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Дороги и транспорт Репортаж «Никому не говорите, сколько у вас бензина». Топливный кризис в истории одной заправки на юге России

«Никому не говорите, сколько у вас бензина». Топливный кризис в истории одной заправки на юге России

Репортаж с АЗС, возле которой ночуют люди

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Такая ситуация по всему городу, ситуация усугубилась в конце июня | Источник: Валерия Дульская / 93.RUТакая ситуация по всему городу, ситуация усугубилась в конце июня | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Такая ситуация по всему городу, ситуация усугубилась в конце июня

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

«Не факт, что ты приедешь, встанешь и тебе достанется, он может просто закончиться. Если заправляться, это надо рано утром в очередь — тогда бензина хватит. Мы думаем, надо просто алгоритм действий по покупке бензина выработать. Но мы не знаем, будет ли этот алгоритм работать завтра или послезавтра», — говорит водитель иномарки, рассуждая о топливном кризисе, с которым столкнулись на юге страны. Он приехал в спальный микрорайон Краснодара из пригорода, потому что увидел на карте, что здесь еще есть топливо. Ни в одном другом месте по пути 92-го не было.

Первый месяц лета в Краснодаре стал настоящим испытанием для водителей. Вместо привычных выходных у моря жители вынуждены проводить эти дни в очередях за бензином, иначе есть риск не доехать до работы в будние. Краевые власти лишь 1 июля признали дефицит — до этого администрация и губернатор винили во всём водителей, создающих «искусственный ажиотаж». Якобы никаких проблем в регионе нет, только небольшие с логистикой, а очереди и нехватка топлива — последствия того, что люди «запасаются впрок».

До сих пор власти ежедневно просят водителей не заправляться впрок, хотя сделать это давно невозможно физически. На всех заправках действует лимит в 20–30 литров, а заливать бензин в канистры неофициально запретили еще несколько недель назад.

При этом через Краснодар к морю в это время едет почти вся Россия. Путь, даже если едете по объездным маршрутам, не планируя останавливаться в городе, всё равно лежит через столицу Кубани. Так что всех автотуристов предупреждают: из-за дефицита топливо сейчас отпускают лишь на трети всех АЗС, поэтому в любой части Краснодара вы столкнетесь с огромными очередями, в которых можно провести по 5–6 часов, особенно вечером.

Люди толкают машины, дерутся в очередях, стоят по несколько часов ради заветных литров. Но кто-то находит в пробках друзей и старается помочь другим. Журналистка 93.RU целый день провела у заправки в «спальнике». Рассказываем, как живут люди в условиях топливного кризиса на российском юге. Про отдых на море здесь почему-то никто не вспоминает.

По ночам теперь всё закрыто

Старенькая иномарка с открытыми окнами встречает рассвет в пробке перед заправкой в спальном микрорайоне. Внутри на откинутом сиденье спит молодой мужчина в татуировках. Он задрал темную футболку и немного похрапывает, поглаживая живот. Ровно в пять утра заправка открывается и очередь начинает двигаться, оставив перед ним несколько свободных метров.

«Доброе утро, заправка открылась, все поехали», — говорю ему, перед этим несколько раз постучав по двери.

«А, ой, спасибо», — растерянно отвечает водитель, оглядываясь по сторонам. Он быстро поднимается, заводит машину и едет вперед. За ним тянется остальная очередь.

Водитель серого авто уснул и пропустил открытие заправки | Источник: Валерия Дульская / 93.RUВодитель серого авто уснул и пропустил открытие заправки | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Водитель серого авто уснул и пропустил открытие заправки

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Те, кто оказался в числе первых, простояли здесь с полуночи, то есть пять часов. Люди приехали заправиться, но АЗС закрылась — сотрудники объявили, что по новому распоряжению ночью работать не будут. Колонки запустят лишь в 05:00. Многих это отпугнуло, но нашлись и те, кто решил ночевать в машине.

