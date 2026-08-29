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Развлечения Тест Эти фразы выдают в вас неграмотного: 9 из 10 человек провалятся на этом тесте по фразеологизмам

Эти фразы выдают в вас неграмотного: 9 из 10 человек провалятся на этом тесте по фразеологизмам

Что за баклуши мы якобы бьем, куда можно попасть вместе с загадочным просаком и зачем кому-то понадобилось тянуть канитель?

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История фразеологизмов хорошо показывает, насколько долго язык способен хранить вещи, которые давно исчезли из повседневной жизни | Источник: GPTИстория фразеологизмов хорошо показывает, насколько долго язык способен хранить вещи, которые давно исчезли из повседневной жизни | Источник: GPT

История фразеологизмов хорошо показывает, насколько долго язык способен хранить вещи, которые давно исчезли из повседневной жизни

Источник:

GPT

Фразеологизмы удобно устроились в нашей речи: мы пользуемся ими автоматически и редко задумываемся, что именно произносим. Человек может бить баклуши с утра до вечера, начальник — грозить цугундером, знакомый — действовать тихой сапой, а затянувшееся дело — превращаться в бесконечную канитель. Значения этих выражений обычно понятны из контекста, зато буквальный перевод способен поставить в тупик. Что такое баклуша? Где находится панталык? Почему дело оказалось именно в шляпе? И действительно ли наши предки делали зарубки на носу?

За привычными оборотами скрываются старые ремесла, военные термины, народные обычаи, иностранные слова и даже версии, которые ученые до сих пор обсуждают. В этом тесте не придется определять, что означает знакомая фраза, — будем разбираться, как она появилась и что когда-то значили ее самые странные слова.

ТестПройден 25 раз
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Зарубить на носу — значит крепко запомнить. А что за «нос» здесь имеется в виду?

  • Обычный человеческий нос

  • Специальная дощечка, которую носили с собой вместо блокнота

  • Выступ на старинных счетах, где отмечали долги

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Русский язык Фразеологизм
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