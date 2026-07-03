Путин поручил усилить удары по Украине и начать эвакуацию: заявления президента по итогам встречи с военными

Путин отметил, что ежедневно получает доклады из зоны СВО Источник: ТАСС / Telegram

Президент России Владимир Путин призвал продолжить массированные удары по Украине. Об этом он заявил в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

«Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины должно быть продолжено», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что российские войска полностью освободили город Константиновку в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это важный город, который был превращен, казалось бы, в неприступный укрепленный район. Благодаря героизму и профессионализму наших военных он полностью перешел под наш контроль», — заявил Песков.

Президент отметил, что практически ежедневно получает доклады об обстановке в зоне СВО. Путин также сообщил, что военные полностью освободили территорию Луганской Народной Республики.

«Отмечаю, что выполнение задач соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооруженных сил [РФ]. За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», — сказал он.

Источник: kremlin.ru

Также, по его словам, с начала года ВС РФ освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тыс. кв. км территории. Путин обратил внимание, что в зоне Константиновки ДНР остаются мирные жители. Он поручил сделать всё необходимое для обеспечения их эвакуации.

«Нужно сделать всё возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей», — сказал он.

Помимо этого, президент отметил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины идет планово. Также Путин поручил предоставить список бойцов, которые будут удостоены наград.

Путин рассказал об истинных целях «мнимых европейских миротворцев». По его словам, их главная цель не мир, а продолжение боевых действий с РФ.