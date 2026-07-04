Пенсия досрочно: медики могут уйти на заслуженный отдых раньше положенного возраста — как это сделать

Российские медработники могут официально уйти на пенсию раньше срока. Но разобраться в тонкостях досрочного выхода, специального стажа и пенсионных коэффициентов бывает непросто. MSK1.RU узнал в Соцфонде, как столичным медикам оформить заслуженные выплаты, — отвечаем на главные вопросы в удобных карточках.
- Какие условия для раннего выхода на пенсию?
- Как закон о повышении пенсионного возраста влияет на медиков?
- Какие медицинские специалисты имеют особые льготы?
- Кому положена соцвыплата и как ее оформить?
- Где посмотреть свои пенсионные коэффициенты?
- Сколько медиков в России уже получают досрочную пенсию?
- Где можно проконсультироваться бесплатно?
Какие условия для раннего выхода на пенсию?
Для выхода медиков на пенсию досрочно есть нескольких условий. Первое — наличие специального медицинского стажа. Его продолжительность зависит от места работы:
25 лет — если работа проходила в сельской местности или поселках городского типа;
30 лет — при работе в городе, а также при смешанном стаже (город + село).
Также в специальный стаж засчитываются:
периоды временной нетрудоспособности — больничные;
ежегодные оплачиваемые отпуска;
отпуск по беременности и родам;
курсы повышения квалификации, если за работником сохранялось место работы и средняя зарплата, а работодатель уплачивал за него страховые взносы.
Как правило, не засчитываются: отпуск по уходу за ребенком (за периоды после 6 октября 1992 года), отпуск без сохранения заработной платы, простой и отстранение от работы.
Как закон о повышении пенсионного возраста влияет на медиков?
На медиков тоже распространяется закон о поэтапном повышении пенсионного возраста. В 2026 году право на выплаты получают те, кто выработал необходимый стаж еще в 2022 году. А если вы наберете нужный стаж только в 2026 году, то выйти на пенсию сможете в 2031-м.
Какие медицинские специалисты имеют особые льготы?
Для медицинских специалистов, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, пенсия назначается при достижении необходимого возраста.
Этим правом при наличии специального стажа и необходимого количества ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента) могут воспользоваться работники туберкулезных и инфекционных медучреждений, а также рентгеновских, флюорографических кабинетов.
«К примеру, у медиков, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в период с января по 30 сентября 2020 года, один день работы приравнивается к двум», — объясняют в Соцфонде.
Кому положена соцвыплата и как ее оформить?
С 2023 года введена специальная социальная выплата — она положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи, а также специалистам с высшим немедицинским образованием: биологам, медицинским физикам, судебным экспертам и другим. Выплата идет через Социальный фонд России.
«Финансовую помощь назначают автоматически на основании данных от медицинских организаций», — добавил заместитель управляющего отделением Соцфонда по Москве и области Алексей Путин.
Где посмотреть свои пенсионные коэффициенты?
Проверить свой стаж и пенсионные коэффициенты можно на портале «Госуслуги», заказав выписку из ИЛС — индивидуального лицевого счета. Если сведения о трудовой деятельности работодатель указал некорректно, нужно подать заявление на корректировку ИЛС или обратиться в клиентскую службу Соцфонда с подтверждающими документами.
«Для назначения пенсии необходимо подать заявление на портал „Госуслуги“, в любую клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. К заявлению нужно приложить паспорт, СНИЛС, трудовую книжку и справки, подтверждающие льготный характер работы и должность», — рассказали MSK1.RU в Соцфонде.
Сколько медиков в России уже получают досрочную пенсию?
Медицинские работники имеют право выйти на пенсию по старости раньше общеустановленного возраста. Сейчас в России досрочные выплаты получают несколько сотен тысяч человек. Например, только в Москве и Подмосковье 80 тысяч таких пенсионеров, в Свердловской области — 24 тысячи. В 2026 году этой возможностью воспользовались 415 медиков, которым Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области назначило пенсии досрочно.
Где можно проконсультироваться бесплатно?
Если остались вопросы, можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону 8 800 100-00-01, звонок бесплатный. Также можно получить информацию в социальных сетях Соцфонда: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Макс».
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