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Не ждите гнили на плодах: как защитить помидоры от опасной болезни

Способы спасти свои томаты, если хворь до них уже добралась

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Фитофтора развивается быстро в сырую и прохладную погоду | Источник: GPTФитофтора развивается быстро в сырую и прохладную погоду | Источник: GPT

Фитофтора развивается быстро в сырую и прохладную погоду

Источник:

GPT

Фитофтора — один из самых коварных врагов дачника. Эта грибковая болезнь способна уничтожить томаты буквально за несколько дней, особенно в сырую и прохладную погоду. Черные пятна на листьях и плодах, гниль, засыхание куста — всё это признаки фитофтороза. Но болезнь можно предупредить или остановить на ранней стадии, если знать, чем и как правильно обрабатывать помидоры. Ниже — подробная инструкция для всех, кто хочет сохранить урожай.

Что такое фитофтора и почему она опасна

Фитофтороз (или поздний ожог) вызывается грибком Phytophthora infestans. Он особенно активен при перепадах температур, высокой влажности, росе и затяжных дождях. Болезнь стремительно поражает листья, стебли и плоды томатов, сначала проявляясь в виде бурых пятен, а затем распространяется по всему растению. При отсутствии обработки кусты гибнут, а урожай становится непригодным к употреблению.

Фитофтора часто начинается не с томатной грядки, а рядом: на больной картофельной ботве, самосеве пасленовых и растительных остатках. Поэтому подозрительную зелень лучше сразу выносить с участка, а не отправлять в обычный компост.

Профилактика — основа защиты

Лучше не ждать появления первых признаков болезни, а действовать заранее. Правильная агротехника и своевременные меры профилактики позволяют избежать заражения.

Основные профилактические меры:

  • севооборот. Не сажайте томаты после картофеля, перца и баклажанов. Грибок может сохраняться в почве;

  • выбор устойчивых сортов. Некоторые гибриды более устойчивы к фитофторе (например, «Де Барао», «Бетта», «Яблонька России»);

  • правильный полив. Поливайте строго под корень и в утренние часы, избегая попадания влаги на листья;

  • регулярное удаление нижних листьев. Особенно если они касаются земли;

  • проветривание теплиц. Застой влаги — благоприятная среда для грибков.

Обработка работает лучше при регулярном повторении после дождей | Источник: GPTОбработка работает лучше при регулярном повторении после дождей | Источник: GPT

Обработка работает лучше при регулярном повторении после дождей

Источник:

GPT

Чем обрабатывать помидоры от фитофторы

При первых признаках заболевания или для профилактики применяются различные препараты. Условно их можно разделить на три группы: химические, биологические и народные.

Химические препараты

Эти средства дают быстрый и стойкий эффект, особенно при активном развитии болезни. Однако применять их стоит строго по инструкции, соблюдая сроки ожидания перед сбором урожая.

Популярные препараты:

  • «Фитоспорин-М» — системное средство с профилактическим действием, подходит для регулярного применения;

  • «Хом» (хлорокись меди) — классический медьсодержащий препарат, эффективен при первых симптомах;

  • «Ридомил Голд» — сильное средство для экстренной обработки;

  • «Оксихом» — комплексный препарат, работает против грибков и бактерий.

Важно: химические препараты не применяются позже, чем за 20 дней до сбора урожая.

Биопрепараты

Если вы предпочитаете экологичный подход, обратите внимание на биологические средства. Они безопасны, не накапливаются в плодах и не вредят полезной микрофлоре.

Эффективные биосредства:

  • «Бактофит»;

  • «Триходермин»;

  • «Алирин-Б»;

  • «Гамаир».

Биопрепараты работают не так быстро, как химические, зато позволяют обрабатывать томаты до самого сбора урожая. Их стоит использовать регулярно — примерно раз в 7–10 дней.

Профилактика помогает сохранить урожай до массового заражения | Источник: GPTПрофилактика помогает сохранить урожай до массового заражения | Источник: GPT

Профилактика помогает сохранить урожай до массового заражения

Источник:

GPT

Народные средства

В арсенале опытных дачников есть и простые домашние рецепты. Они подходят для профилактики, особенно в благоприятную погоду и при отсутствии признаков фитофторы.

Популярные рецепты:

  • раствор сыворотки. 1 литр молочной сыворотки на 10 литров воды, плюс 10 капель йода. Опрыскивать раз в 3–5 дней;

  • настой чеснока. 200 г измельченного чеснока залить 1 литром воды, настоять сутки, процедить, развести в 10 литрах воды и обработать кусты;

  • зольный настой. 2 стакана золы на 5 литров воды, настоять двое суток, процедить, добавить 1 столовую ложку мыла.

Совет: народные средства лучше всего сочетаются с биопрепаратами — так защита будет комплексной.

Как и когда обрабатывать томаты

Даже самое эффективное средство не даст результата, если нарушены сроки и техника обработки. Регулярность и правильный подход — ключ к успеху.

Основные правила обработки:

  • первую обработку проводят через 7–10 дней после высадки рассады;

  • далее — с интервалом 7–14 дней, особенно после дождей;

  • лучше всего опрыскивать рано утром или вечером, в сухую безветренную погоду;

  • не забывайте обрабатывать не только листья, но и стебли, а также почву вокруг куста;

  • чередуйте препараты, чтобы избежать привыкания грибка.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Фитофтора Помидоры
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Комментарии
1
Гость
42 минуты
Да, я вот одно лето не обработала помидоры снизу листья не оборвала и все, началась эта фитофтора
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Гость
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