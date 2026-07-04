Еще две короткие рабочие недели будут в 2026 году — календарь праздничных дней

В этом году в России будут еще две короткие рабочие недели для сотрудников на пятидневке. Они последуют почти одна за другой.
Первая сокращенная рабочая неделя будет длиться с 2 по 3 ноября, а также с 5 по 6 ноября. В середине недели люди отметят День народного единства — 4 ноября. В этом году праздник выпадает на среду.
Еще одна трехдневная рабочая неделя ждет россиян в конце года. Она продлится с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря (четверга), начнутся длинные новогодние праздники. Они продлятся 11 дней.
В 2027 году Минтруд предлагает перенести субботу, 2 января, на пятницу, 5 ноября, воскресенье, 3 января, на пятницу, 31 декабря, а субботу, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. С учетом переноса отдыхать в новогодние каникулы мы будем с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Следующие продолжительные выходные у россиян на пятидневке будут в феврале 2027 года, в честь Дня защитника Отечества, а потом весной в честь Международного женского дня и майских праздников. О том, как будем работать и отдыхать в 2027 году, можно узнать здесь.