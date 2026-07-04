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Пенсия досрочно: медики могут уйти на заслуженный отдых раньше положенного возраста — как это сделать

Рассказываем, кто имеет право на досрочные выплаты и как оформить документы

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Некоторым медработникам положена ранняя пенсия | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНекоторым медработникам положена ранняя пенсия | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Некоторым медработникам положена ранняя пенсия

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Российские медработники могут официально уйти на пенсию раньше срока. Но разобраться в тонкостях досрочного выхода, специального стажа и пенсионных коэффициентов бывает непросто. MSK1.RU узнал в Соцфонде, как столичным медикам оформить заслуженные выплаты, — отвечаем на главные вопросы в удобных карточках.

  1. Какие условия для раннего выхода на пенсию?
  2. Как закон о повышении пенсионного возраста влияет на медиков?
  3. Какие медицинские специалисты имеют особые льготы?
  4. Кому положена соцвыплата и как ее оформить?
  5. Где посмотреть свои пенсионные коэффициенты?
  6. Сколько медиков в России уже получают досрочную пенсию?
  7. Где можно проконсультироваться бесплатно?
1

Какие условия для раннего выхода на пенсию?

Для выхода медиков на пенсию досрочно есть нескольких условий. Первое — наличие специального медицинского стажа. Его продолжительность зависит от места работы:

  • ‎25 лет — если работа проходила в сельской местности или поселках городского типа;

  • ‎30 лет — при работе в городе, а также при смешанном стаже (город + село).‎

Также в специальный стаж засчитываются:

  • ‎периоды временной нетрудоспособности — больничные;

  • ‎ежегодные оплачиваемые отпуска;

  • ‎отпуск по беременности и родам;

  • ‎курсы повышения квалификации, если за работником сохранялось место работы и средняя зарплата, а работодатель уплачивал за него страховые взносы.

‎‎Как правило, не засчитываются: отпуск по уходу за ребенком (за периоды после 6 октября 1992 года), отпуск без сохранения заработной платы, простой и отстранение от работы.

2

Как закон о повышении пенсионного возраста влияет на медиков?

На медиков тоже распространяется закон о поэтапном повышении пенсионного возраста. В 2026 году право на выплаты получают те, кто выработал необходимый стаж еще в 2022 году. А если вы наберете нужный стаж только в 2026 году, то выйти на пенсию сможете в 2031-м.

3

Какие медицинские специалисты имеют особые льготы?

Для медицинских специалистов, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, пенсия назначается при достижении необходимого возраста.

Этим правом при наличии специального стажа и необходимого количества ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента) могут воспользоваться работники туберкулезных и инфекционных медучреждений, а также рентгеновских, флюорографических кабинетов.

«К примеру, у медиков, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в период с января по 30 сентября 2020 года, один день работы приравнивается к двум», — объясняют в Соцфонде.

4

Кому положена соцвыплата и как ее оформить?

С 2023 года введена специальная социальная выплата — она положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи, а также специалистам с высшим немедицинским образованием: биологам, медицинским физикам, судебным экспертам и другим. Выплата идет через Социальный фонд России.

«Финансовую помощь назначают автоматически на основании данных от медицинских организаций», — добавил заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и области Алексей Путин.

5

Где посмотреть свои пенсионные коэффициенты?

Проверить свой стаж и пенсионные коэффициенты можно на портале «Госуслуги», заказав выписку из ИЛС — индивидуального лицевого счета. Если сведения о трудовой деятельности работодатель указал некорректно, нужно подать заявление на корректировку ИЛС или обратиться в клиентскую службу Соцфонда с подтверждающими документами.

«Для назначения пенсии необходимо подать заявление на портал „Госуслуги“, в любую клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. К заявлению нужно приложить паспорт, СНИЛС, трудовую книжку и справки, подтверждающие льготный характер работы и должность», — рассказали MSK1.RU в Соцфонде.

6

Сколько медиков в России уже получают досрочную пенсию?

Медицинские работники имеют право выйти на пенсию по старости раньше общеустановленного возраста. Сейчас в России досрочные выплаты получают несколько сотен тысяч человек. Например, только в Москве и Подмосковье 80 тысяч таких пенсионеров, в Свердловской области — 24 тысячи. В 2026 году этой возможностью воспользовались 415 медиков, которым Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области назначило пенсии досрочно.

7

Где можно проконсультироваться бесплатно?

Если остались вопросы, можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону 8 800 100-00-01, звонок бесплатный. Также можно получить информацию в социальных сетях Соцфонда: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Макс».

Обратите внимание, кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше, при этом самозанятые смогут уходить на оплачиваемый больничный. А еще мы узнавали, кто лучше управляет пенсиями россиян, государство или частники.

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Медик Досрочная пенсия Стаж работы
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Комментарии
3
Гость
13 минут
Здорово, что если в селе работают, то можно раньше уйти на заслуженный отдых.
Гость
14 минут
Врачи много делают для людей, хорошо, что о них заботятся. Выплаты лишними никогда не бывают.
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Гость
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