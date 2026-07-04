На вкладах не должны зарабатывать: в ЦБ поддержали идею ограничения доходов

Сейчас инфляция составляет 6% Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Проценты по вкладам в банках должны помогать сохранять человеку деньги, но они не должны быть настолько большими, чтобы люди могли жить только на них и не работать. Об этом завил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Заботкин согласился с Дмитрием Тулиным, первым заместителем председателя Центрального банка. В 2015 году Тулин сказал в интервью газете «Комсомольская правда», что вкладчик должен получать проценты, защищающие сбережения от инфляции, но не позволяющие «вести жизнь бездельника-рантье».

«Если наша финансовая система не повернется лицом к сфере материального производства, у нашей страны не будет будущего. Поэтому я являюсь ярым сторонником финансовой стабильности — низкой инфляции, стабильного курса и процентных ставок. У массового вкладчика должна быть возможность хранить деньги на счетах в надежном банке и получать по ним процент, защищающий сбережения от инфляции, но не дающий возможность вести жизнь бездельника-рантье», — говорил тогда Тулин.

«Тезис, который Дмитрий Владиславович высказал, он абсолютно верен и на самом деле полностью согласовывается с тем, что происходит в последние годы», — сказал Заботкин в эфире Радио РБК.

По словам зампреда ЦБ, на поведение людей влияет ожидание будущей инфляции. Граждане понимают, что если процентные ставки по кредитам и вкладам низкие, то деньги могут потерять в цене быстрее. Сейчас инфляция составляет 6%, но население ожидает повышение до 12–13%, отметил он.

«Если человек ожидает инфляцию 12–13%, то ставка по депозиту, 10%, 11%, 12%, не даст ему ощущения, что он живет жизнью рантье», — заявил Заботкин.

Также зампред ЦБ прокомментировал ситуацию по поводу курса рубля. По его словам, в последний год российская валюта колеблется в стабильном диапазоне, поэтому говорить о ее укреплении или ослаблении за этот период неуместно.

«Диапазон, в котором колеблется курс рубля, хоть к доллару, хоть к юаню, за последние уже более чем 12 месяцев (по-моему, с мая прошлого года примерно) — стабильный, неизменный […] Основные колебания происходят в диапазоне ₽75–85, если к доллару», — отметил Заботкин.

При этом он добавил, что иногда рубль выходил из этого диапазона, но потом возвращался. Что же касаемо факторов, которые могут вывести российскую валюту из этих рамок, то Алексей Заботкин выделил три основных:

цена и объем экспорта;

рублевый спрос на импорт;

привлекательность рубля с точки зрения сбережений.

«Три основных драйвера — это экспорт, как в части цен нашего экспорта, так и в части объемов физических. Второе — это рублевый спрос на импорт <…> И третье — привлекательность рубля с точки зрения средств сбережений. И плюс есть еще одна составляющая — это параметры бюджетного правила — от уровня базовой цены бюджетного правила зависит, где этот диапазон (курса рубля) будет находиться», — сказал он.

Заботкин также развеял миф, что слабый курс более выгоден бюджету. По его словам, при плохом курсе в стране будет выше инфляция и в таком случае бюджет проиграет гораздо больше, чем выиграет.