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Происшествия Атаки БПЛА Под удар попали дома и автомобили, мужчина погиб в собственном дворе: дроны обрушились на Севастополь

Под удар попали дома и автомобили, мужчина погиб в собственном дворе: дроны обрушились на Севастополь

Нескольким людям понадобилась помощь медиков

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Оперативные службы оперативно выезжают на место происшествия, заверил губернатор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОперативные службы оперативно выезжают на место происшествия, заверил губернатор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Оперативные службы оперативно выезжают на место происшествия, заверил губернатор

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночью в Севастополе при отражении атаки беспилотников погиб мужчина, еще три человека пострадали. Беспилотники повредили жилые дома и автомобили, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Погиб мужчина 1981 года рождения, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе», — сказал Развожаев.

По предварительной информации, пострадали трое человек. Среди них пожилой мужчина и женщина в районе Монастырского шоссе, они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести. Еще один пострадавший — молодой человек, который получил осколочные ранения во время атаки, находясь во дворе своего дома. Он самостоятельно обратился в больницу.

Всего силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 26 дронов, уточнил губернатор. Они повредили восемь частных домов и три многоквартирных, разбили стекла, повредили крыши, стены и заборы. Также пострадали пять автомобилей, преимущественно в районе Фиолента.

Губернатор призвал сообщать об опасных находках по номеру 112. Он заверил, что спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Севастополь Михаил Развожаев Атака беспилотника
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Комментарии
25
Гость
3 часа
Всегда радует, что страна у нас большая. Поэтому то и попасть по крошечному региону 76 не так легко. Особенно на фоне жирных территорий соседей.
Гость
4 часа
Когда мимо нашего города пролетают, не может не радовать. Страна огромная. Много в ней лесов, полей и рек. Пусть и соседям достанется, а не только же нам получать подарки с неба!
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