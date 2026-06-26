«Я вырос на улице»: Чагатай Улусой откровенно рассказал, чего ему стоила популярность

Чагатай Улусой — однолюб и на экране, и в жизни Источник: кадр из сериала «Мечта Эшрефа» (18+), реж. Улуч Байрактар, студия TİMSBİ Productions, 2025 год

Чагатай Улусой часами пропадал на улице и даже не думал о мировой славе, пока победа на конкурсе моделей не превратила его в кумира всей Турции. Сегодня он один из самых узнаваемых и популярных актеров, который при этом не любит публичности. Рассказываем, как парень из простой семьи добился фантастического успеха, почему он ставит строгие запреты любимым женщинам и почему вопреки громким обещаниям Чагатай выбирает в спутницы коллег по съемочной площадке.

«Мы заводили настоящую дружбу»

Чагатай Улусой родился 23 сентября 1990 года в стамбульском районе Бакыркей. Это старинный прибрежный район, где жила турецкая интеллигенция. Своей яркой внешностью актер обязан родителям: его мать родом из Боснии, а отец иммигрировал из Болгарии.

Этим снимком актер поделился с подписчиками шесть лет назад в день своего рождения Источник: cagatayulusoy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Детство и юность будущей звезды экранов прошли в Халкалы. В те годы это была окраина Стамбула, далекая от творческого лоска. Такая атмосфера научила парня упорству и умению постоять за себя. Всё свободное время Чагатай проводил на баскетбольной площадке, где обрел железную дисциплину, волю к победе и отличную физическую форму. Он мечтал стать спортсменом, но судьба распорядилась иначе.

«У меня было хорошее детство. В наше время еще существовало понятие улицы. Вот и я вырос на улице, — признавался Улусой. — Мы заводили настоящую дружбу. Поскольку не было телефонов и интернета, мы лично общались друг с другом. Я играл в баскетбол. Хотел стать тренером. Потом в какой-то период остыл. Но до сих пор играю, как только появляется возможность».

Этим своим снимком он порадовал поклонников в честь Дня детей — 23 апреля Источник: cagatayulusoy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После окончания школы Чагатай выбрал вполне «земную» специальность и поступил в Стамбульский университет на факультет лесного хозяйства, чтобы изучать водные ресурсы и ирригационные системы. Вот только мысль о модельном бизнесе и кино всегда привлекала его, поэтому еще во время учебы он начал пробовать себя на подиуме.

В 2010 году 20-летний Улусой победил в престижном конкурсе Best Model of Turkey, что мгновенно привлекло к нему внимание продюсеров. В ту же ночь ему предложили сняться в сериале, и его жизнь изменилась до неузнаваемости.

«События развивались настолько стремительно! После конкурса я договорился о съемках в сериале. Спустя два месяца на улице меня узнавал уже каждый. Такое внимание меня очень удивило. Думаю, что со временем я привык к этому и смог всё переварить, — рассказывал Чагатай газете Hürriyet. — Бывали моменты, когда мне приходилось тяжело. Но думаю, что сумел не поддаться магии славы. Я немного замкнутый человек. Могу часами сидеть дома в одиночестве и просто думать».

Чагатай Улусой считает себя открытым и простым парнем Источник: cagatayulusoy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Когда полюбили персонажа — полюбили и меня»

Дебютной работой Чагатая Улусоя стала роль Эмира Саррафолу в сериале «Назвала я ее Фериха» (16+). Этот проект, который длился два сезона, принес ему колоссальный успех. Параллельно со съемками начинающий актер брал уроки мастерства у Айлы Алган, а также обучался в академии искусств, которую основали два уважаемых турецких актера. В итоге Чагатай бросил университет ради актерской карьеры, к тому же рассчитывая в будущем оттачивать профессиональное мастерство в США.

«Каждый раз, когда я берусь за какое-то дело, я думаю о негативном исходе, — откровенничал Улусой с Kundak. — Когда шел в сериал, тоже думал: „Сериал, в котором я играю, не выстрелит“. Вот такую плохую энергию я излучаю. Возможно, стоит мне подумать о плохом, как всё складывается хорошо. Честно говоря, я не ожидал, что Эмира так сильно полюбят. И когда полюбили персонажа, полюбили и меня».

Молодого Чагатая хейтеры упрекали в том, что он быстро набирает вес Источник: кадр из сериала «Назвала я ее Фериха» (16+), реж. Мерве Гиргин, Толга Кутлуай, Барыш Йош, студия Medyapım, 2011–2012 г.

Во время работы над сериалом он успел сыграть старшего лейтенанта Ахмета Онура в фильме «Анатолийские орлы» (16+). Вскоре в телевизионном проекте начались кадровые перемены. После ухода актрисы Хазал Кайи и гибели ее героини Ферихи сериал попытались продолжить под названием «Назвала я ее Фериха: Путь Эмира» (16+) с новыми актерами в команде. Но в итоге продюсеры столкнулись с резкой критикой зрителей, сократили название до «Путь Эмира» (16+) и полностью изменили сюжет, окончательно оборвав связь с оригинальной историей.

