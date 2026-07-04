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Происшествия Аэропорты закрыты, на улице воют сирены: в нескольких регионах России объявили ракетную опасность

Аэропорты закрыты, на улице воют сирены: в нескольких регионах России объявили ракетную опасность

Людей просят сохранять спокойствие

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Жителей регионов попросили зайти в укрытие | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЖителей регионов попросили зайти в укрытие | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Жителей регионов попросили зайти в укрытие

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В нескольких регионах России 4 июля объявили режим ракетной опасности. Оповещения поступили жителям Свердловской, Ленинградской, Оренбургской областей, Казани, Удмуртии, Пермского края, Татарстана, Нижегородской, Тульской областей.

«Ракетная опасность 4 июля. Сохраняйте спокойствие, зайдите в укрытие (метро, паркинг, подвал, убежище)», — говорится в сообщениях, которые получили жители регионов.

Также Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова и Екатеринбурга, Иваново, Оренбурга, Нижнекамска. Жители регионов сообщают, что на улице воют сирены.

Источник:

читатель E1.RU

Как действовать в случае ракетной опасности:

  1. Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!

  2. Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками.

  3. Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.

  4. Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

  5. Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности».

Кроме того, нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
4
Гость
9 минут
Отличная новость! Так, Константин?
Гость
31 минута
Спасибо за предупреждение! 👍🏻 Оперативно всегда делаете.
Читать все комментарии
Гость
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