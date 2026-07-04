По 400 рублей за литр. В Крыму орудуют «бензиновые фарцовщики», а заправиться успевают сто машин — что творится на полуострове

Из-за топливного дефицита те, кто сегодня имеет к нему доступ, могут сделать небольшое состояние, если, конечно, совесть позволит Источник: «Бензин в Крыму и Севастополе» / t.me

Крымчане радуются: на некоторых заправках полуострова стало появляться топливо. Правда, радость недолгая, ведь только сто-двести машин в день успевают залить в бак положенные 20 литров. Подробности — в материале MSK1.RU.

Согласны на Евро-3

— Сегодня с ночи стояли на заправке, вышла тетка и выдала талоны на 100 машин. Остальным сказала, что бензина нет и не стойте напрасно. А «за завтра ничего не знает», — рассказывает Александр Сомов один из немногих счастливчиков, кому удалось заправиться прямо в Симферополе после объявленного 21 июня запрета на свободную продажу топлива на АЗС полуострова.

Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин объявил, что в регионе появится небольшой объем бензина и дизеля в розницу как первый шаг к снижению дефицита. Объем действительно небольшой, но он в последние три дня поступает на крымские АЗС.

«Уважаемые севастопольцы! С 10:00 на 6 заправках будет в СВОБОДНОЙ продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена», — такие объявления уже появляются на официальных сайтах и в соцсетях города.

«В Саках возобновилась продажа топлива. На заправке по адресу Евпаторийское шоссе 79б с 11:00 доступно ДТ „УЛЬТРА“. Топлива хватит на 100 автомобилей. Важно: в одни руки отпускают только 20 литров и только в бак машины», — самым расторопным жителям достанется немного топлива.

У крымских заправок, пустовавших почти две недели, снова выстраиваются очереди из автомобилей, а топлива хватает только на первые 50–100 машин Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Но даже такие точечные «впрыски» по заправкам полуострова вселяют осторожную надежду, что сухие баки машин, которые стоят «на приколе» почти две недели, хоть чуть-чуть наполнятся. Пусть стоять с ночи, пусть и по 150–200 рублей за литр.

— Много мер уже принято и разработано, и сейчас ожидается эффект от них, — рассказывает Игорь Юшков, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. — Первопричина всего топливного кризиса — это внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов из-за повреждений, поэтому одна из мер для насыщения топливного рынка — разрешение некоторым НПЗ выпускать бензин с пониженным характеристиками экологического стандарта: уход на Евро-3, Евро-2. Тут логика в чем: если на НПЗ повреждено оборудование, которое доводит топливо до качества Евро-5, то встает вопрос: вообще не выпускать бензин для внутреннего рынка или поменять правила? И правительство пошло на эти изменения, чтобы насытить внутренний рынок. Если повысится выброс загрязняющих веществ в атмосферу, то ничего страшного не произойдет, потому что речь не идет о том, что теперь весь российский бензин будет Евро-3 или Евро-2. Это станет лишь временной мерой для отдельных НПЗ.

Главное, чтобы был бензин, а какого он экологического стандарта — в нынешней ситуации уже вторичный вопрос. Тем более что большая часть российского автопарка этого не заметит. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Многие крымчане готовы заливать в баки бензин с пониженными характеристиками экологического стандарта. Лишь бы достался.

— На заправке у автостанции Западной бензин будет с 10 утра, но ехать уже нет смысла. Бензина, сказали, только на 70–100 машин, а желающих уже за 200. Раздали талоны на 100 автомобилей первых, понятно, что по 20 литров, но люди и этому рады. Правда, очередь они занимали еще ночью, — жительнице Симферополя Виктории Калиниченко не повезло, она в «счастливую сотню» не вошла.

Сегодня по полупустым дорогам Крыма мчатся машины туристов, прибывших на полуостров с полными баками и забитым канистрами багажниками, транспорт коммунальных служб, силовых ведомств и государственных предприятий и пассажирские автобусы и с маршрутками.

— На заправке сегодня из 4 колонок заливали только по двум, остальные две были для служб — при мне приезжали «Газели» продуктовые, маршрутки, пара такси, заправлялись спокойно, все в очереди с пониманием, — говорит симферополец Александр Сомов. — Я до этого тоже на общественный транспорт пересел: дела делать надо, а по такой жаре пешком не много пройдешь.

