котовского» | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Вход в главное здание музея-заповедника Н. А. Некрасова также можно увидеть в нескольких сценах «Котовского»

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Музей-заповедник Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова находится в деревне Карабиха под Ярославлем | Источник: Александр Куренной / 76.RUМузей-заповедник Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова находится в деревне Карабиха под Ярославлем | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Музей-заповедник Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова находится в деревне Карабиха под Ярославлем | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaМузей-заповедник Н.&nbsp;А.&nbsp;Некрасова находится в деревне Карабиха под Ярославлем | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Музей-заповедник Н. А. Некрасова находится в деревне Карабиха под Ярославлем

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

В одной из сцен Котовский сбегает по склону от здания музея | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ одной из сцен Котовский сбегает по склону от здания музея | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В одной из сцен Котовский сбегает по склону от здания музея | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaВ одной из сцен Котовский сбегает по склону от здания музея | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

В одной из сцен Котовский сбегает по склону от здания музея

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Роль Григория Котовского стала для Владислава Галкина последней. Актер умер рано, ему было 38 лет.

«Когда Владиславу делали памятник, скульптор Владимир Усов сказал: „У меня перед глазами Котовский“. В пластике он до такой степени был стоек, крепок, какая-то богатырская стать была в нем внутренняя», — вспоминает отчим актера.

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Сцены из сериала Борис Галкин часто вспоминает.

«Особенно перед глазами стоит сцена, когда он входит к своей возлюбленной с букетом белых роз и понимает, что она уже не его. Он там замирает такой глубокой травмой сердечной, таким глубоким переживанием, он не произносит ни слова. Внутренне он не подавлен, наоборот, он приподнимается, расправляет плечи», — поделился актер.

В 2023 году в Губернаторском саду обновили фонтан | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ 2023 году в Губернаторском саду обновили фонтан | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В 2023 году в Губернаторском саду обновили фонтан | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaВ 2023 году в Губернаторском саду обновили фонтан | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

В 2023 году в Губернаторском саду обновили фонтан

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Здание Ярославской духовной семинарии на площади Челюскинцев подошло для воссоздания исторических сцен 1917 года | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание Ярославской духовной семинарии на площади Челюскинцев подошло для воссоздания исторических сцен 1917 года | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Здание Ярославской духовной семинарии на площади Челюскинцев подошло для воссоздания исторических сцен 1917 года | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaЗдание Ярославской духовной семинарии на площади Челюскинцев подошло для воссоздания исторических сцен 1917 года | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Здание Ярославской духовной семинарии на площади Челюскинцев подошло для воссоздания исторических сцен 1917 года

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

За 17 лет перед зданием вырубили деревья | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа 17 лет перед зданием вырубили деревья | Источник: Александр Куренной / 76.RU
За 17 лет перед зданием вырубили деревья | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaЗа 17 лет перед зданием вырубили деревья | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

За 17 лет перед зданием вырубили деревья

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Стена Ярославского музея-заповедника | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтена Ярославского музея-заповедника | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Стена Ярославского музея-заповедника | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaСтена Ярославского музея-заповедника | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Стена Ярославского музея-заповедника

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Владик играл рыцаря. Рыцаря без страха и упрека. Человека, который может, не сомневаясь, каждую секунду в любую погоду рисковать собственной жизнью во имя дела, во имя победы, во имя отстаивания своей позиции.

Борис Галкин

актер, кинорежиссер, сценарист
В кадре&nbsp;— дом купца В.&nbsp;Я.&nbsp;Кузнецова, одна из достопримечательностей Ярославля, которая находится рядом с музеем истории города | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ кадре&nbsp;— дом купца В.&nbsp;Я.&nbsp;Кузнецова, одна из достопримечательностей Ярославля, которая находится рядом с музеем истории города | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В кадре&nbsp;— дом купца В.&nbsp;Я.&nbsp;Кузнецова, одна из достопримечательностей Ярославля, которая находится рядом с музеем истории города | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaВ кадре&nbsp;— дом купца В.&nbsp;Я.&nbsp;Кузнецова, одна из достопримечательностей Ярославля, которая находится рядом с музеем истории города | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

В кадре — дом купца В. Я. Кузнецова, одна из достопримечательностей Ярославля, которая находится рядом с музеем истории города

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Окна главного корпуса ЯГПУ имени К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского | Источник: Александр Куренной / 76.RUОкна главного корпуса ЯГПУ имени К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Окна главного корпуса ЯГПУ имени К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaОкна главного корпуса ЯГПУ имени К.&nbsp;Д.&nbsp;Ушинского | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Окна главного корпуса ЯГПУ имени К. Д. Ушинского

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Мимо них в одной из сцен Котовский мчится в упряжке | Источник: Александр Куренной / 76.RUМимо них в одной из сцен Котовский мчится в упряжке | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Мимо них в одной из сцен Котовский мчится в упряжке | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaМимо них в одной из сцен Котовский мчится в упряжке | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Мимо них в одной из сцен Котовский мчится в упряжке

