Королеву красоты лишили короны из-за беременности, а британская актриса вышла замуж за «внука»: звездные новости недели

Девушка не считает, что ее статус перечеркнул ее достижения Источник: larammarina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За эту неделю в мире шоу-бизнеса произошло сразу несколько громких событий. Бразильянку Лару Марину лишили короны из-за беременности, а поп-король Филипп Киркоров раскритиковал певца SHAMAN'а за исполнение хита «Единственная моя». Актриса Любовь Аксенова вспомнила увольнение из «Папиных дочек», а ее британская коллега Мира Сьял рассказала о браке с экранным внуком. Всё, что произошло в жизни селебрити за последние семь дней, собрали в этом материале.

Джиган признался, что скучает по детям и Оксане Самойловой

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), проходящий лечение в реабилитационном центре в Израиле, вышел на связь с поклонниками. Артист опубликовал личное обращение, в котором признался, что очень скучает по детям и своей бывшей жене Оксане Самойловой.

«Я благодарю Господа Бога за то, что он всегда со мной… Очень скучаю по детям и Оксане Самойловой», — написал музыкант в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

В публикации Джиган отметил страницу бывшей супруги. Сама Самойлова продолжает делиться кадрами из жизни, и одно из ее видео рэпер не оставил без внимания — под конной прогулкой он оставил несколько сердечек.

Молодая жена Бероева беременна

Балерина Анна Панкратова, жена актера Егора Бероева, ждет ребенка. Новость подтвердилась на премьере сериала «Марик» в кинотеатре «Художественный», где она появилась с заметно округлившимся животом.

Панкратова пришла на мероприятие вместе с мужем, и ее положение не укрылось от журналистов. Повод для подобных предположений возникал и раньше. В конце апреля актриса уже привлекала внимание публики на премьере фильма «Кукла», где сыграла балерину. Тогда впервые заподозрили, что семью ждет пополнение.

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию

Принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их дети Арчи и Лилибет прилетели в Великобританию частным рейсом из Калифорнии, сообщает Би-би-си. По данным издания, во время выхода семьи из аэропорта рядом не было полицейской охраны.

Слухи о возвращении пары появились на прошлой неделе. Они не собираются возвращаться к королевским обязанностям и поселятся в частном доме за пределами Лондона. Дети уже получили места в местной школе.

Пара оставит за собой дома в Калифорнии и Португалии. Однако, по данным The Telegraph, Великобритания может стать их основным домом на длительный период.

Актер Бондаренко раскрыл пол будущего ребенка

Актер Станислав Бондаренко сообщил, что станет отцом в четвертый раз. Вместе с супругой Аурелией Алехиной он ждет еще одну дочь. Артист рассказал об этом на конкурсе «Новая волна» корреспонденту Starhit.ru.

«Ну ладно, ладно, ждем еще одну малышку», — сказал Бондаренко.

Бондаренко уверен, что с появлением еще одного ребенка проблем в семье не возникнет. Помогать будут няня, домработница и водитель.

В июне актер уже делился новостью о скором пополнении, опубликовав видео с округлившимся животом супруги. У Бондаренко есть сын Марк от первого брака, а также две дочери от Аурелии Алехиной — Алексия и Микаэла.

Мисс Бразилия лишилась короны из-за беременности

Победительница конкурса «Мисс Супранациональ Бразилия» и обладательница третьего места на международном конкурсе «Мисс Супранациональ — 2026» Лара Марина лишилась короны. Девушка потеряла титул из-за беременности, о которой узнала после участия в конкурсе, сообщает Metropoles.

Оргкомитет заявил, что решение связано с нарушением договорных обязательств, несовместимых с сохранением титула. Сама модель не считает, что беременность должна лишать ее достигнутого.

«Я принимаю этот этап с большой любовью, ответственностью и уверенностью в том, что он не перечеркнет ничего из того, чего я достигла к этому моменту. Женщине не нужно переставать мечтать или строить карьеру только потому, что в жизни появился смысл. Я по-прежнему Лара — с мечтами, планами и желанием расти, и сейчас я просто начинаю новую главу своей истории», — сказала Лара Марина.

Организаторы допускали к участию в конкурсе 2026 года матерей-одиночек и разведенных моделей. Однако замужним бразильянкам участвовать запрещено.

Британская актриса вышла замуж за экранного внука

Британская актриса Мира Сьял и актер Санджив Бхаскар женаты почти 20 лет. Их история оказалась необычной. В одном из сериалов супруги сыграли бабушку и внука.

«Было немного странно, что мужчина, за которого я собиралась выйти замуж, играл моего внука. Но это ведь и есть специфика актерского мастерства, не так ли?» — рассказала она в подкасте Dish.

