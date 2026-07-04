«Никому не говорите, сколько у вас бензина». Топливный кризис в истории одной заправки на юге России

Такая ситуация по всему городу, ситуация усугубилась в конце июня Источник: Валерия Дульская / 93.RU

«Не факт, что ты приедешь, встанешь и тебе достанется, он может просто закончиться. Если заправляться, это надо рано утром в очередь — тогда бензина хватит. Мы думаем, надо просто алгоритм действий по покупке бензина выработать. Но мы не знаем, будет ли этот алгоритм работать завтра или послезавтра», — говорит водитель иномарки, рассуждая о топливном кризисе, с которым столкнулись на юге страны. Он приехал в спальный микрорайон Краснодара из пригорода, потому что увидел на карте, что здесь еще есть топливо. Ни в одном другом месте по пути 92-го не было.

Первый месяц лета в Краснодаре стал настоящим испытанием для водителей. Вместо привычных выходных у моря жители вынуждены проводить эти дни в очередях за бензином, иначе есть риск не доехать до работы в будние. Краевые власти лишь 1 июля признали дефицит — до этого администрация и губернатор винили во всём водителей, создающих «искусственный ажиотаж». Якобы никаких проблем в регионе нет, только небольшие с логистикой, а очереди и нехватка топлива — последствия того, что люди «запасаются впрок».

До сих пор власти ежедневно просят водителей не заправляться впрок, хотя сделать это давно невозможно физически. На всех заправках действует лимит в 20–30 литров, а заливать бензин в канистры неофициально запретили еще несколько недель назад.

При этом через Краснодар к морю в это время едет почти вся Россия. Путь, даже если едете по объездным маршрутам, не планируя останавливаться в городе, всё равно лежит через столицу Кубани. Так что всех автотуристов предупреждают: из-за дефицита топливо сейчас отпускают лишь на трети всех АЗС, поэтому в любой части Краснодара вы столкнетесь с огромными очередями, в которых можно провести по 5–6 часов, особенно вечером.

Люди толкают машины, дерутся в очередях, стоят по несколько часов ради заветных литров. Но кто-то находит в пробках друзей и старается помочь другим. Журналистка 93.RU целый день провела у заправки в «спальнике». Рассказываем, как живут люди в условиях топливного кризиса на российском юге. Про отдых на море здесь почему-то никто не вспоминает.

По ночам теперь всё закрыто

Старенькая иномарка с открытыми окнами встречает рассвет в пробке перед заправкой в спальном микрорайоне. Внутри на откинутом сиденье спит молодой мужчина в татуировках. Он задрал темную футболку и немного похрапывает, поглаживая живот. Ровно в пять утра заправка открывается и очередь начинает двигаться, оставив перед ним несколько свободных метров.

«Доброе утро, заправка открылась, все поехали», — говорю ему, перед этим несколько раз постучав по двери.

«А, ой, спасибо», — растерянно отвечает водитель, оглядываясь по сторонам. Он быстро поднимается, заводит машину и едет вперед. За ним тянется остальная очередь.

Водитель серого авто уснул и пропустил открытие заправки Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Те, кто оказался в числе первых, простояли здесь с полуночи, то есть пять часов. Люди приехали заправиться, но АЗС закрылась — сотрудники объявили, что по новому распоряжению ночью работать не будут. Колонки запустят лишь в 05:00. Многих это отпугнуло, но нашлись и те, кто решил ночевать в машине.

За ночь пробка растянулась на километр. Люди приезжали и оставались, зная, что ждать придется как минимум до утра. Да и в наличии есть только дизель или 92-й бензин, но многие согласны и на него, потому что других вариантов поблизости нет.

Обычно на этой заправке никогда не было очередей, максимум по 2–3 машины на колонку в час пик. Сюда заезжали только жители Юбилейного — это тупиковый спальный район в Западной части Краснодара, который с трех сторон окружен рекой. Больше чем на 100 000 жителей здесь всего две заправки: сетевой «Лукойл» и частный Petrol Office, где бензин гораздо дороже. Обычно на последней всегда было пусто, но даже сейчас там очереди. И это притом что литр бензина на «Петроле» стоит почти 100 рублей. Но, конечно, основная часть водителей всё же стоит на «Лукойле».

Пробка к АЗС в «спальнике» на рассвете Источник: Валерия Дульская / 93.RU

«Я в начале первого приехала, она не работала. Тут очередь не очень большая была. А тем утром она не закрывалась. Я не понимаю, если бензин есть, какого фига закрываются?» — возмущается девушка, сидя на небольшом бетонном заборе возле заправки. Рядом с ней одобрительно кивает мужчина, который встал в пробку еще раньше.

