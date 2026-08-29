Идеальный отпуск по знаку зодиака: куда вам лучше поехать, чтобы отдохнуть душой и телом

Звезды подскажут, куда поехать, чтобы максимально восстановить силы Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Наверняка вы каждый год ломаете голову над тем, где провести отпуск. Часто желания не совпадают с возможностями, отзывы в интернете противоречат друг другу, а повторять опыт друзей не всегда хочется. Можно довериться астрологии. Ведь оказывается, у каждого знака зодиака есть свои предпочтения по странам и ландшафтам. Рассказываем, куда стоит поехать именно вам, чтобы отпуск стал источником радости и энергии.

Овен

Этот знак любит активный отдых и обожает изучать незнакомые места. Овну нужны адреналин, стихия и простор, поэтому идеальным выбором будет Исландия: вулканы, гейзеры, ледники, северное сияние. Тут вы почувствуете себя первооткрывателем, а это вдохновит на новые свершения. Еще Овны отлично будут себя чувствовать в Японии, Новой Зеландии или на активном отдыхе на Кавказе или во Вьетнаме.

Если предпочитаете внутренний туризм, стоит поехать на Камчатку и устроить поход к подножию Ключевской Сопки или отправиться на вертолетную экскурсию в Долину гейзеров. Также активному Овну понравится сплав по горным рекам Алтая или восхождение на Эльбрус.

Телец

Представителям этого знака нужны роскошь, комфорт и гастрономические удовольствия. Тельцам важен во время отпуска номер со всеми удобствами и план путешествия. Идеальным вариантом будет Италия с ее уютными виллами, античной архитектурой и мягкими закатами. Еще Тельцам по душе придется Франция с ресторанами, удостоенными звезд Мишлен.

В России идеальное для Тельца место — курорты Краснодарского края. В Сочи, Геленджике или Абрау-Дюрсо можно найти и комфортабельные отели, и мягкий климат, и отличную кухню. В качестве альтернативного направления подойдет Крым.

Тельцы смогут расслабиться на курортах Краснодарского края или в Крыму Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Близнецы

Это интеллектуалы, которые ценят разнообразие и общение, поэтому им нужны шумные мегаполисы и места, где круглосуточно кипит жизнь. Отличный вариант — Япония с ее контрастами, от неоновых улиц Токио до тихих дзен-садов Киото. Другие идеально подходящие направления — динамичный Нью-Йорк или Канада с культурным разнообразием.

Подойдет любознательным Близнецам и Санкт-Петербург, ведь в этом городе можно каждый день совершать маленькие открытия, заходя в музеи или разглядывая архитектуру. Как альтернатива — Казань, где переплетаются две культуры.

Рак

Ракам нужна вода, чувство безопасности и уют, чтобы восстановить силы в умиротворяющей атмосфере. Для них важно проводить время с любимыми и в кругу семьи. Поэтому для эмоциональной перезагрузки подойдет Португалия с ее уютными городками и мягким океаном. Также Ракам стоит присмотреться к поездкам на Алтай, например на Телецкое озеро, или в Долину гейзеров на Камчатке.

Лев

Этот знак требует красивого, по-настоящему царского отдыха. Им важно чувствовать себя звездой и делать крутой контент для соцсетей. Настоящее королевское приключение Львы могут устроить в Марокко с его яркими красками и роскошными базарами.

В России идеально подойдут курорты Красной Поляны: там можно остановиться в роскошном отеле, посетить дорогие рестораны и устроить фотосессию на фоне гор. Или рассмотреть подмосковные усадьбы с историей и статусной атмосферой.

Сочи идеально подойдет Львам Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Дева

Представители этого знака заботятся о здоровье, любят порядок и точность. Им лучше всего подходят тихие и удаленные от цивилизации локации. Например, подойдет Швейцария с альпийскими лугами, кристально чистыми озерами и отличной инфраструктурой. В России, чтобы восстановить внутренний баланс, стоит отправиться на курорты Кавказских Минеральных Вод или на Домбай.

Весы

Это настоящие эстеты, которые следят за модой и наслаждаются прекрасным. Идеальное место для Весов — Франция с ее эстетикой, утонченным искусством и гастрономией. Для шопинга и новых впечатлений также подходит Турция.

А если загранпаспорта нет, найти красоту и гармонию можно в Золотом кольце России или Татарстане.

Скорпион

Этому знаку нужна глубина, тайны, острые ощущения. Поэтому для идеального отпуска нужны места, где можно не только узнать что-то новое, но и духовно просветлиться. Идеальные направления — Египет, полный загадок, или уединенная Патагония в Чили.

В России Скорпиону подходит отдых в Горном Алтае с его марсианскими пейзажами. петроглифами, древними курганами и шаманскими местами. Как альтернатива — плато Маньпупунер в Коми.

Стрелец

Это вечные путешественники, они свободолюбивы и готовы отправиться почти куда угодно, чтобы изучить новое место. Стрельцам отлично подойдут Непал, Новая Зеландия, Таиланд или Австралия.

Во внутреннем туризме Россия открыта вдоль и поперек. Но идеальное масштабное приключение может случиться на Байкале. Подойдет Стрельцу также поездка на Курильские острова или круиз по Лене на Ленские Столбы.

Козерог

Этому знаку нужен масштаб, основательность, они любят путешествия даже без подробного плана. Козерогам нравятся посещать популярные места по всему миру, поэтому идеальным путешествием будет поездка в мегаполисы. Например, в Гонконг или Мельбурн. В России — Москва, где есть и сотни музеев, и небоскребы. В качестве альтернативы подойдет Екатеринбург.

Козерогам лучше отдыхается в мегаполисах Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Водолей

Представители этого знака легки на подъем и любят необычное. Идеальным направлением для отпуска станет Бали, где собирается много неординарных и интересных людей, или Новая Зеландия с необычными пейзажами. В России лучший отдых пройдет на Архызе или в Карелии.

Рыбы

Представители этого знака любят отдыхать без лишнего шума. Им нужна вода и медитативная атмосфера для духовного восстановления. Идеальным вариантом будут ретриты в Индии, на Шри-Ланке или в Тибете. Подходят Рыбам и Гавайи с их чистыми морями и вулканическими пейзажами.