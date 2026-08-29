Под удар попали дома и автомобили, мужчина погиб в собственном дворе: дроны обрушились на Севастополь

Оперативные службы оперативно выезжают на место происшествия, заверил губернатор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночью в Севастополе при отражении атаки беспилотников погиб мужчина, еще три человека пострадали. Беспилотники повредили жилые дома и автомобили, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Погиб мужчина 1981 года рождения, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе», — сказал Развожаев.

По предварительной информации, пострадали трое человек. Среди них пожилой мужчина и женщина в районе Монастырского шоссе, они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести. Еще один пострадавший — молодой человек, который получил осколочные ранения во время атаки, находясь во дворе своего дома. Он самостоятельно обратился в больницу.

Всего силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 26 дронов, уточнил губернатор. Они повредили восемь частных домов и три многоквартирных, разбили стекла, повредили крыши, стены и заборы. Также пострадали пять автомобилей, преимущественно в районе Фиолента.