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Педагогический университет стал в сериале жандармским управлением | Источник: Александр Куренной / 76.RUПедагогический университет стал в сериале жандармским управлением | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Педагогический университет стал в сериале жандармским управлением | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaПедагогический университет стал в сериале жандармским управлением | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Педагогический университет стал в сериале жандармским управлением

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

В одной из сцен можно заметить вход в Михайло-Архангельский гарнизонный храм | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ одной из сцен можно заметить вход в Михайло-Архангельский гарнизонный храм | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В одной из сцен можно заметить вход в Михайло-Архангельский гарнизонный храм | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaВ одной из сцен можно заметить вход в Михайло-Архангельский гарнизонный храм | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

В одной из сцен можно заметить вход в Михайло-Архангельский гарнизонный храм

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Кстати, храм Михаила Архангела в Ярославле в 1917 году пострадал во время Белогвардейского восстания | Источник: Александр Куренной / 76.RUКстати, храм Михаила Архангела в Ярославле в 1917 году пострадал во время Белогвардейского восстания | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Кстати, храм Михаила Архангела в Ярославле в 1917 году пострадал во время Белогвардейского восстания | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaКстати, храм Михаила Архангела в Ярославле в 1917 году пострадал во время Белогвардейского восстания | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Кстати, храм Михаила Архангела в Ярославле в 1917 году пострадал во время Белогвардейского восстания

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

А это фрагмент ограды на Которосльной набережной | Источник: Александр Куренной / 76.RUА это фрагмент ограды на Которосльной набережной | Источник: Александр Куренной / 76.RU
А это фрагмент ограды на Которосльной набережной | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaА это фрагмент ограды на Которосльной набережной | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

А это фрагмент ограды на Которосльной набережной

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

В сериале повозка мчится по улице Салтыкова-Щедрина | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ сериале повозка мчится по улице Салтыкова-Щедрина | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В сериале повозка мчится по улице Салтыкова-Щедрина | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaВ сериале повозка мчится по улице Салтыкова-Щедрина | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

В сериале повозка мчится по улице Салтыкова-Щедрина

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Когда Владислав приезжал со съемок, он был просто выжат как лимон. Он был невероятно уставшим, часов по 12 спал — нагрузка была серьезная. От него этого особо не требовали, можно было сыграть не так эмоционально, но Владик так не умел. Он всегда тратил максимум сил, нервных клеток.

Борис Галкин

актер, кинорежиссер, сценарист

О срыве после съемок рассказывал и продюсер Юрий Ваксман. Вернувшись в Москву, Владислав Галкин устроил погром со стрельбой в баре. Его коллеги по цеху тогда рассказывали, что звезда кино был сильно переутомлен.

В одном из эпизодов можно заметить лестницу церкви Федора, Давида и Константина Ярославских | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ одном из эпизодов можно заметить лестницу церкви Федора, Давида и Константина Ярославских | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В одном из эпизодов можно заметить лестницу церкви Федора, Давида и Константина Ярославских | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaВ одном из эпизодов можно заметить лестницу церкви Федора, Давида и Константина Ярославских | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

В одном из эпизодов можно заметить лестницу церкви Федора, Давида и Константина Ярославских

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

А также территорию Ярославского музея-заповедника | Источник: Александр Куренной / 76.RUА также территорию Ярославского музея-заповедника | Источник: Александр Куренной / 76.RU
А также территорию Ярославского музея-заповедника | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaА также территорию Ярославского музея-заповедника | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

А также территорию Ярославского музея-заповедника

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Котовского освобождают из заключения, и он выходит через одни из ворот музея-заповедника | Источник: Александр Куренной / 76.RUКотовского освобождают из заключения, и он выходит через одни из ворот музея-заповедника | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Котовского освобождают из заключения, и он выходит через одни из ворот музея-заповедника | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaКотовского освобождают из заключения, и он выходит через одни из ворот музея-заповедника | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Котовского освобождают из заключения, и он выходит через одни из ворот музея-заповедника

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Завершающий кадр сериала&nbsp;— Котовский идет через разруху по Советскому переулку | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗавершающий кадр сериала&nbsp;— Котовский идет через разруху по Советскому переулку | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Завершающий кадр сериала&nbsp;— Котовский идет через разруху по Советскому переулку | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star MediaЗавершающий кадр сериала&nbsp;— Котовский идет через разруху по Советскому переулку | Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media

Завершающий кадр сериала — Котовский идет через разруху по Советскому переулку

Источники:

сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

«Котовский» — одна из самых сильных работ Владислава: по масштабу характера, проникновению, по пониманию природы этого героя. Внутренне он похож на Григория бесстрашием, решимостью, готовностью жертвовать собой.

Борис Галкин

актер, кинорежиссер, сценарист
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Комментарии
3
Гость
3 минуты
Какой же у нас все-таки красивый город! Какие красивые локации!
Гость
5 минут
Афоня и Кин-дза-дза вообще одни из моих любимых
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