Пенсия досрочно: медики могут уйти на заслуженный отдых раньше положенного возраста — как это сделать

Для медицинских специалистов, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, пенсия назначается при достижении необходимого возраста.

Этим правом при наличии специального стажа и необходимого количества ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента) могут воспользоваться работники туберкулезных и инфекционных медучреждений, а также рентгеновских, флюорографических кабинетов.

«К примеру, у медиков, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в период с января по 30 сентября 2020 года, один день работы приравнивается к двум», — объясняют в Соцфонде.