Следующим крупным этапом в карьере Улусоя стал сериал «Прилив» (16+) — адаптация американского шоу «Одинокие сердца» (18+). Проект удерживал верхние строчки рейтингов, а партнершей Чагатая по площадке стала актриса и модель Серенай Сарыкая.

Сразу после этого он закрепил успех главной ролью в фильме «Дикий мед» (16+) совместно с Лейлой Лидией Тугутлу. Именно на пике популярности актер наконец осуществил задуманное: взял паузу в съемках и уехал в Лос-Анджелес, где несколько месяцев усердно занимался в американской киношколе и брал уроки у топовых актеров Голливуда.

Жизнь выпускника полицейской академии в один миг переворачивается вверх дном Источник: кадр из сериала «Внутри» (18+), реж. Улуч Байрактар, студия Ay Yapım, 2016–2017 г.

Вернувшись из США, Чагатай Улусой согласился на предложение сняться в рекламе Colin's вместе с моделью Victoria's Secret Тейлор Мари Хилл. Вслед за этим он триумфально появился в криминальном сериале «Внутри» (18+). Проект стал рекордсменом по рейтингам, а Чагатай Улусой на протяжении 39 серий делил главную роль с Арасом Булутом Ийнемли.

С 2018 по 2020 год Улусой перешел уже на международный уровень, согласившись участвовать в проектах Netflix. Он возглавил каст исторического сериала «Защитник» (18+). Проект выходил четыре сезона и стал одним из самых успешных цифровых релизов платформы.

В 2021 году актер попробовал себя в новом амплуа и снялся в ретросериале про феномен турецкого кинематографа 1960-х «Йешилчам» (16+). Дальше был полнометражный фильм «Бумажные жизни» (18+) и сериал «Портной» (18+) с его участием на Netflix.

«Актерство — это бесконечное путешествие. Каждый персонаж учит человека чему-то новому. Это инстинкт, который побуждает меня говорить то, что не могут сказать другие люди и персонажи, открывать замки в их жизнях, — признается Улусой турецкому GQ. — Эта профессия настолько безгранична, что с каждым новым персонажем я начинаю свой актерский путь заново. Я не жил в 1960-х годах, но совершаю путешествие во времени, играю это и могу делиться своими чувствами со зрителями!»

У персонажа Улусоя непростой характер и нелегкая судьба Источник: кадр из сериала «Беспощадный» (18+), реж. Синан Озтюрк, студия Ay Yapım, 2024 год

В 2024 году Чагатай Улусой вернулся на телеэкраны в сериале «Беспощадный» (18+), а в телевизионном сезоне 2025–2026 годов получил главную роль мафиози в проекте «Мечта Эшрефа» (18+) с давним партнером по площадке Арасом Булутом Ийнемли. Кстати, ради съемок Улусою пришлось уехать из Стамбула — часть сцен снимали в провинции Коджаэли.

«Я не ретроград»

Личная жизнь Чагатая Улусоя всегда оставалась одной из главных тем для турецких таблоидов, хотя сам актер предпочитает держать ее в секрете. В самом начале карьеры пресса активно пыталась связать его имя с партнершей по сериалу «Назвала я ее Фериха» Хазал Кайей. На все вопросы о романах с коллегами Чагатай отмахивался от папарацци:

«Пусть Аллах накажет меня, если я вступлю в отношения с кем-то из этой среды. Я говорю громкие слова, но и через 5 лет, и через 20 лет я буду думать точно так же, — говорил он. — Модель или актриса — ни за что в жизни. Моя работа — это один мир, а личная жизнь — совсем другой. Я хочу уделять много времени человеку, с которым я вместе. Хочу брать ее с собой и гулять где угодно. А поскольку с кем-то из этой индустрии такое невозможно, это создаст много проблем».

Вместе с Серенай Сарыкайей на съемках Источник: кадр из сериала «Прилив» (16+), реж. Али Бильгин, Дениз Йорулмазер, студия Ay Yapım, 2013–2015 г.

По-настоящему громкую шумиху в прессе вызвал его роман с Серенай Сарыкайей, вспыхнувший на съемочной площадке сериала «Прилив». Вот только вместе с финалом телепроекта завершились и их отношения.

Самым стабильным и долгим в жизни актера стал роман с актрисой Дуйгу Сарышын. Их отношения длились целых семь лет, отличались непостоянством с регулярными расставаниями и примирениями, но в итоге пара окончательно распалась.

«К моей женщине должен прикасаться только я, — заявлял актер изданию Onedio. — Я не ретроград, но я не выдержу. К человеку, к которому прикасаюсь я, с которым я вместе сплю, кто-то другой прикасаться не должен. Мне становится плохо, даже когда я просто думаю об этом. Я очень ревнив. Вмешиваюсь во всё, что она носит. У меня есть свои запреты для любимой женщины. Она не может носить слишком экстремальные мини-юбки. Я не хочу, чтобы кто-то смотрел на женщину, которая идет рядом со мной, и вздыхал».

Зато сам Чагатай делится в соцсетях своими фото с поклонницами Источник: cagatayulusoy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого заговорили о романе Чагатая с актрисой Аслыхан Малборой. Сам Улусой по обыкновению долго игнорировал эти слухи. Со временем домыслы прессы подтвердились, и сейчас пара действительно состоит в отношениях.