— Спрос в России всегда начинает расти с весны и достигает пика, как правило, в августе, что усугубляет нынешнюю ситуацию. В Крыму и в новых регионах наиболее острая обстановка по топливу, потому что там никогда не было своей нефтепереработки, — объясняет Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. — К тому же ближайшие к ним НПЗ, расположенные в Краснодарском крае и соседних южных регионах, чаще других становятся целями и подвергаются наиболее интенсивным ударам. Это привело к тому, что ближайшие к Крыму заводы находятся на ремонтах. Вторая причина — логистика, которая тоже целенаправленно выбивается. Не так давно всё топливное снабжение Крыма перекинули на сухопутный коридор, но на нем идет охота на бензовозы, а также постоянно разрушаются мосты, соединяющие с полуостровом. И паромы через Керченский пролив, на которых перевозилось топливо, подвергаются атакам. Таким образом, топливо в Крым доставить очень сложно — в этом причина такой жуткой ситуации с бензином и дизелем в регионе.

Навар в три раза

А так выглядят «передвижные АЗС» спекулянтов: сначала в резервуар, установленный в «Газели», сливают бензин из баков и канистр челноки, мотающиеся по заправкам на материке, а затем «Газель» паркуют, например, у Крымского моста моста, предлагая заправиться без очередей, но по цене 300–400 рублей за литр Источник: «Крымский» / t.me

В каждой безвыходной ситуации находятся граждане предлагающие «выход» по сходной цене. У топливных фарцовщиков бензин и дизель имеется без ограничений в 20 литров, заливай хоть в бак, хоть в канистры, правда, цены соответствующие. От 350 рублей за литр 95-го в ближайшей к материку Керчи, до 400 рублей — в Симферополе и 450 — в Ялте. Но гарантий, естественно, никаких. Первые жертвы мошенников уже понесли заявления в полицию. «Двое севастопольцев потеряли почти 90 тысяч рублей за сутки, пытаясь купить бензин в соцсетях. Так, 33-летняя женщина потеряла 5,5 тысячи рублей, а 32-летний водитель — 83 тысячи рублей. В обоих случаях „продавцы“ исчезли сразу после получения полной предоплаты», — передает «Крыминформ».

Как говорят крымские предприниматели, бензин в Крыму сейчас дает прибыль, сопоставимую с продажей наркотиков. Достаточно обладать авто на метане, свободным временем и желанием заработать. Если сгонять на материк и обратно, провезя через Крымский мост разрешенные 200 литров, продать их по спекулятивной цене на полуострове, то можно заработать за день 50–70 тысяч чистыми. Размер дохода зависит от числа «ходок» на материк и возможности залить 200 литров на АЗС. Что сейчас становится уже проблемой.

«Крымчане наши непобедимы, льют в бак — тут же отсасывать и тут же по кругу в очередь. Очередь небольшая, стоял минут 15–20», — пишет Игорь в телеграм-чате «Бензин в Крыму и Севастополе».

Слово «канистра» можно уже записывать в «слово года», в Крыму, например, точно Источник: «Бензин в Крыму и Севастополе» / t.me

«Народ при мне в очереди разбирал свои топливные насосы, перекачивал из бака в канистры что есть, и уже с пустым баком заезжал на заправку… И номера не крымские… Жесть…», — вторит ему в том же чате Александр.

— Потребительская паника усугубляет ситуацию даже там, где идет нормальное топливное снабжение, — говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. — Простой пример: заправка десять лет работала в одном и том же режиме, зная, что к ней приезжает определенное количество автомобилей и ей нужно столько-то литров бензина в сутки. А теперь за полдня скупают весь этот объем, заправляя и полные баки, и канистры. Топливо просто не успевают подвозить. Это очень хорошо видно на дизельном топливе. Российские НПЗ производят дизеля много, у нас с ним нет проблем, даже экспорт не ограничен, но появилась другая сложность: как можно больше и быстрее доставить на заправку, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос. С бензином и того хуже — его мы стали производить меньше, но заливают его сейчас с запасом, скупают в максимальных количествах из-за панического потребления. Если бы такого поведения не было, я думаю, удовлетворить спрос было бы проще.

