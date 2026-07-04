Аэропорты закрыты, на улице воют сирены: в нескольких регионах России объявили ракетную опасность

В нескольких регионах России 4 июля объявили режим ракетной опасности. Оповещения поступили жителям Свердловской, Ленинградской, Оренбургской областей, Казани, Удмуртии, Пермского края, Татарстана, Нижегородской, Тульской областей.
«Ракетная опасность 4 июля. Сохраняйте спокойствие, зайдите в укрытие (метро, паркинг, подвал, убежище)», — говорится в сообщениях, которые получили жители регионов.
Также Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова и Екатеринбурга, Иваново, Оренбурга, Нижнекамска. Жители регионов сообщают, что на улице воют сирены.
Как действовать в случае ракетной опасности:
Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!
Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками.
Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.
Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности».
Кроме того, нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по единому номеру 112.