«Мама держит, а папа сидит сверху и льет святую воду в рот»: как родители до смерти замучили дочь, изгоняя из нее беса

Экзорцизм, изгнание бесов — это, казалось бы, что-то из очень далекого прошлого, из времен охоты на ведьм. Что-то, чему в современном мире осталось место только в фильмах ужасов и сериалах об охотниках на монстров. Представить, чтобы в наши дни кто-то относился к этому ритуалу всерьез и уж тем более проводил его, — дикость как минимум.
Но, как оказалось, от наших дней до темного Средневековья рукой подать. В 2011-м на всю страну прогремела история смерти 25-летней Александры, которую запытали собственные родители в процессе «изгнания беса». VORONEZH1.RU вспоминает подробности чудовищной трагедии и рассказывает, почему никакие бесы на самом деле не имели к ней отношения.
Обычная семья…
Семья Сергея и Елены Кошембетовых (в некоторых источниках — Кошимбетовых. — Прим. ред.) была, на первый взгляд, совершенно обычной. Он — бывший бортпроводник, со временем ушедший в водители, она — мать-одиночка с сыном, няня в детском саду. Встретились они в Бишкеке, где жили в 90-е. Поженились, в семье родились две девочки — старшая Александра и младшая Оля.
К середине нулевых большая часть родных Кошебметовых перебралась в Россию. Сестра Елены переехала в Липецкую область, туда же переманила и родственницу. Но в липецкой Добринке семья не прижилась и в конце 2010-х перебралась в Воронеж. Старшая дочь Саша осталась жить в Липецке, где вышла замуж и родила двух девочек. На ее странице в соцсети — фото дочек и комментарии о семье Кошембетовых, оставленные уже после трагедии в 2011 году.
Сообщения разные: «Я эту семью знаю уже больше 15 лет и никогда бы не подумала, что такое может произойти».
«Дядя Сережа… Я всегда думала, что он в их семье здравомыслящий мужчина».
«Произошла колоссальная трагедия. Родители Саши потеряли человеческий облик. <…> Прежде чем бросать камни в родителей Саши, надо разобраться в том, что или кто сломил и изуродовал их души. Кто хорошо знал их семью, поймут меня».
…с необычными проблемами
Поскольку Кошембетовы убили свою старшую дочь крайне зверским образом и потом заявили, что изгоняли из нее «беса», то в городских пабликах и СМИ после новостей о произошедшем тут же появилась версия: мать и отец Александры состояли в религиозной секте. Старший сын Елены даже говорил журналистам, что якобы в квартире семьи часто бывали представители «Свидетелей Иеговы»*, деятельность которых как экстремистов сейчас в России запрещена.
«Насколько мне известно, не так давно мама связалась с ними. Она очень часто говорила о конце света», — рассказывал молодой человек изданию «МОЁ!».
Однако в ходе расследования выяснилось, что особой религиозностью ни Елена, ни Сергей никогда не отличались. Да, женщина читала доставшиеся от бабушки-баптистки книги и смотрела воскресные проповеди по телевизору, но не более. До безумия ее довел вовсе не религиозный фанатизм, а куда более приземленный и оттого более страшный фактор. Елена влюбилась в собственного зятя.
Как писало издание РИА «Воронеж» со ссылкой на материалы дела, началось всё за полтора года до убийства. Чувство вспыхнуло внезапно, в одну из совместных поездок в Липецкую область.
«Он подсел ко мне, и, пока мы ехали, я будто загорелась изнутри. Его тоже ко мне потянуло. Это наваждение длилось года полтора. Мы лишь пару раз целовались, не допуская большего. Он говорил, что только я его по-настоящему понимаю», — свидетельствовала сама Елена.
Греховное чувство женщина пыталась замолить, но оно не проходило, усугубляя психическое состояние будущей убийцы. Что самое дикое, обо всём происходящем знал и внезапно оказавшийся третьим лишним в любовном треугольнике муж Елены. Младшая сестра Александры потом рассказывала, что папа даже одобрял связь Елены с зятем и называл это «любовью от Бога». Последняя фраза прозвучала от Сергея за месяц до того, как он помог убить свою старшую дочь.
«Это длилось часов пять»
Приближалось Рождество 2011 года. Чувства Елены к мужу ее собственной дочери, видимо, достигли своего пика. А тут еще и Александра неосознанно подлила масла в огонь: рассказала родителям, мол, ее недавно «черти забирали», провалы в памяти появились — и всё из-за того, что она узнала о любовной связи самых своих близких людей.
