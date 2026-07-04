Когда Иван Купала в 2026 году и что нельзя делать в этот день — приметы и традиции

Иван Купала из тех православных праздников, к которым с удовольствием присоединяются даже дети Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Праздник Ивана Купалы — одна из тех старинных дат, что и сегодня отмечается весело и с размахом. Традиционно самая разгульная его часть выпадает на ночь, когда принято проводить большинство купальских обрядов. Связаны они в основном с водой, травами и огнем. Прыжки через костер, опускание венков в воду, гадания на суженого — чем только не занимается народ на Ивана Купалу. Традиций, связанных с этим праздником, так много, что мы решили как следует в них разобраться, а заодно вспомнить, когда Иван Купала в 2026 году.

Кто такой Иван Купала

Родоначальником праздника Ивана Купалы считается пророк Иоанн Креститель. Он же Иоанн Предтеча.

Предтечей его стали называть потому, что он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, а Крестителем — за то, что он же Иисуса и крестил.

Иоанн вообще был человеком незаурядным. Жил в пустыне аскетом, предсказал пришествие Мессии, проповедовал и совершал священные омовения, очищая иудеев от грехов, изобличал грехи против праведности. Последнее-то и подвело его под монастырь. Однажды Иоанн изобличил тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял у своего брата жену (и одновременно племянницу обоих) Иродиаду и женился на ней.

Тетрарх — один из четырех правителей в тетрархии — форме правительства с четырьмя равноправными властителями.

Терпеть такие выходки Антипа не стал и отправил Иоанна в тюрьму. Как будто этого было недостаточно, Иродиада потребовала отрубить проповеднику голову. Позже по случаю дня казни Иоанна появился день памяти — Иван Головосек. А вот день рождества святого Иоанна нам как раз и знаком как тот самый Иван Купала.

Купалой он стал, потому что в греческом языке слово «крещение» произносится как «баптизо» (βαπτιστής), что переводится как «купатель, погружатель в воду». Буквально там, где мы читаем в Евангелии слово «крещение» (например, «Иоанн крестил», «И крестилась вся Иудея»), в греческом оригинале стоит слово «погружал»: «Иоанн погружал», «И погружалась вся Иудея».

Источник: Городские медиа

Есть и другие теории происхождения названия этого праздника, о которых историки пока не договорились. Одни говорят, что это язычники-славяне давным-давно поклонялись божеству плодородия и покровительнице природы Купале. Считалось, что в самый разгар лета Купалу нужно как следует задобрить, и тогда осенью будет щедрый урожай. Другие заявляют, что никакой Купалы у язычников отродясь не бывало, а появилась она у восточных славян уже после того, как праздник приурочили ко дню Иоанна Крестителя.

В общем, пока историки спорят, мы будем отмечать.

Когда Иван Купала в 2026 году

Небольшой разлад язычники внесли и в спор о том, когда именно стали отмечать Ивана Купалу. Если опираться на совсем давние традиции, то изначально он был связан с днем летнего солнцестояния, который приходится обычно на 20 или 21 июня. Но с принятием христианства всё торжество приурочили ко дню рождения Иоанна Крестителя — 24 июня по старому стилю.

По Византийскому календарю даты стоят более чем близко друг к другу, а вот по Юлианскому рождество Крестителя выпадает на 7 июля. В этот день весь честной народ и отмечает праздник до сих пор. И этот год не исключение: Иван Купала в 2026 году отмечается 7 июля.

Что принято делать на Ивана Купалу

Один из самых эффектных и запоминающихся обрядов праздника Ивана Купалы — прыжки через костер. Появился он из-за того, что люди считали, будто огонь очищает организм и буквально выжигает все болезни. Кроме того, популярно было одно поверье: тому, кто прыгнет через костер выше всех, целый год будет сопутствовать удача.

Девушки на Ивана Купалу традиционно гадали на суженого. Они плели венки и пускали их по воде. Если венок уплывал далеко, ждали сватов на пороге, а если тонул, считалось, что в девках сидеть еще год придется.

Старшее поколение собирало целебные травы, особенно иван-да-марью. Считалось, что если ее найти, то будешь здоровым и сильным, и ни одна болячка к тебе не прилипнет. А еще всё повсеместно искали магический цветок папоротника: считалось, что он распускается лишь одну ночь в году — на Ивана Купалу. И тому, кто его найдет, цветок должен был принести вечную славу, признание, богатство и здоровье. В некоторых регионах обязательно ходили в баню, чтобы очиститься.

Также на Ивана Купалу загадывали желания и верили, что они сбудутся. Для этого на деревьях завязывали ленточки, причем сделать это надо было на восходе солнца. Желание должно было быть светлым и позитивным, а ленточки выбирали любимого цвета.

А наутро на Руси было принято собирать с утра росу и умываться ей. Наши предки верили, что это поможет сохранить красоту и здоровье.

Что нужно знать о традициях на Ивана Купалу Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Что нельзя делать на Ивана Купалу

Как прыжки через костер считаются главным ритуалом Ивана Купалы, так и купание в реках, озерах и прочих водоемах — главный запрет в этот праздник. Не то чтобы это предвещает большие несчастья, просто в старину крайне верили в существование водяных и русалок, которые на Ивана Купалу оказывались наиболее активными и могли в два счета утащить любого на дно. Проверять это поверье никто на себе не стал, но к голосам предков прислушивались.

Еще одно правило запрещает в одиночку гулять по лесам и по незнакомой местности в целом. Появилось оно из-за того, что люди опасались злых духов, которые могли навредить.

Проводить этот день дома в одиночестве тоже порицалось. На Ивана Купалу даже отъявленным домоседам нужно было выйти на улицу и принимать участие в массовых мероприятиях. Также желательно было навестить близких или пригласить гостей. Иван Купала был временем для радости и объединения, поэтому грустить не полагалось. Особенно в одиночестве.

Категорически нельзя было ссориться, выяснять отношения и ругаться матом. Конфликты могли притянуть негативную энергию на весь день, а вместе с ней и какую-нибудь нечисть, от которой добра ждать не приходилось.