За ночь пробка растянулась на километр. Люди приезжали и оставались, зная, что ждать придется как минимум до утра. Да и в наличии есть только дизель или 92-й бензин, но многие согласны и на него, потому что других вариантов поблизости нет.

Обычно на этой заправке никогда не было очередей, максимум по 2–3 машины на колонку в час пик. Сюда заезжали только жители Юбилейного — это тупиковый спальный район в Западной части Краснодара, который с трех сторон окружен рекой. Больше чем на 100 000 жителей здесь всего две заправки: сетевой «Лукойл» и частный Petrol Office, где бензин гораздо дороже. Обычно на последней всегда было пусто, но даже сейчас там очереди. И это притом что литр бензина на «Петроле» стоит почти 100 рублей. Но, конечно, основная часть водителей всё же стоит на «Лукойле».

Пробка к АЗС в «спальнике» на рассвете

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

«Я в начале первого приехала, она не работала. Тут очередь не очень большая была. А тем утром она не закрывалась. Я не понимаю, если бензин есть, какого фига закрываются?» — возмущается девушка, сидя на небольшом бетонном заборе возле заправки. Рядом с ней одобрительно кивает мужчина, который встал в пробку еще раньше.

Чтобы не скучать в машине, многие уже познакомились и начали общаться между машинами. Компания молодых парней достала кемпинговую мебель и села рядом со старенькой «четыркой» прямо на территории заправки. На тот момент бензин еще не начали отпускать.

«Мы в 12 туда заехали, и они закрыли и сказали, что откроются в 5 утра. Бензовозов не было, мы машину там оставили, в футбол поиграли, потом пришли, постояли и заправили до полного, ну как, 30 литров. Там лимит 20, но мы с пацанами по очереди ходили», — рассказывает невысокий парнишка с бородой, сидя в раскладном кресле цвета хаки. С собой у ребят не только стулья, но и полный набор для рыбалки или кемпинга.

Не надо никому знать, время сейчас такое

Реальность сейчас такая, что ты никогда не угадаешь, в какой момент очередь будет меньше. Несколько дней до этого с 7 до 9 утра собирались гигантские очереди из тех, кто решил выехать пораньше перед работой. А утром 1 июля оказалось наоборот: к 08:30 пробка была минимальной. Водители рассказали, что стояли всего 30–40 минут — невиданная скорость для Краснодара летом 2026 года.

Припарковавшись рядом с заправкой, подхожу к очереди, чтобы спросить у водителей, сколько они уже стоят.

«А вам не надо заправляться, сколько у вас бензина?» — спрашивает пожилой армянин.

«Знаете, как-то страшно говорить даже. Сейчас скажу, а потом мало ли что случится», — в шутку отвечаю ему, зная, что у меня полный бак.

«Мой вам совет, вот вы сейчас заправитесь и никому не говорите, сколько у вас бензина. Не надо никому знать, время сейчас такое», — говорит мужчина.

На рассвете в наличии был только 92-й и дизель | Источник: Валерия Дульская / 93.RUНа рассвете в наличии был только 92-й и дизель | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

На рассвете в наличии был только 92-й и дизель

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Уже через пару часов, ближе к обеду, очередь снова увеличивается — люди ждали заправку до двух часов. Помимо местных жителей, сюда приехали водители из других районов, потому что у них возле дома топливо закончилось полностью. О наличии бензина люди узнают из разных чатов, комментариев в картах.

А еще очень помогает специальный сайт — там в режиме реального времени показывают остатки на заправках на основе комментариев водителей. Но из-за большого наплыва пользователей днем сайт часто не открывается, а вот ночью проблем с ним нет. Но уже 1 июля силовики поспешили сообщить, что подобные ресурсы распространяют фейки и публикуют недостоверную информацию. Якобы туда может внести информацию любой желающий, а значит, что доверять данным нельзя. Впрочем, пока что это единственная возможность для водителей хоть примерно понимать, где еще можно заправиться. Даже с погрешностями. Потому что никакие официальные ресурсы ничего подобного не публикуют.

