«Мама держит, а папа сидит сверху и льет святую воду в рот»: как родители до смерти замучили дочь, изгоняя из нее беса

Кошембетовы были обычной семьей, но только на первый взгляд Источник: НТВ / Ntv.ru; «Одноклассники» / Ok.ru

Экзорцизм, изгнание бесов — это, казалось бы, что-то из очень далекого прошлого, из времен охоты на ведьм. Что-то, чему в современном мире осталось место только в фильмах ужасов и сериалах об охотниках на монстров. Представить, чтобы в наши дни кто-то относился к этому ритуалу всерьез и уж тем более проводил его, — дикость как минимум.

Но, как оказалось, от наших дней до темного Средневековья рукой подать. В 2011-м на всю страну прогремела история смерти 25-летней Александры, которую запытали собственные родители в процессе «изгнания беса». VORONEZH1.RU вспоминает подробности чудовищной трагедии и рассказывает, почему никакие бесы на самом деле не имели к ней отношения.

Обычная семья…

Семья Сергея и Елены Кошембетовых (в некоторых источниках — Кошимбетовых. — Прим. ред.) была, на первый взгляд, совершенно обычной. Он — бывший бортпроводник, со временем ушедший в водители, она — мать-одиночка с сыном, няня в детском саду. Встретились они в Бишкеке, где жили в 90-е. Поженились, в семье родились две девочки — старшая Александра и младшая Оля.

Александре на момент убийства было 25 лет Источник: «Одноклассники» / Ok.ru

К середине нулевых большая часть родных Кошебметовых перебралась в Россию. Сестра Елены переехала в Липецкую область, туда же переманила и родственницу. Но в липецкой Добринке семья не прижилась и в конце 2010-х перебралась в Воронеж. Старшая дочь Саша осталась жить в Липецке, где вышла замуж и родила двух девочек. На ее странице в соцсети — фото дочек и комментарии о семье Кошембетовых, оставленные уже после трагедии в 2011 году.

Сообщения разные: «Я эту семью знаю уже больше 15 лет и никогда бы не подумала, что такое может произойти».

«Дядя Сережа… Я всегда думала, что он в их семье здравомыслящий мужчина».

«Произошла колоссальная трагедия. Родители Саши потеряли человеческий облик. <…> Прежде чем бросать камни в родителей Саши, надо разобраться в том, что или кто сломил и изуродовал их души. Кто хорошо знал их семью, поймут меня».

…с необычными проблемами

Поскольку Кошембетовы убили свою старшую дочь крайне зверским образом и потом заявили, что изгоняли из нее «беса», то в городских пабликах и СМИ после новостей о произошедшем тут же появилась версия: мать и отец Александры состояли в религиозной секте. Старший сын Елены даже говорил журналистам, что якобы в квартире семьи часто бывали представители «Свидетелей Иеговы»*, деятельность которых как экстремистов сейчас в России запрещена.

«Насколько мне известно, не так давно мама связалась с ними. Она очень часто говорила о конце света», — рассказывал молодой человек изданию «МОЁ!».

Однако в ходе расследования выяснилось, что особой религиозностью ни Елена, ни Сергей никогда не отличались. Да, женщина читала доставшиеся от бабушки-баптистки книги и смотрела воскресные проповеди по телевизору, но не более. До безумия ее довел вовсе не религиозный фанатизм, а куда более приземленный и оттого более страшный фактор. Елена влюбилась в собственного зятя.

Как писало издание РИА «Воронеж» со ссылкой на материалы дела, началось всё за полтора года до убийства. Чувство вспыхнуло внезапно, в одну из совместных поездок в Липецкую область.

«Он подсел ко мне, и, пока мы ехали, я будто загорелась изнутри. Его тоже ко мне потянуло. Это наваждение длилось года полтора. Мы лишь пару раз целовались, не допуская большего. Он говорил, что только я его по-настоящему понимаю», — свидетельствовала сама Елена.

Греховное чувство женщина пыталась замолить, но оно не проходило, усугубляя психическое состояние будущей убийцы. Что самое дикое, обо всём происходящем знал и внезапно оказавшийся третьим лишним в любовном треугольнике муж Елены. Младшая сестра Александры потом рассказывала, что папа даже одобрял связь Елены с зятем и называл это «любовью от Бога». Последняя фраза прозвучала от Сергея за месяц до того, как он помог убить свою старшую дочь.

Последняя активность на странице Саши в соцсетях была 7 января, в последний день ее жизни Источник: «Одноклассники» / Ok.ru

«Это длилось часов пять»

Приближалось Рождество 2011 года. Чувства Елены к мужу ее собственной дочери, видимо, достигли своего пика. А тут еще и Александра неосознанно подлила масла в огонь: рассказала родителям, мол, ее недавно «черти забирали», провалы в памяти появились — и всё из-за того, что она узнала о любовной связи самых своих близких людей.

