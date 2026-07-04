Последняя роль Владислава Галкина: где в Ярославле снимали культового «Котовского» — фоторепортаж

Съемки сериала «Котовский» проходили в Ярославле и Ярославской области Источник: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Ярославская область славится своими киноместами. В регионе было снято свыше 150 фильмов, в том числе культовые «Афоня», «Кин-дза-дза», «Аритмия», «Слово пацана» и не только. В сюжете «Где это снято» показываем реальные локации из полюбившихся фильмов.

В этом материале 76.RU публикуем кадры мест, где снимали культового для России «Котовского» (18+), а также воспоминания Бориса Галкина о подготовке сына к съемкам сериала.

Заслуженный артист России Борис Галкин женился на маме Владислава Елене Демидовой, когда мальчику было десять лет. Борис не является его родным отцом, однако отношения между ними были очень близкими. Борис Сергеевич всегда называл Владислава своим сыном.

О чем сериал «Котовский»

«Котовский» (18+) — российский 8-серийный исторический телесериал 2009 года, повествующий о молодых годах известного советского военного и политического деятеля Григория Котовского. За эту роль Владислав Галкин посмертно был награжден кинопремиями «Золотой орел» и «Золотой носорог» в номинации «Лучшая мужская роль». Премьера сериала проходила уже после его смерти.

Революционная улица — одна из первых локаций, появляющихся в сериале. В июле 2026 года здесь идут работы по благоустройству Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

«Котовский — персонаж неоднозначный. В какой-то степени преступник. Владислав его характер облагородил. Он знал судьбу Григория очень хорошо и говорил: „Я вижу здесь силу человеческой мужской натуры“», — рассказал в беседе с 76.RU актер, отчим Владислава Борис Галкин.

Григорий Котовский (1881–1925) — революционер, герой Гражданской войны в России. В молодости он был предводителем налетчиков в Бессарабии, за что получил прозвище «бессарабский Робин Гуд». Его неоднократно арестовывали, но каждый раз он сбегал. В 1917-м Котовский перешел на сторону большевиков, в Гражданской войне против белых. В 1925 году был застрелен при неясных обстоятельствах.

Режиссером проекта стал Станислав Назиров. Вместе с Владиславом в сериале снялись Марина Александрова, Максим Лагашкин, Андрей Гусев, Иван Стебунов и другие актеры. Основную часть сцен снимали в самом центре Ярославля, также в кадр попали музей-заповедник и губернаторский сад. Работа выдалась весьма напряженной — 60 дней по 12 часов.

Вход в Губернаторский сад не раз становился местом действия в сериале Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Эту локацию легко узнать и сегодня, хотя за прошедшие годы кусты в Губернаторском саду заметно выросли Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Отец Владислава Галкина — о сериале

Борис Галкин признался, что Владислав особо не делился эмоциями после съемок. Однако он подмечал, что в промежутках между работой Влад тщательно изучал биографию Котовского: собирал материалы, разбирал характер политического деятеля и размышлял, как его лучше изобразить в кадре.

«К подготовке Владик всегда подходил очень скрупулезно, вдумчиво и ответственно. В его творческой биографии нет повторяющихся характеров. Они все носят особую индивидуальность, особую природу поступков, реакций и пластики. Всё это было для него необычно важно», — рассказал Борис Галкин.

В его творческой биографии нет повторяющихся характеров. Борис Галкин актер, кинорежиссер, сценарист

Вход в главное здание музея-заповедника Н. А. Некрасова также можно увидеть в нескольких сценах «Котовского» Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Музей-заповедник Н. А. Некрасова находится в деревне Карабиха под Ярославлем Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

В одной из сцен Котовский сбегает по склону от здания музея Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Роль Григория Котовского стала для Владислава Галкина последней. Актер умер рано, ему было 38 лет.

«Когда Владиславу делали памятник, скульптор Владимир Усов сказал: „У меня перед глазами Котовский“. В пластике он до такой степени был стоек, крепок, какая-то богатырская стать была в нем внутренняя», — вспоминает отчим актера.

Сцены из сериала Борис Галкин часто вспоминает.

«Особенно перед глазами стоит сцена, когда он входит к своей возлюбленной с букетом белых роз и понимает, что она уже не его. Он там замирает такой глубокой травмой сердечной, таким глубоким переживанием, он не произносит ни слова. Внутренне он не подавлен, наоборот, он приподнимается, расправляет плечи», — поделился актер.

В 2023 году в Губернаторском саду обновили фонтан Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Здание Ярославской духовной семинарии на площади Челюскинцев подошло для воссоздания исторических сцен 1917 года Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

За 17 лет перед зданием вырубили деревья Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Стена Ярославского музея-заповедника Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Владик играл рыцаря. Рыцаря без страха и упрека. Человека, который может, не сомневаясь, каждую секунду в любую погоду рисковать собственной жизнью во имя дела, во имя победы, во имя отстаивания своей позиции. Борис Галкин актер, кинорежиссер, сценарист

В кадре — дом купца В. Я. Кузнецова, одна из достопримечательностей Ярославля, которая находится рядом с музеем истории города Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Окна главного корпуса ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Мимо них в одной из сцен Котовский мчится в упряжке Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Педагогический университет стал в сериале жандармским управлением Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

В одной из сцен можно заметить вход в Михайло-Архангельский гарнизонный храм Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Кстати, храм Михаила Архангела в Ярославле в 1917 году пострадал во время Белогвардейского восстания Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

А это фрагмент ограды на Которосльной набережной Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

В сериале повозка мчится по улице Салтыкова-Щедрина Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Когда Владислав приезжал со съемок, он был просто выжат как лимон. Он был невероятно уставшим, часов по 12 спал — нагрузка была серьезная. От него этого особо не требовали, можно было сыграть не так эмоционально, но Владик так не умел. Он всегда тратил максимум сил, нервных клеток. Борис Галкин актер, кинорежиссер, сценарист

О срыве после съемок рассказывал и продюсер Юрий Ваксман. Вернувшись в Москву, Владислав Галкин устроил погром со стрельбой в баре. Его коллеги по цеху тогда рассказывали, что звезда кино был сильно переутомлен.

В одном из эпизодов можно заметить лестницу церкви Федора, Давида и Константина Ярославских Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

А также территорию Ярославского музея-заповедника Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Котовского освобождают из заключения, и он выходит через одни из ворот музея-заповедника Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU

Завершающий кадр сериала — Котовский идет через разруху по Советскому переулку Источники: сериал «Котовский» (18+), режиссер Станислав Назиров, 2009 год / «Синемафор», Star Media, Александр Куренной / 76.RU