«По городу много куда ездили. Есть же онлайн-карта, мы ей пользуемся. Да, она с погрешностью, но, в принципе, можно посмотреть. Но бензин везде может закончиться, мы это понимаем», — рассказала женщина в пробке.

К вечеру девушка на велосипеде едет вдоль пробки с табличкой в руке. На ней написано: «Есть на Лукойле 92 и ДТ, 95 и 100 нет». Она показывает листок водителям в пробке — они стоят так далеко от заправки, что многие даже не знают, достанется ли им топливо. Местная жительница смеется и говорит, что пару часов назад сама отстояла очередь в неведении, поэтому решила помочь другим и заодно прокатиться. После того как она проезжает вперед, некоторые машины начинают выезжать из рядов: благодаря девушке они узнали, что стоять нет смысла, их бензина всё равно нет.

Люди стараются помочь друг другу чем могут | Источник: Валерия Дульская / 93.RUЛюди стараются помочь друг другу чем могут | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Люди стараются помочь друг другу чем могут

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

В толпе ходят слухи, что 95-й — самый популярный вид топлива — закончился с концами. Люди передают друг другу слова сотрудников о том, что его не привезут еще минимум неделю, а то и больше. По данным администрации Краснодара, которые она публикует теперь каждое утро, на 1 июля АИ-92 и АИ-95 можно найти на 39 заправках города — это примерно третья часть от всех АЗС на почти двухмиллионный город.

Толкают машину вручную или тащат на тросе

Напротив торгового центра молодая пара ужинает фастфудом из «Вкусно — и точка». Они стоят в пробке уже два часа, и перед ними еще десятки машин, поэтому пришлось заказать еду в машину.

Мимо медленно проезжает внедорожник, который тащит на тросе другую машину к заправке. Они решили объехать очередь, но впустили ли их дальше — загадка. После многочасовых ожиданий водители накалены до предела и любая попытка «вклиниться» сейчас воспринимается в штыки. Даже если очень надо. На фоне проезжающих на сцепке другой мужчина толкает свою машину в общей очереди с остальными. Топливо закончилось, и машина окончательно заглохла прямо в пробке, поэтому ему приходится не без усилий катить авто, упираясь руками в багажник. Время от времени он останавливается перевести дух, пока остальная колонна замедляется.

Мужчина немного не дотянул до АЗС | Источник: Валерия Дульская / 93.RUМужчина немного не дотянул до АЗС | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Мужчина немного не дотянул до АЗС

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

«Я отстоял очередь, передо мной оставалось всего пару машин, и приехал бензовоз, заправку закрыли. Стало обидно уезжать, я прождал еще 1,5 часа, заправил 20 литров и сделал круг. Там можно объехать по дворам, чтобы заново не стоять так долго. И когда я снова подъехал, чтобы залить до полного, началась пересменка», — шутит другой водитель, который потратил на заправку машины весь вечер.

В общей очереди стоят все: и те, кто раньше заправлял полный бак на несколько недель, и таксисты, для которых это превратилось в ежедневную рутину, и сотрудники разных предприятий. Например, к вечеру в пробке появилось сразу три машины местной автошколы — 20 литров им хватает на день работы, поэтому каждый день после основного рабочего дня им приходится по несколько часов стоять в пробке. Конечно же, потраченное время им не возмещают.

«Я не могу далеко ездить, я ученика высаживаю и еду на ближайшую заправку, чтобы к утру всё было. Мне занял очередь коллега, он закончил раньше, я подъехал чуть позже, в итоге вот стою три часа. Нам только бензин возмещают, и то он подорожал. Вроде не так сильно, на пару рублей, но, когда каждый день заправляешься, это ощутимо, — объясняет молодой человек в белой рубашке за рулем учебной иномарки. — Что я обо всём этом думаю? Я лучше не буду ничего говорить», — смеется водитель.

