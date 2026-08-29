«Сейчас это неразумный ребенок». История рысенка, которого хотели пустить на шубу — его выкупили с фермы за 200 тысяч рублей

Даниил Веселовский стал для Ричарда и папой, и мамой Источник: Даниил Веселовский

«Это маленький демон, по уровню разрушения он заменяет десять обычных котят — роняет горшки, забирается на кухонный стол, пытается достать еду, залезть в мусорку. Сейчас у него новое развлечение — мы пытаемся открыть холодильник», — Даниил Веселовский рассказывает о своем питомце, как о ребенке.

Недалеко от Екатеринбурга, в сысертском районе Поварня есть дом, где из-за нового жильца всё вверх дном. Свои порядки в коттедже пытается навести рысенок Ричард. Малыша выкупили с пушной фермы, где его планировали пустить на шубу.

Теперь Даниил Веселовский заменяет двухмесячному хищнику и маму, и папу — каждые несколько часов готовит для него еду, играет, регулярно возит по ветеринарам и, конечно, гладит по шерстке. Каково это — воспитывать настоящую рысь, читайте в репортаже Елены Аносовой для E1.RU.

«Он питается лучше, чем я»

Купить рысь просто так нельзя — это запрещено законом. Чтобы спасти малыша с пушной фермы в Москве, Даниил зарегистрировал свое общество защиты животных и назвал его «Дом Рыси имени Чаки». Именно так звали его предыдущую рысь.

К сожалению, Чаки трагически умер летом 2025 года после неграмотного лечения ветеринаров. В доме Даниила он прожил шесть лет, а в день, когда зверь скончался, плакал не только сам хозяин, но и его соседи.

Познакомьтесь, это Ричард! Малышу только исполнилось три месяца, но по размерам он лишь немногим меньше взрослой кошки Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Из первых букв названия АНО «Дом Рыси имени Чаки» сложилось имя нового котенка — Ричард. Он был самым маленьким на ферме: рысенку было всего 20 дней, когда его забрали с пушной фермы в Московской области.

«Каждый лишний день в клетке может сильно повлиять на характер животного, оно будет меньше доверять человеку, будет более озлобленным. И когда вырастет, с ним будет значительно сложнее взаимодействовать», — объясняет Даниил.

Забрали кроху не бесплатно, конечно, — за котика заплатили 200 тысяч рублей.

Из столицы Ричарда везли в Екатеринбург на машине, путь занял два дня. В дороге малыша кормили специальным молоком, которое Даниил заказывал в США. Поить рысенка из бутылочки приходилось каждые два часа — и днем, и ночью, как младенца.

На этом снимке Ричарду всего месяц Источник: Даниил Веселовский Для такого крохи он очень смышленый Источник: Даниил Веселовский

Маленький Ричард в силу возраста еще совсем плохо видел и едва ходил сам, но всё равно умудрялся не давать спать хозяину: требовал играть с ним, особенно ночью — у рысей это один из самых активных периодов.

«Со мной он спал, наверное, первую неделю, но спал он, а не я, — смеется наш собеседник. — К тому же я как мамка очень боялся его раздавить, потому что он был такой маленький».

К счастью, хозяину удалось обеспечить питомцу постоянный присмотр и уход. Работа позволяет: Даниил занимается нейросетями и работает из дома.

За полтора месяца малыш окреп и теперь активно познает окружающий мир. Размером он уже со взрослую кошку, но ест гораздо больше: Ричарда всё еще нужно кормить каждые два-три часа, но уже не молоком, а мясом и премиальными паштетами.

Даниил каждый день взвешивает рысенка, чтобы следить за тем, как тот набирает вес — это один из показателей хорошего здоровья Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

«У Ричарда уже достаточно крепкие зубы, поэтому ему необходимо грызть мясо. Преимущественно он ест мясо кролика, суточных цыплят, где-то через недельку я добавлю говяжье сердце, — рассказывает Даниил. — И скоро у нас пойдут крысы. Несмотря на распространенное мнение о том, что крысы — это какой-то грязный корм, мясо у них очень диетическое, и по составу аминокислот для хищников оно подходит отлично. Ему нужно обязательно что-то такое пожевать, обязательно с шерстью, чтобы был полноценный состав, иначе у него может развиться рахит и быть проблемы с сердцем. По сути, он питается сейчас лучше, чем я. Это необходимо, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем».

Посмотрите на проказы рыси в этом видео! Источник: Артем Чудинов / Городские медиа

Сейчас Ричард весит около трех килограммов и за раз съедает от 400 до 500 граммов мяса. Когда рысенок повзрослеет, его обмен веществ замедлится — он перестанет есть так часто и много, поэтому ему будет хватать от полутора до двух килограммов мяса в сутки.

Легкий кусь вам гарантирован!

Ричарду, пока он маленький, постоянно нужно внимание. Если вы понравились котенку, он от вас уже не отстанет. Рысенок просто обожает детей — в них он видит равного себе партнера по играм. Правда, игры у Ричарда своеобразные: больше всего на свете он любит подкрадываться со спины и прыгать на шею, царапается и легонько тянет за волосы зубами (неприятно, но не больно).

В природе именно с помощью игр котята учатся охоте, но прыгают, конечно, не на детей, а друг на друга, на деревья, на мышей — да на всё, что попадет в поле зрения юного хищника. Покусать могут даже собственные лапы.

«Вот он немножко боднул вас головой — это самое классное, что может быть у рыси. Это знак приветствия, знак расположения», — объясняет Даниил.

