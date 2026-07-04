Аргентинцы помучались с Кабо-Верде. Как прошли последние матчи в 1/16 финала на ЧМ-2026 — обзор

Футболисты Кабо-Верде дали бой действующему чемпиону мира Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу, который проходит в Северной Америке, завершился первый раунд плей-офф. Сегодня состоялись последние три игры в 1/16 финала. Кратко рассказываем, кто и с кем играл, а также результаты матчей.

Внезапная замена вратаря под серию пенальти не помогла австралийцам

Египет прошел Австралию. Для выявления сильнейшего потребовалась серия пенальти. Счет в основное и дополнительное время был 1:1. Оба гола забили египтяне. Австралия пропустила на 13-й минуте от Эмама Ашура. Он после подачи головой отправил мяч в ворота.

Следующий гол зрителям пришлось ждать до второго тайма. На 55-й минуте египтяне пропустили от своего же. Не повезло Мохамеду Хани, который после навеса соперника переправил головой мяч в свои ворота.

У команд были атаки, подходы к воротам и опасные моменты. Но всякий раз этого не хватало, чтобы одной из сборных повести в счете. Дело катилось к серии пенальти, когда на 119-й минуте главный тренер сборной Австралии Тони Попович поменял вратаря — Патрик Бич ушел, а вышел Мэтью Райан. Египтяне явно не ожидали такого хода событий и в небольшом перерыве перед началом пробития одиннадцатиметровых смотрели нарезки с действиями при пенальти Райана.

Тренерский ход не сработал. Мэтью Райан не спасал свою команду во время серии пенальти. Даже далеко не всегда угадывал направления ударов соперника. Австралийцы проиграли. У них не забил Харри Суттар, который ударил выше ворот, и 18-летний Лукас Херрингтон, пробивший в штангу. Египтяне все свои пенальти реализовали.

Египтяне празднуют победу в серии пенальти Источник: Fifa.com

Аргентинцы все-таки добили Кабо-Верде — потребовалось три гола

Аргентина с трудностью прошла Кабо-Верде. Командам пришлось играть овертайм. В основное время игра завершилась 1:1. Конечно же, забил Лионель Месси. Он открыл счет в матче на 29-й минуте. Лисандро Мартинес с центра поля навесил в штрафную противника четко на Месси. Бывший нападающий «Барселоны» технично принял мяч и пробил по воротам. Лео забивает в восьми подряд матчах на чемпионатах мира — начал еще на прошлом мундиале. Это рекорд.

Кабо-Верде, играя с сильными соперниками в группе, — с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией — не проиграло ни одного матча. Тем не менее аргентинцам прогнозировали легкий матч. Однако этого не произошло. Несмотря даже на забитый гол. После него аргентинцы не пошли в агрессивную атаку, увеличивать счет. Первый так и завершился 1:0.

Лисандро Мартинес отдал голевой пас на Месси, а потом забил еще сам Источник: Fifa.com

А вот во втором тайме футболисты Кабо-Верде не отсиживались в обороне и даже забили гол. Это произошло на 59-й минуте. С острого угла в нескольких метрах от ворот пробил Дерой Дуарте.

Звезда чемпионата мира Возинья показала себя во всей красе. Несколько раз вратарь спасал свою команду. Месси больше не смог ему забить.

Кабо-Верде выстояло, и матч перешел в дополнительное время. А там Возинья все-таки пропустил. Это произошло уже на 92-й минуте. В ближний верхний угол мощно пробил Лисандро Мартинес.

И после этого футболисты Кабо-Верде умудрились отыграться. Да не просто забить, а сделать это красиво. Сидни Кабрал обвел защитника, вошел в штрафную и с левого полуфланга закрутил мяч прямо в дальнюю «девятку». Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес ничего не смог сделать.

Аргентинцам все же удалось не довести игру до серии пенальти. В голе снова поучаствовал Месси. Он навесил с углового, а по воротам пробил Кристиан Ромеро. Мяч рикошетом от руки Динея залетел в ворота. На него записали автогол.

Момент с третьим забитым голом в ворота Кабо-Верде Источник: Fifa.com

Счет до конца матча таким и остался — 3:2. Футболисты Кабо-Верде с достоинством выступили на первом для себя чемпионате мира — они не проиграли ни одного матча в основное время и достойно бились против действующего чемпиона мира.

Колумбия тоже идет дальше

В последнем матче 1/16 финала Колумбия и Гана решали, кто из них пройдет дальше. Победили южноамериканцы. Все решил один единственный гол, который забил на 14-й минуте Джон Арьяс.