Эти фразы выдают в вас неграмотного: 9 из 10 человек провалятся на этом тесте по фразеологизмам

Фразеологизмы удобно устроились в нашей речи: мы пользуемся ими автоматически и редко задумываемся, что именно произносим. Человек может бить баклуши с утра до вечера, начальник — грозить цугундером, знакомый — действовать тихой сапой, а затянувшееся дело — превращаться в бесконечную канитель. Значения этих выражений обычно понятны из контекста, зато буквальный перевод способен поставить в тупик. Что такое баклуша? Где находится панталык? Почему дело оказалось именно в шляпе? И действительно ли наши предки делали зарубки на носу?
За привычными оборотами скрываются старые ремесла, военные термины, народные обычаи, иностранные слова и даже версии, которые ученые до сих пор обсуждают. В этом тесте не придется определять, что означает знакомая фраза, — будем разбираться, как она появилась и что когда-то значили ее самые странные слова.
Зарубить на носу — значит крепко запомнить. А что за «нос» здесь имеется в виду?
Обычный человеческий нос
Специальная дощечка, которую носили с собой вместо блокнота
Выступ на старинных счетах, где отмечали долги