7 января в квартире Кошембетовых собралась вся семья: Елена с Сергеем, старшая дочь Саша с мужем и обеими дочерями, младшая Оля, отец и тетя Елены. Рождество по необъяснимым причинам было выбрано Еленой для официального объяснения с семьей. Разговор не слишком задался: зять-любовник сбежал, а Александра начала обмениваться с матерью взаимными обвинениями в одержимости Сатаной.

Тот самый дом, где всё случилось — по центру Источник: «Яндекс Карты» / Yandex.ru/maps

А дальше… Вот как описывала следователю происходившее Оля, которой тогда было всего 13 лет: «Саша просила моей помощи. Говорила, что, если я ее не поддержу, родители ее убьют. Всё это было очень похоже на сумасшествие, но я боялась перечить маме и молчала. Потом ушла в другую комнату и слышала, как родители бьют Сашу. Она кричала. Потом ей стали лить в рот воду, зажимая нос. Из баклажки, где, как сказала мама, была святая вода. Бабушка по требованию мамы носила еще воду из кухни. Когда я через какое-то время зашла в комнату родителей, то увидела, что Саша лежит на спине, мама держит ее за руки и ноги, а папа сидит сверху на ее груди и льет ей воду в рот. Саша лежала неподвижно. Раздавались страшные звуки, будто она захлебывалась. Мама же требовала, чтобы мы повторяли: „Выйди, Сатана!“ Это длилось долго, часов пять, наверное».

Родители в ходе следственного эксперимента показали, как именно пытали дочь Источник: НТВ / Ntv.ru

Хочется верить, что это единственные детали, которые ярко запомнил мозг подростка. Потому что Елена и Сергей не просто заливали Саше воду в рот. Мать вырвала у собственной дочери часть внутренних органов через живот, пока отец держал жертву.

«Я стала кусать живот, потом у меня такое… Говорит: „Схвати за пупок“. Я схватила и не должна была его отпустить», — описывала свои действия сама Елена во время следственного эксперимента, показывая, что держала «пупок» она вовсе не руками — зубами.

Елена не стеснялась показывать, что именно делала с дочерью Источник: НТВ / Ntv.ru

После женщина, по ее же словам, «долго ходила» по телу дочери, «хотела ее распять, прибить ее гвоздями к полу вместе с собой». Распятие не удалось, поэтому родители завернули тело убитой в одеяло и легли рядом спать. Младшей дочери сказали, что Саша через три дня воскреснет.

Оля, несмотря на шок, догадалась сделать то, что не сделали находившиеся в квартире пожилые родственники, — вызвала скорую. Открывшаяся врачам картина была такой чудовищной, что нет ничего удивительного о поползших после этого по городу слухах о секте.

«Дочь была уже мертва, когда мы делали с ней это»

В следующие недели и месяцы произошедшее постепенно прояснялось. Не последнюю роль в этом сыграли и сами Кошембетовы, охотно дававшие показания. Ведь, по их мнению, они ничего плохого не сделали.

По версии супругов, они хотели от Александры только одного — чтобы та выпила пять литров святой воды и избавилась от «беса». Избивать и буквально пытать девушку они начали, только когда та отказалась. Елена так и вовсе не стеснялась беседовать с журналистами во время суда и рассказывать, что всё это было «дело Божье».

«Дочь была уже мертва, когда мы делали с ней это… Почему нас так мало вызвали на допрос? Я считаю, что следствие плохо разобралось в этом деле», — Елена продолжала гнуть свою линию в разговоре с «Комсомольской правдой» уже на стадии вынесения приговора .

Участники процесса при этом отмечали, что психически больными Кошембетовы не выглядели.

«Внешне муж и жена производили впечатление вполне здоровых, обычных людей. Невменяемых преступников я в своей жизни повидала много, они были другими. Но характер преступления и то, как они объяснили свой поступок, свидетельствовали о проблемах с психикой. Если говорить на отвлеченные темы, заметить их невооруженным глазом неспециалисту было невозможно», — признавалась расследовавшая дело Наталья Вялых.

Специалисты, впрочем, проблемы с психикой в итоге рассмотрели, и очень серьезные. Елене поставили диагноз «параноидальная шизофрения», Сергею — «индуцированное бредовое расстройство» (то есть он выдумывал бредовые идеи не сам, а верил в то, что говорила ему жена).

С учетом диагнозов вместо максимального наказания по 105-й статье — пожизненного лишения свободы — суд назначил Кошембетовым принудительное лечение. Их дальнейшая судьба неизвестна. Муж убитой Александры, по сообщениям СМИ, еще до вынесения приговора уехал с детьми в Израиль.

Источник: Городские медиа