С Бхаскаром Сьял познакомилась на съемках скетч-шоу «Да помилует меня господь» (1996–2001 гг.). В возрасте 40 лет ее выбрали на роль бабушки в сериале «Кумары», который выходил с 2001 по 2006 год. Именно там Санджив Бхаскар сыграл ее внука. В 2003 году у артистов завязался роман, а в 2005 году они поженились. У пары есть общий сын Шаан, а также у Сьял есть дочь от предыдущего брака.

Киркоров раскритиковал SHAMAN’а

Поп-король Филипп Киркоров раскритиковал заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN) за исполнение песни Олега Газманова «Единственная моя». На красной дорожке «Новой волны — 2026» он назвал этот выбор артиста неудачным.

«Ему это совершенно не подходит. Тут нужен совсем другой голос, другая глубина. Проорать ее нельзя, кричать ее нельзя. Это совсем другая песня. Но меня никто не спрашивал, кстати. Да Олег Газманов — умный человек, он понимает всё», — сказал Киркоров.

SHAMAN исполнил эту песню в Государственном Кремлевском дворце осенью 2024 года. Тогда выступление вызвало широкий резонанс в Сети. При этом сам Киркоров неоднократно исполнял «Единственную мою» на своих концертах.

Ваня Дмитриенко вляпался в скандал с абъюзом и изменами

Конфликт между певцом Ваней Дмитриенко и его бывшей, блогером Сашей Айс, разгорелся с новой силой. Первой свою версию представила девушка, обвинив артиста в психологическом насилии, патологической ревности и изменах.

Саша рассказала, что Ваня контролировал ее круг общения, запрещал общаться с друзьями, носить облегающую одежду и заниматься с мужчинами-тренерами. По ее словам, он проверял переписки и устраивал скандалы, а во время конфликтов мог бить кулаками стены. Айс также утверждает, что артист проявлял интерес к другим девушкам на протяжении их отношений.

В ответ на обвинения в интервью на канале «Вписка» появился фрагмент, где Дмитриенко рассказывает свою версию. Он утверждает, что девушка предала его в тяжелый для него день и флиртовала со своим бывшим молодым человеком на глазах у всех.

Сестра Саши, Софа Купер, назвала это заявление гнусной клеветой. По ее словам, Ваня намеренно пытается спасти свою репутацию за счет лжи.

«Он с таким треском в моих глазах еще раз провалился на дно. Потому что Саша до такого никогда не опускалась», — заявила Софа.

На фоне конфликта в поддержку Саши Айс поступил анонимный букет красных роз с запиской с инициалами ЕК. Подписчики предположили, что его мог отправить певец Егор Крид.

Любовь Аксенова рассказала, как ее уволили из «Папиных дочек»

Актриса Любовь Аксенова призналась, что в 17 лет ее уволили из сериала «Папины дочки», хотя она уже прошла кастинг и снялась в одной серии. Вместо нее на роль Маши Васнецовой утвердили Мирославу Карпович, что стало для Аксеновой серьезным ударом.

По словам актрисы, продюсеры не стали говорить с ней лично — ее маме позвонили и объяснили, что Люба выглядит слишком молодо. Аксенова рассказывала, что тогда чувствовала себя «какой-то не такой», ведь она уже успела рассказать всем о своей главной роли на СТС.

«Спустя время моей маме позвонила продюсер и сказала, что есть проблема: мол, Люба выглядит очень молодо. Я снималась неделю всего. Да, конечно, для меня это был удар. Потому что я же всем рассказала, что я вообще-то снимаюсь в одной из главных ролей в сериале на СТС. Потом был такой удар, потому что мне казалось, что я какая-то не такая, что со мной что-то не так», — рассказала Аксенова в программе «Актерская студия» Вадима Верника.

Только спустя годы актриса поняла, что дело было не только во внешности — ей не хватало опыта, и она тушевалась на площадке. Сейчас Аксенова не держит зла на продюсеров и считает, что этот опыт научил ее относиться к коллегам внимательнее.

Екатерина Варнава жестко ответила хейтерам, критикующим ее внешность

Бывшая участница Comedy Woman Екатерина Варнава столкнулась с новой волной критики после выступления в кабаре. Пользователи соцсетей упрекали ее в болезненной худобе и даже приписывали ей различные заболевания.

Артистка не стала терпеть нападки и записала эмоциональное видео, в котором назвала происходящее скоординированной травлей. Она призвала публику перестать обсуждать внешность посторонних людей и ставить им диагнозы.

«Вы все тут, собравшиеся под крылом хозяйки аккаунта, реально считаете, что это нормально — обсуждать внешность постороннего человека, вам чужого, обсуждать фигуру, ставить диагнозы? Вы правда считаете, что это норма?! Нет, ребята, это не норма!» — возмутилась Варнава.