Российские НПЗ производят дизеля много, у нас с ним нет проблем, даже экспорт не ограничен, но появилась другая сложность: как можно больше и быстрее доставить на заправку, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос. Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Но далеко не все, кто отправился в путь за бензином через Крымский мост, везут его для перепродажи. В выходные дни очередь на выезд из Крыма превышает число автомобилей на въезд, что совершенно нетипично для летнего трафика. Это едут бензиновые челноки. Они везут бензин для себя, ведь многие просто не могут работать или продолжать бизнес без автомобиля. Бензин, добытый на материке, получается «золотым», но это всё равно выгоднее, чем потерять работу.

«А теперь хорошо посчитайте, и выйдет те же 190, что на заправках в Крыму. Берем дорогу, по минимуму 50 литров туда и обратно: 50 х 150 рублей = 7500. Заправляем 200 литров: 200 х 150 рублей = 30 000. Итого: 30 000 + 7500 = 37 500. И по факту остается: 200 литров делим на 37 500 = 187,50 — себестоимость литра бензина плюс потраченные время, нервы и силы», — ведут подсчеты «бухгалтеры» из телеграм-чата «Бензин в Крыму и Севастополе».

До осени на заправках будет очередь

Но вскоре и этот способ добывания бензина на материке для крымчан может закончиться. Пока Минтопэнерго Крыма сообщает, что автомобилистам пока не стоит ждать больших поставок бензина на полуостров, как и увеличения объемов с расширением географии свободных продаж на заправках, в соседнем Краснодарском крае обсуждают запрет на продажу бензина в канистры и другие переносные емкости. Окончательное решение примут на заседании рабочей группы при губернаторе края Вениамине Кондратьеве. А пока АЗС края переходят на новый режим работы. С 03:00 до 06:00 на заправках смогут заливать топливо только машины экстренных служб, коммунальная техника и спецтранспорт. А для поддержания дисциплины у колонок к дежурству планируют привлечь казаков и добровольцев.

— Правительство пытается более-менее равномерно распределить между регионами имеющееся топливо, поэтому на многих территориях вводится нормирование продаж: по 20–30 литров на бак. Не потому что везде топливо закончилось, а потому что нужно переориентировать поставки с одного региона на другой. И выбрана определенная стратегия: пусть бензина будет мало, но он будет везде, — объясняет Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

На полупустых крымских дорогах отлично себя чувствуют туристы, запасшиеся топливом на материке: они могут с комфортом отдохнуть на пляжах и вернуться домой Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

А параллельно налаживается импорт бензина из ближнего и дальнего зарубежья.

— Импорт из ближнего зарубежья — это Белоруссия и Казахстан прежде всего. Белорусы и так присутствуют на топливном рынке — у нас единый рынок нефтепродуктов, они продают топливо и через российские биржи. Но сейчас спрос на их топливо существенно повысился, мы увеличиваем поставки нефти к ним, а они к нам обратно нефтепродуктов, — рассказывает Игорь Юшков. — Помимо этого, мы переходим к импорту из дальнего зарубежья. Это прежде всего Индия. Но чтобы у нас на внутреннем рынке цены не поднялись до уровня индийских, приняты поправки в законодательство, которые позволяют, по сути, компенсировать из бюджета российским компаниям разницу между индийской ценой и нашей ценой. Эта мера является дополнительной нагрузкой на бюджет, но правительство готово на нее пойти до тех пор, пока потребление спадет. Отказаться от этих мер можно будет, когда на наших НПЗ можно будет производить достаточный объем топлива, скорее всего, уже осенью, когда снизится объем потребления и сможем обеспечить безопасность заводов.

А вот стабилизации ситуации на российском топливном рынке, по мнению эксперта, ждать раньше осени не стоит:

— Ближайшие два месяца, июль, август, ситуация на рынке будет очень напряженная из-за высокого уровня потребления. С сентября объем потребления бензина существенно снижается, и стоит ожидать стабилизации. Возможно, к концу сентября мы сможем уже отказаться от импорта. Ну а стратегической задачей является обеспечение безопасности НПЗ. Как только мы сможем достичь этой цели, то не нужно будет предпринимать какие-то дополнительные меры, мы сможем полностью обеспечить себя бензином. Но и все предпринятые меры должны стабилизировать внутренний рынок в ближайшее время. Должны уйти очереди на АЗС, а бензин должен появиться на всех заправках без ограничений.