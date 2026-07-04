В Ярославской области дали отбой беспилотной опасности

В Ярославской области отменили беспилотную опасность Источник: Александр Куренной / 76.RU

Утром 4 июля в Ярославской области отменили беспилотную опасность. Она действовала с 15:40 3 июля.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — ранее предупреждал губернатор Михаил Евраев.

Опасность сняли в 7:29 4 июля.

Чтобы предупредить жителей об опасности, в Ярославле включали сирены. А для работы ведомств перекрывали движение на въезде в город, на пересечении Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. В Росавиации также вводили ограничения на полеты в аэропорту в Туношне.

На этом фоне в Ярославле с задержкой прошел творческий вечер «Территория моей любви» (16+) с режиссером Никитой Михалковым в КЗЦ «Миллениум» в рамках Театральной недели.

С задержкой началась игра молодежной команды «Шинника».