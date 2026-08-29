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Бизнес Приложения «Лукойла» исчезли из App Store

Приложения «Лукойла» исчезли из App Store

В компании заявили, что работают над устранением проблем

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Скачать приложения не получается, а сайт работает с перебоями | Источник: Ирина Шарова / 72.RUСкачать приложения не получается, а сайт работает с перебоями | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Скачать приложения не получается, а сайт работает с перебоями

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Приложения «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» пропали из App Store. Кроме того, они не открываются ни по ссылкам, ни в истории загрузок. В чём причина — пока неизвестно. В «Лукойле» заявили, что ситуация временная.

«Приложения „АЗС Лукойл“ и „Лукойл для бизнеса“ временно недоступны в App Store. Установить их на iPhone сейчас не получится, но если вы ранее устанавливали их — не удаляйте! Они работают как и прежде», — передали в компании.

Чтобы iPhone случайно не удалил программу, в «Лукойле» посоветовали отключить функцию «Сгружать неиспользуемые». Если приложение пропало или вы хотите пользоваться сервисом на новом устройстве, зайдите на сайт customer.licard.ru.

«После авторизации на сайте доступны QR-код лояльности, баланс баллов и история операций», — сообщили в компании.

При этом такой способ тоже работает не всегда. Читатели «Городских медиа» столкнулись с проблемами.

«Ничего не грузит. Горячая линия переводит в приложение, которого нет», — сообщила одна из пользовательниц.

Источник: читательница «Городских медиа»Источник: читательница «Городских медиа»
Источник:

читательница «Городских медиа»

В «Лукойле» заявили, что пытаются исправить проблемы.

«Компания работает над тем, чтобы снова сделать все функции удобными и доступными», — отметили в пресс-службе.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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