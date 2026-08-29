Эти фразы выдают в вас неграмотного: 9 из 10 человек провалятся на этом тесте по фразеологизмам

Фразеологизмы удобно устроились в нашей речи: мы пользуемся ими автоматически и редко задумываемся, что именно произносим. Человек может бить баклуши с утра до вечера, начальник — грозить цугундером, знакомый — действовать тихой сапой, а затянувшееся дело — превращаться в бесконечную канитель. Значения этих выражений обычно понятны из контекста, зато буквальный перевод способен поставить в тупик. Что такое баклуша? Где находится панталык? Почему дело оказалось именно в шляпе? И действительно ли наши предки делали зарубки на носу?