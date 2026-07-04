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Страна и мир Еще две короткие рабочие недели будут в 2026 году — календарь праздничных дней

Еще две короткие рабочие недели будут в 2026 году — календарь праздничных дней

Публикуем все важные даты

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Еще одна сокращенная рабочая неделя будет в ноябре | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЕще одна сокращенная рабочая неделя будет в ноябре | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Еще одна сокращенная рабочая неделя будет в ноябре

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В этом году в России будут еще две короткие рабочие недели для сотрудников на пятидневке. Они последуют почти одна за другой.

Первая сокращенная рабочая неделя будет длиться с 2 по 3 ноября, а также с 5 по 6 ноября. В середине недели люди отметят День народного единства — 4 ноября. В этом году праздник выпадает на среду.

Как будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Еще одна трехдневная рабочая неделя ждет россиян в конце года. Она продлится с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря (четверга), начнутся длинные новогодние праздники. Они продлятся 11 дней.

В 2027 году Минтруд предлагает перенести субботу, 2 января, на пятницу, 5 ноября, воскресенье, 3 января, на пятницу, 31 декабря, а субботу, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. С учетом переноса отдыхать в новогодние каникулы мы будем с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Как будем отдыхать в 2027 году | Источник: Городские медиа / Евгения БикуноваКак будем отдыхать в 2027 году | Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова

Как будем отдыхать в 2027 году

Источник:

Городские медиа / Евгения Бикунова

Следующие продолжительные выходные у россиян на пятидневке будут в феврале 2027 года, в честь Дня защитника Отечества, а потом весной в честь Международного женского дня и майских праздников. О том, как будем работать и отдыхать в 2027 году, можно узнать здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Календарь Работа Праздник Отдых Минтруд День народного единства Новогодние каникулы
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