Чтобы не скучать в машине, многие уже познакомились и начали общаться между машинами. Компания молодых парней достала кемпинговую мебель и села рядом со старенькой «четыркой» прямо на территории заправки. На тот момент бензин еще не начали отпускать.

«Мы в 12 туда заехали, и они закрыли и сказали, что откроются в 5 утра. Бензовозов не было, мы машину там оставили, в футбол поиграли, потом пришли, постояли и заправили до полного, ну как, 30 литров. Там лимит 20, но мы с пацанами по очереди ходили», — рассказывает невысокий парнишка с бородой, сидя в раскладном кресле цвета хаки. С собой у ребят не только стулья, но и полный набор для рыбалки или кемпинга.

Не надо никому знать, время сейчас такое

Реальность сейчас такая, что ты никогда не угадаешь, в какой момент очередь будет меньше. Несколько дней до этого с 7 до 9 утра собирались гигантские очереди из тех, кто решил выехать пораньше перед работой. А утром 1 июля оказалось наоборот: к 08:30 пробка была минимальной. Водители рассказали, что стояли всего 30–40 минут — невиданная скорость для Краснодара летом 2026 года.

Припарковавшись рядом с заправкой, подхожу к очереди, чтобы спросить у водителей, сколько они уже стоят.

«А вам не надо заправляться, сколько у вас бензина?» — спрашивает пожилой армянин.

«Знаете, как-то страшно говорить даже. Сейчас скажу, а потом мало ли что случится», — в шутку отвечаю ему, зная, что у меня полный бак.

«Мой вам совет, вот вы сейчас заправитесь и никому не говорите, сколько у вас бензина. Не надо никому знать, время сейчас такое», — говорит мужчина.

На рассвете в наличии был только 92-й и дизель Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Уже через пару часов, ближе к обеду, очередь снова увеличивается — люди ждали заправку до двух часов. Помимо местных жителей, сюда приехали водители из других районов, потому что у них возле дома топливо закончилось полностью. О наличии бензина люди узнают из разных чатов, комментариев в картах.

А еще очень помогает специальный сайт — там в режиме реального времени показывают остатки на заправках на основе комментариев водителей. Но из-за большого наплыва пользователей днем сайт часто не открывается, а вот ночью проблем с ним нет. Но уже 1 июля силовики поспешили сообщить, что подобные ресурсы распространяют фейки и публикуют недостоверную информацию. Якобы туда может внести информацию любой желающий, а значит, что доверять данным нельзя. Впрочем, пока что это единственная возможность для водителей хоть примерно понимать, где еще можно заправиться. Даже с погрешностями. Потому что никакие официальные ресурсы ничего подобного не публикуют.

«По городу много куда ездили. Есть же онлайн-карта, мы ей пользуемся. Да, она с погрешностью, но, в принципе, можно посмотреть. Но бензин везде может закончиться, мы это понимаем», — рассказала женщина в пробке.

К вечеру девушка на велосипеде едет вдоль пробки с табличкой в руке. На ней написано: «Есть на Лукойле 92 и ДТ, 95 и 100 нет». Она показывает листок водителям в пробке — они стоят так далеко от заправки, что многие даже не знают, достанется ли им топливо. Местная жительница смеется и говорит, что пару часов назад сама отстояла очередь в неведении, поэтому решила помочь другим и заодно прокатиться. После того как она проезжает вперед, некоторые машины начинают выезжать из рядов: благодаря девушке они узнали, что стоять нет смысла, их бензина всё равно нет.

Люди стараются помочь друг другу чем могут Источник: Валерия Дульская / 93.RU

В толпе ходят слухи, что 95-й — самый популярный вид топлива — закончился с концами. Люди передают друг другу слова сотрудников о том, что его не привезут еще минимум неделю, а то и больше. По данным администрации Краснодара, которые она публикует теперь каждое утро, на 1 июля АИ-92 и АИ-95 можно найти на 39 заправках города — это примерно третья часть от всех АЗС на почти двухмиллионный город.

Толкают машину вручную или тащат на тросе

Напротив торгового центра молодая пара ужинает фастфудом из «Вкусно — и точка». Они стоят в пробке уже два часа, и перед ними еще десятки машин, поэтому пришлось заказать еду в машину.

