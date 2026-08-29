Приложения «Лукойла» исчезли из App Store

Приложения «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» пропали из App Store. Кроме того, они не открываются ни по ссылкам, ни в истории загрузок. В чём причина — пока неизвестно. В «Лукойле» заявили, что ситуация временная.
«Приложения „АЗС Лукойл“ и „Лукойл для бизнеса“ временно недоступны в App Store. Установить их на iPhone сейчас не получится, но если вы ранее устанавливали их — не удаляйте! Они работают как и прежде», — передали в компании.
Чтобы iPhone случайно не удалил программу, в «Лукойле» посоветовали отключить функцию «Сгружать неиспользуемые». Если приложение пропало или вы хотите пользоваться сервисом на новом устройстве, зайдите на сайт customer.licard.ru.
«После авторизации на сайте доступны QR-код лояльности, баланс баллов и история операций», — сообщили в компании.
При этом такой способ тоже работает не всегда. Читатели «Городских медиа» столкнулись с проблемами.
«Ничего не грузит. Горячая линия переводит в приложение, которого нет», — сообщила одна из пользовательниц.
В «Лукойле» заявили, что пытаются исправить проблемы.
«Компания работает над тем, чтобы снова сделать все функции удобными и доступными», — отметили в пресс-службе.