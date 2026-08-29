Красавчики с подиума: эти 6 звезд турецких сериалов начинали карьеру как модели — кто они

В сериалах вы их видели неоднократно, а на подиуме? Источник: Лина Саитова / 116.RU, кадр из сериала «Столкновение» (18+), реж. Улуч Байрактар, Ахмет Катыксыз, Уфук Хакан Эрен, студия Ay Yapım, 2018–2019 г., кадр из сериала «Черно-белая любовь» (16), реж. Эмир Халильзаде, Ясин Услу, студия D Productions, 2017–2018 г.

Мы знаем этих мужчин по популярным сериалам, громким фильмам и всемирной славе. Вот только прежде чем стать актерами, они покоряли подиумы и строили успешную карьеру в модельном бизнесе. Многие турецкие звезды экрана начинали именно с модных показов, а стартом на большой экран для них становился титул на престижном конкурсе Best Model of Turkey. Рассказываем о шести знаковых фигурах турецкого шоу-бизнеса — актерах, моделях и просто красавчиках, завоевавших миллионы сердец.

Бурак Озчивит

Звезда «Великолепного века» (16+), «Королька» (16+) и «Основание: Осман» (18+) Бурак Озчивит — частый и желанный гость в России, он даже засветился в «Елках» (12+). Вот только мало кто помнит, что путь к всемирной славе у актера начинался на подиуме.

Сейчас у Озчивита миллионы поклонниц Источник: Лина Саитова / 116.RU

Старт его карьере дал престижный конкурс Best Model of Turkey в 2003 году. Высокий (рост Бурака — 184 см), харизматичный, с атлетическим телосложением и запоминающейся внешностью, он сразу привлек внимание как «многообещающая модель». Уже спустя два года Озчивит завоевал титул первого красавца Турции.

На этом Бурак не остановился и отправился покорять международный уровень. Выступив на состязании Best Model of the World, он занял второе место в мире и получил титул вице-мистера. После такого триумфа на Озчивита посыпались выгодные контракты. Он долгое время оставался лицом известного турецкого бренда мужской одежды Altınyıldız, снимался для косметических марок, производителей мебели и крупных холдингов. Именно успех в модельном бизнесе открыл перед Бураком двери в кинематограф: в 2006 году он впервые появился на экране, после чего заманчивые предложения сняться в сериалах стали приходить одно за другим.

Кыванч Татлытуг

Этот красавчик сегодня считается одним из главных секс-символов Турции. Его путь к славе начался с разбитой детской мечты: в юности он профессионально занимался баскетболом, играл за «Бешикташ» и пророчил себе спортивное будущее, пока тяжелая травма не поставила крест на карьере.

Голубоглазый красавчик буквально взорвал подиумы, а потом экраны Источник: кадр из сериала «Семья» (16+), реж. Ахмет Катыксыз, Гёкчен Уста, студия Ay Yapım, 2023–2024 гг.

На подиум Кыванча фактически привела мама. Она увидела в супермаркете объявление модельного агентства и отправила туда снимки сына. Парня с внешностью скандинавского викинга взяли без долгих раздумий. Поначалу Татлытуг относился к съемкам лишь как к подработке, но уже через два года покорил всю страну, завоевав главную награду на конкурсе Best Model of Turkey 2002 года.

В том же 2002-м он победил на Best Model of the World и стал лучшей моделью мира. Кыванч Татлытуг привлек внимание европейских скаутов, подписал контракт с топовым французским агентством и переехал в Париж. Там он полтора года успешно дефилировал на показах мировых брендов.

Когда из Стамбула пришло предложение сыграть главную роль в сериале «Серебро» (16+), Татлытуг вернулся на родину, окончил актерские курсы и навсегда сменил статус топ-модели на звание красавчика-актера.

Чагатай Улусой

Звезда проектов «Прилив» и «Защитник» Чагатай Улусой изначально не планировал сниматься в кино. В юности он всерьез увлекался спортом, играл в баскетбол и даже мечтал стать тренером. Позже Улусой поступил в Стамбульский университет на факультет лесного хозяйства, чтобы изучать системы ирригации.

Пусть Чагатай и не стал известным спортсменом, зато актер из него супер Источник: кадр из сериала «Мечта Эшрефа» (18+), реж. Улуч Байрактар, студия TİMSBİ Productions, 2025 г.

Мысли о подиуме и съемках его не покидали, поэтому еще во время учебы парень начал пробовать себя в модельном бизнесе. Переломным моментом стал 2010 год, когда 20-летний Чагатай завоевал главный титул на конкурсе Best Model of Turkey. В ночь триумфа к нему подошли продюсеры с предложением, мгновенно изменившим его жизнь.