Мимо медленно проезжает внедорожник, который тащит на тросе другую машину к заправке. Они решили объехать очередь, но впустили ли их дальше — загадка. После многочасовых ожиданий водители накалены до предела и любая попытка «вклиниться» сейчас воспринимается в штыки. Даже если очень надо. На фоне проезжающих на сцепке другой мужчина толкает свою машину в общей очереди с остальными. Топливо закончилось, и машина окончательно заглохла прямо в пробке, поэтому ему приходится не без усилий катить авто, упираясь руками в багажник. Время от времени он останавливается перевести дух, пока остальная колонна замедляется.

Мужчина немного не дотянул до АЗС Источник: Валерия Дульская / 93.RU

«Я отстоял очередь, передо мной оставалось всего пару машин, и приехал бензовоз, заправку закрыли. Стало обидно уезжать, я прождал еще 1,5 часа, заправил 20 литров и сделал круг. Там можно объехать по дворам, чтобы заново не стоять так долго. И когда я снова подъехал, чтобы залить до полного, началась пересменка», — шутит другой водитель, который потратил на заправку машины весь вечер.

В общей очереди стоят все: и те, кто раньше заправлял полный бак на несколько недель, и таксисты, для которых это превратилось в ежедневную рутину, и сотрудники разных предприятий. Например, к вечеру в пробке появилось сразу три машины местной автошколы — 20 литров им хватает на день работы, поэтому каждый день после основного рабочего дня им приходится по несколько часов стоять в пробке. Конечно же, потраченное время им не возмещают.

«Я не могу далеко ездить, я ученика высаживаю и еду на ближайшую заправку, чтобы к утру всё было. Мне занял очередь коллега, он закончил раньше, я подъехал чуть позже, в итоге вот стою три часа. Нам только бензин возмещают, и то он подорожал. Вроде не так сильно, на пару рублей, но, когда каждый день заправляешься, это ощутимо, — объясняет молодой человек в белой рубашке за рулем учебной иномарки. — Что я обо всём этом думаю? Я лучше не буду ничего говорить», — смеется водитель.

Кто-то не смог доехать своим ходом Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Сразу за ним пожилой водитель такси. Он объясняет, что ездит на пропане, а бензин ему нужен только для запуска двигателя. Он хочет залить 20 литров, которых хватит на месяц, но для этого тоже приходится простоять несколько часов. С газом всё быстрее — там пробки всего по полчаса. Но цены на пропан очень сильно выросли за последние недели: если раньше он стоил около 26 рублей за литр, то сейчас — до 40 рублей.

По данным управления цен и тарифов администрации Краснодара, только за неделю с 23 по 30 июня газ прибавил в цене почти 5%. С чем это связано, не уточняется.

Дефицита нет, но это не точно

В администрации Краснодарского края впервые прокомментировали топливный кризис в начале июня. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что дефицита нет, а виноваты во всем водители, создающие «искусственный ажиотаж». При этом он признал проблемы с логистикой и поручил наладить поставки. Это же поручил и Владимир Путин по всей стране. Но весь июнь в Краснодаре становилось всё хуже, а очереди — всё больше.

Пока очереди за бензином росли, от администрации не было никаких комментариев. Днем 24 июня, впервые за две недели, краевые власти вновь объявили, что дефицита нет, а «на уровне региона не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива». Все лимиты объяснили решениями самих АЗС и снова напомнили об искусственном ажиотаже, который создают сами водители.

Люди часами ждут своей очереди Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Еще через пять дней губернатор Вениамин Кондратьев назвал ситуацию «контролируемой». Он доложил вице-премьеру Александру Новаку, что в Краснодарском крае сложился «ажиотажный спрос» на бензин на фоне курортного сезона. Но всё-таки попросил поддержки от правительства России, чтобы поставки топлива в регион были приоритетными из-за летнего турпотока и полевых работ.

«Стою часа четыре, уже всё равно, какой заправить. Я сама из Симферополя. Когда мы там были, там такая же ситуация была. Надолго задержались у вас в гостях», — шутит девушка за рулем синего внедорожника. Она с семьей приехала в гости в Краснодар около недели назад, а теперь, как и дома, ей приходится стоять в очередях.

Очередь на АЗС заняла всю правую полосу Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Уже 1 июля Кондратьев впервые заявил о дефиците топлива.

«У нас очень большой и густонаселенный регион, много отдыхающих. Спрос ежедневно растет, при этом объемы поставок остаются на прежнем уровне или даже снижаются в некоторых муниципалитетах, что приводит к дефициту . В условиях усложнения логистики важно увеличивать объемы поставляемого топлива, выстраивать новые маршруты поставок», — сказал Кондратьев на сессии Законодательного собрания края 1 июля.