Несколько минут — и рысенок привыкает к новым гостям. Ему нужна социализация, иначе потом уже взрослую рысь будет сложно отвезти к ветеринару Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Чтобы создать для рыси безопасные условия, пришлось сделать масштабный ремонт. Здесь спрятана вся проводка, потому что Ричард обожает что-нибудь погрызть.

Посредине комнаты стоит столб, обтянутый тросом — это огромная когтеточка, по которой рысенок со скоростью ветра взбирается до самого потолка.

«В таком возрасте при желании он способен с пола запрыгнуть сразу на подоконник. Я считаю, что для маленького рысенка это достижение, потому что еще месяц назад он не умел подниматься по лестнице, — говорит Даниил. — То есть он очень быстро учится всему, понятливый. Правда, поначалу у него была просто отвратительная привычка кусать за щиколотки».

Наш тайный агент Катя сразу завладела всем вниманием маленького хищника — среди всех взрослых для игр Ричард выбрал именно ее Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Намотав пару кругов по комнате, Ричард устает — он всё-таки еще малыш. Рысенок ложится на пол, дышит с открытым ртом, а через несколько минут снова начинает играть. Время от времени он издает звуки — мяуканьем их не назовешь, это что-то совсем другое.

Одна из забав котенка — ползать по огромной когтеточке Источник: Даниил Веселовский Да и вообще Ричард любит залезать куда угодно Источник: Даниил Веселовский

«На самом деле он очень разговорчивый: умеет рявкать, мурлыкать, рычать, шипеть, крякать, имитировать звуки птичек, — продолжает хозяин рысенка. — У него тембр голоса очень приятный. Иногда он на свою волну переключается и сам с собой разговаривает, или разговаривает с какой-нибудь бумажкой, с которой сейчас собирается поиграть, или с едой».

Конечно, сейчас это неразумный ребенок, который еще не умеет полностью себя контролировать, но когда он вырастет, это будет очень осознанный зверь. Даниил Веселовский хозяин рыси

«Всё, что он видит вокруг себя, для него большая игрушка, потому что он думает, что бессмертный. Ему не нужно выживать, защищать себя как-то, так что у него беззаботное детство. Главное — чтобы всё, что он хочет, не переходило какие-то серьезных границ. И здесь уже моя задача показать ему, что можно, что нельзя», — делится советами по воспитанию диких животных Даниил.

Когда Ричард повзрослеет, то переберется жить в просторный вольер на улице Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Вольер — дело добровольное

Наблюдают Ричарда несколько ветеринаров с опытом лечения крупных кошачьих хищников, в том числе специалисты из Москвы. Обычные лекарства, предназначенные для домашних мурлык, рысям не всегда подходят и могут оказаться токсичными, поэтому с любыми препаратами нужно быть предельно осторожным.

Из всех кошачьих у рысей самые крупные лапы относительно тела — это им нужно для того, чтобы зимой ходить по снегу и не проваливаться. Растут рысята непропорционально — например, в год котенок-подросток будет казаться очень худым, и только потом начнет набирать массу. В среднем взрослая рысь весит до 45 килограммов.

За домом на улице стоит просторный вольер, где когда-то жил Чаки. Переселяться туда пока рано — малыш еще не так окреп, поэтому живет прямо в доме со своим хозяином и псом Бубликом. Ему рысенок тоже не дает спокойно жить.

Ричард и Бублик тоже неплохо ладят — правда, пес пока воспринимает рысь как обычную кошку Источник: Даниил Веселовский

Бублик появился в доме, когда Даниил купил свою первую рысь. Пес и кот не просто дружили: Бублик практически командовал хищником и был единственным, кто мог отобрать у него еду.

За те шесть лет, что у Даниила жил Чаки, тот ни разу серьезно не поранил ни хозяина, ни кого-либо еще. Владелец доверял питомцу настолько, что мог спокойно подставить ему руки, шею и лежать с ним в обнимку. Чаки никогда не нападал, мог лишь пошипеть, а если и кусался, то не в полную силу.

В гостиной Даниила висит портрет Чаки — его первой рыси Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

«С Чаки мы гуляли абсолютно свободно и спокойно, без поводка. Он заходил в вольер просто по просьбе, без принуждения», — вспоминает Даниил.

Повезло ему и с соседями — все относились к Чаки с большой любовью, заходили к рыси в гости, гладили, а когда тот погиб — грустили всем поселком.

Что будет дальше

Просто взять и выпустить рысенка на волю нельзя. На пушных фермах не следят за генетикой животных и могут допускать близкородственное скрещивание. Здоровье у таких животных слабее — в дикой природе рысь со зверофермы просто не выживет.

На ферме остались еще три сестры и брата Ричарда — их судьба неизвестна Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

«Это уже не дикие животные. Ни они, ни их родственники не видели мира, не гуляли в природе, — убежден Даниил. — На пушных фермах звери из поколения в поколение сидят в клетках примерно три на четыре метра, где едва могут вытянуть лапы. Единственное, что остается, — это выкупать их, содержать и любить. По возможности я хочу выкупать по одной рыси в год, пока будут позволять территория и возможности».

Рысям на пушной ферме совершенно не место. Это уникальные, очень умные животные, которые не предназначены для того, чтобы их выращивали на мех и делали из них шубы. Даниил Веселовский хозяин рыси

«Конечно, для квартиры такой питомец не подходит, но для вольерного содержания — достойный вариант, — подытожил хозяин рыси. — И когда Ричард вырастет, то человека будет воспринимать как равного партнера. Если к нему относиться с уважением, то можно договориться практически до чего угодно».