Дебютной работой Чагатая Улусоя стала главная роль Эмира Саррафоглу в легендарном сериале «Назвала я ее Фериха» (16+). Проект выходил два сезона и принес молодому актеру колоссальный успех. Параллельно с напряженными съемками Улусой брал уроки актерского мастерства и обучался в академии искусств.

Кенан Имирзалыолу

Кенан Имирзалыолу начал модельную карьеру в студенческие годы, когда учился на математическом факультете престижного технического университета «Йылдыз». Он приехал в Стамбул из маленькой деревни и, чтобы заработать денег, по совету друзей обратился в модельное агентство. Вскоре юноша появился на экране в рекламе сети магазинов YKM.

Его взгляд и харизма сражали поклонниц наповал Источник: кадр из сериала «Дядя Кара» (18+), реж. Улуч Байрактар, Джем Карджы, студия Ay Yapım, 2012–2015 гг.

Спустя полтора года Имирзалыолу принял участие в конкурсе Best Model of Turkey 1997 и завоевал титул лучшего манекенщика страны. В том же году он представил Турцию на 10-м международном финале Best Model of the World в Стамбуле и вновь занял первое место. Это был триумф: Кенан стал первым в истории мужчиной из Турции, завоевавшим мировой титул.

Основатель Best Model of Turkey Эркан Озерман вспоминал, что в финале Кенан Имирзалыолу и его соперник набрали одинаковое число баллов — 27 баллов, и за пару минут он решил присудить титул Кенану.

Впрочем, модельная карьера Имирзалыолу долго не продлилась. На фоне громких дискуссий в прессе, должны ли модели играть в кино, он дебютировал на телевидении в культовом сериале «Сумасшедшее сердце» (16+), выходившем с 1998 по 2002 год. Роль бедного парня, борющегося за справедливость, моментально сделала его звездой. Имирзалыоглу закрепил успех в хите «Эзель» (18+), где сыграл в паре с Джансу Дере, а в 2012 году он подписал контракт на 4 миллиона долларов и поставил рекорд по размеру гонорара среди турецких актеров.

Ибрахим Челиккол

Ибрагим Челиккол, известный по сериалам «Черно-белая любовь» (16+) и «Доктор в другой жизни» (18+), где он сыграл главную роль вместе с Сылой Тюркоглу, прошел путь к славе через спорт и подиум.

Даже не завоевав громких титулов на подиуме, Ибрахим Челиккол стал востребованным актером Источник: кадр из сериала «Черно-белая любовь» (16+), реж. Эмир Кхалильзаде, Ясин Услу, студия D Productions, 2017–2018 г.

Будущий актер изначально окончил спортивную академию и в юности профессионально занимался баскетболом: играл в лиге и даже выступал за молодежную сборную страны. После завершения спортивной карьеры Челиккол начал осваивать актерское мастерство и одновременно работал профессиональной моделью. Он долгое время выходил на подиумы, чтобы заработать денег.

Поворотным моментом в его карьере стало знакомство с режиссером Османом Сынавом, который обратил внимание на статного парня. Он открыл Ибрагиму дорогу в кино, доверив ему роль старшего комиссара Шамиля Батурая в сериале «Парс: Наркотеррор» (18+). Этот проект положил успешное начало актерской карьере Челиккола.

Толгахан Сайышман

Этот актер известен по сериалам «Черная жемчужина» и «Чемпион». В школьные годы Толгахан активно занимался спортом: играл в футбол и баскетбол, завоевывал награды в теннисе и плавании. Кроме того, он участвовал в творческой самодеятельности, занимаясь музыкой и актерским мастерством, но в итоге выбрал факультет бизнеса и управления в университете «Догуш».

Просто красавчик! Источник: кадр из сериала «Черная жемчужина» (16+), реж. Джем Карджы, Беналь Таири, студия Gold Film, 2017–2018 гг.

Модельную карьеру Толгахан Сайышман начал в юности. В 2002 году он принял участие в конкурсе Best Model of Turkey, где уступил первое место Кыванчу Татлытугу и получил титул вице-мистера. Однако уже в 2004-м он завоевал титул Manhunt of Turkey, а в 2005 году отправился представлять Турцию на международном конкурсе мужской красоты Manhunt International в южнокорейском Пусане, где одержал абсолютную победу и стал лучшей моделью мира.

После победы Толгахан долгое время учился актерскому мастерству. Его дебют состоялся в 2006 году в сериале «Плененные сердца» (16+). Кстати, через два года Сайышман успешно проявил себя как телеведущий проекта Top Model и сыграл главную роль в фильме «Любовное затмение» (16+), где его партнершей по площадке стала Фахрие Эвджен.