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Город Атака БПЛА на Ярославль В Ярославской области дали отбой беспилотной опасности

В Ярославской области дали отбой беспилотной опасности

В городах включали сирены

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В Ярославской области отменили беспилотную опасность | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области отменили беспилотную опасность | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Утром 4 июля в Ярославской области отменили беспилотную опасность. Она действовала с 15:40 3 июля.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — ранее предупреждал губернатор Михаил Евраев.

Опасность сняли в 7:29 4 июля.

Чтобы предупредить жителей об опасности, в Ярославле включали сирены. А для работы ведомств перекрывали движение на въезде в город, на пересечении Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. В Росавиации также вводили ограничения на полеты в аэропорту в Туношне.

На этом фоне в Ярославле с задержкой прошел творческий вечер «Территория моей любви» (16+) с режиссером Никитой Михалковым в КЗЦ «Миллениум» в рамках Театральной недели.

С задержкой началась игра молодежной команды «Шинника».

«Из-за объявленного в Ярославле режима беспилотной опасности начало игры Шинник-М — Оренбург будет задержано. Планируется, что игра состоится после отмены такого режима. Начало игры в 17:45», — предупреждали в клубе.

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заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
6
Гость
17 минут
Слова богу что всё обошлось🙏🏻
Гость
18 минут
Спасибо нашим пвошникам что защищают. Хоть и страшно когда сирены но лучше перестраховаться
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Гость
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