Кто-то не смог доехать своим ходом | Источник: Валерия Дульская / 93.RUКто-то не смог доехать своим ходом | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Кто-то не смог доехать своим ходом

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Сразу за ним пожилой водитель такси. Он объясняет, что ездит на пропане, а бензин ему нужен только для запуска двигателя. Он хочет залить 20 литров, которых хватит на месяц, но для этого тоже приходится простоять несколько часов. С газом всё быстрее — там пробки всего по полчаса. Но цены на пропан очень сильно выросли за последние недели: если раньше он стоил около 26 рублей за литр, то сейчас — до 40 рублей.

По данным управления цен и тарифов администрации Краснодара, только за неделю с 23 по 30 июня газ прибавил в цене почти 5%. С чем это связано, не уточняется.

Дефицита нет, но это не точно

В администрации Краснодарского края впервые прокомментировали топливный кризис в начале июня. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что дефицита нет, а виноваты во всем водители, создающие «искусственный ажиотаж». При этом он признал проблемы с логистикой и поручил наладить поставки. Это же поручил и Владимир Путин по всей стране. Но весь июнь в Краснодаре становилось всё хуже, а очереди — всё больше.

Пока очереди за бензином росли, от администрации не было никаких комментариев. Днем 24 июня, впервые за две недели, краевые власти вновь объявили, что дефицита нет, а «на уровне региона не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива». Все лимиты объяснили решениями самих АЗС и снова напомнили об искусственном ажиотаже, который создают сами водители.

Люди часами ждут своей очереди | Источник: Валерия Дульская / 93.RUЛюди часами ждут своей очереди | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Люди часами ждут своей очереди

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Еще через пять дней губернатор Вениамин Кондратьев назвал ситуацию «контролируемой». Он доложил вице-премьеру Александру Новаку, что в Краснодарском крае сложился «ажиотажный спрос» на бензин на фоне курортного сезона. Но всё-таки попросил поддержки от правительства России, чтобы поставки топлива в регион были приоритетными из-за летнего турпотока и полевых работ.

«Стою часа четыре, уже всё равно, какой заправить. Я сама из Симферополя. Когда мы там были, там такая же ситуация была. Надолго задержались у вас в гостях», — шутит девушка за рулем синего внедорожника. Она с семьей приехала в гости в Краснодар около недели назад, а теперь, как и дома, ей приходится стоять в очередях.

Очередь на АЗС заняла всю правую полосу | Источник: Валерия Дульская / 93.RUОчередь на АЗС заняла всю правую полосу | Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Очередь на АЗС заняла всю правую полосу

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Уже 1 июля Кондратьев впервые заявил о дефиците топлива.

«У нас очень большой и густонаселенный регион, много отдыхающих. Спрос ежедневно растет, при этом объемы поставок остаются на прежнем уровне или даже снижаются в некоторых муниципалитетах, что приводит к дефициту. В условиях усложнения логистики важно увеличивать объемы поставляемого топлива, выстраивать новые маршруты поставок», — сказал Кондратьев на сессии Законодательного собрания края 1 июля.

Сейчас почти все водители внимательно следят за новостями о топливе — это главная тема для обсуждения в пробках. Люди открыто возмущаются ситуации, но всё же боятся говорить резко, отвечая, что «эмоции такие, что лучше промолчать».

ПО ТЕМЕ
Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Топливный кризис Бензин Топливо АИ-92 АИ-95 Дизель Дефицит бензина
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Комментарии
8
Гость
10 минут
Всё о чужих пишите?
Гость
1 час
Да уже и эксперты признали, что ажиотаж очень повлиял на то, что бензин скупился и всем его не хватало. Сейчас тоже есть такие товарищи которые приезжают, заправляются, потом опять приезжают по второму разу
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