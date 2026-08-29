«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят

Вопреки стереотипам, на вахте требуются не только представители рабочих специальностей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вакансий на работу вахтовым методом сейчас в России буквально сотни. Условия могут выглядеть очень привлекательно: высокие зарплаты, жилье предоставляется, иногда даже питание. Но и стереотипов вокруг немало. Какие из них — чистая правда, рассказала HR-директор Ольга Новгородова: E1.RU публикует авторскую колонку эксперта.

Ольга Новгородова HR-директор Ольга помогает владельцам крупных компаний находить идеальных кандидатов на вакантные позиции и формирует кадровую политику предприятий. Личный сайт

Вахты начинают отбор новых сотрудников на сезон. Я давно уже большой поклонник современной вахты, поэтому расскажу еще раз.

Если вам негде жить — устраивайтесь на вахту. Там предоставляются общежития.

Если у вас выгорание от постоянной ответственности за всех — идите на вахту. Там вы отвечаете только за себя и за свой участок работы.

Если вы слишком много тратите на WB — езжайте на вахту. Там нет ПВЗ.

Если вы устали готовить и не хотите тратить деньги на доставку еды — вахта ваше спасение. Там есть столовые, в которых отлично кормят.

Если вы в стрессе от негативных новостей и бесконечной ленты в сетях — езжайте на вахту. Там нет интернета ни с ВПН, ни без него.

Если вам до смерти надоела текущая работа или вы не можете устроиться на работу в своем городе, но при этом вы хороший специалист, — устраивайтесь на вахту. Там всегда есть работа.

И давайте уважать любой труд и любое место работы. Вахта — отличный вариант, который стоит попробовать хотя бы для того, чтобы понять, ваше это или нет. Гораздо более приличный и выгодный, чем месяцами ходить на собеседования и жаловаться на безработицу.

Да знаю я, знаю все возражения. Не старайтесь даже.

«На вахте одни уголовники». Нет. Не живите старыми ярлыками и непроверенными фактами. Там контингент получше и поприличнее, чем в некоторых компаниях.

«Там приходится работать без выходных по 12 часов в сутки». Нет. Там обычный, нормальный трудовой график по законодательству.

«Придется жить в бараке». Нет. Отличные общежития уровня двух-трехзвездочной гостиницы.

«Там платят копейки». Ну, если от 100 тысяч — для вас копейки, тогда, пожалуй. Это реально «от». В среднем — 150. Для редких рабочих специальностей — 200–250.

«А как же моя семья без меня, я их на целый месяц брошу». Я не знаю ни одной семьи, которая развалилась бы от того, что папы не было дома месяц-два, а вот семей, которые разрушились из-за того, что денег не хватало — немало.

«Я там сопьюсь». С чего бы? Сухой закон, невозможность достать алкоголь и мгновенное выдворение, если будешь замечен в подобном.

«Там нужны только рабочие специальности». Да. И нет. Все нужны.

«Это какие-то ненадежные компании». Нет. Большие, официальные холдинги: нефтедобыча, заготовки, бурение, сбор урожая, ловля рыбы. Официальное трудоустройство, всё по ТК.

Мне писало много ребят-вахтовиков, присылали фотографии жилья, обеды, рассказывали о нравах и порядках. И ребята отличные, работящие, толковые. И условия достойные.

Одна девушка от мужа-алкоголика сбежала, работает поваром, зарабатывает «сколько у нас в селе вся семья из четырех человек получает» — 110 тысяч, а в межвахтовый период весело тратит заработанное, путешествуя по стране. Директор завода, после того как полгода не спал ночами от нервов, а потом и вовсе завод закрылся, вспомнил, что по первой специальности он сварщик — и пошел сварщиком на вахту. Зарплата та же по факту, ответственность только за себя и свои руки: «Еще год точно буду работать, так сладко и крепко я давно не спал».

Согласны с такой оценкой эксперта? Да, в вахте больше плюсов, чем минусов Нет, это сомнительный формат работы Свой ответ напишу в комментарии Я не в курсе, посмотрю, как голосуют остальные