7 января в квартире Кошембетовых собралась вся семья: Елена с Сергеем, старшая дочь Саша с мужем и обеими дочерями, младшая Оля, отец и тетя Елены. Рождество по необъяснимым причинам было выбрано Еленой для официального объяснения с семьей. Разговор не слишком задался: зять-любовник сбежал, а Александра начала обмениваться с матерью взаимными обвинениями в одержимости Сатаной.
А дальше… Вот как описывала следователю происходившее Оля, которой тогда было всего 13 лет: «Саша просила моей помощи. Говорила, что, если я ее не поддержу, родители ее убьют. Всё это было очень похоже на сумасшествие, но я боялась перечить маме и молчала. Потом ушла в другую комнату и слышала, как родители бьют Сашу. Она кричала. Потом ей стали лить в рот воду, зажимая нос. Из баклажки, где, как сказала мама, была святая вода. Бабушка по требованию мамы носила еще воду из кухни. Когда я через какое-то время зашла в комнату родителей, то увидела, что Саша лежит на спине, мама держит ее за руки и ноги, а папа сидит сверху на ее груди и льет ей воду в рот. Саша лежала неподвижно. Раздавались страшные звуки, будто она захлебывалась. Мама же требовала, чтобы мы повторяли: „Выйди, Сатана!“ Это длилось долго, часов пять, наверное».
Хочется верить, что это единственные детали, которые ярко запомнил мозг подростка. Потому что Елена и Сергей не просто заливали Саше воду в рот. Мать вырвала у собственной дочери часть внутренних органов через живот, пока отец держал жертву.
«Я стала кусать живот, потом у меня такое… Говорит: „Схвати за пупок“. Я схватила и не должна была его отпустить», — описывала свои действия сама Елена во время следственного эксперимента, показывая, что держала «пупок» она вовсе не руками — зубами.
После женщина, по ее же словам, «долго ходила» по телу дочери, «хотела ее распять, прибить ее гвоздями к полу вместе с собой». Распятие не удалось, поэтому родители завернули тело убитой в одеяло и легли рядом спать. Младшей дочери сказали, что Саша через три дня воскреснет.
Оля, несмотря на шок, догадалась сделать то, что не сделали находившиеся в квартире пожилые родственники, — вызвала скорую. Открывшаяся врачам картина была такой чудовищной, что нет ничего удивительного о поползших после этого по городу слухах о секте.
«Дочь была уже мертва, когда мы делали с ней это»
В следующие недели и месяцы произошедшее постепенно прояснялось. Не последнюю роль в этом сыграли и сами Кошембетовы, охотно дававшие показания. Ведь, по их мнению, они ничего плохого не сделали.
По версии супругов, они хотели от Александры только одного — чтобы та выпила пять литров святой воды и избавилась от «беса». Избивать и буквально пытать девушку они начали, только когда та отказалась. Елена так и вовсе не стеснялась беседовать с журналистами во время суда и рассказывать, что всё это было «дело Божье».
«Дочь была уже мертва, когда мы делали с ней это… Почему нас так мало вызвали на допрос? Я считаю, что следствие плохо разобралось в этом деле», — Елена продолжала гнуть свою линию в разговоре с «Комсомольской правдой» уже на стадии вынесения приговора .
Участники процесса при этом отмечали, что психически больными Кошембетовы не выглядели.
«Внешне муж и жена производили впечатление вполне здоровых, обычных людей. Невменяемых преступников я в своей жизни повидала много, они были другими. Но характер преступления и то, как они объяснили свой поступок, свидетельствовали о проблемах с психикой. Если говорить на отвлеченные темы, заметить их невооруженным глазом неспециалисту было невозможно», — признавалась расследовавшая дело Наталья Вялых.
Специалисты, впрочем, проблемы с психикой в итоге рассмотрели, и очень серьезные. Елене поставили диагноз «параноидальная шизофрения», Сергею — «индуцированное бредовое расстройство» (то есть он выдумывал бредовые идеи не сам, а верил в то, что говорила ему жена).
С учетом диагнозов вместо максимального наказания по 105-й статье — пожизненного лишения свободы — суд назначил Кошембетовым принудительное лечение. Их дальнейшая судьба неизвестна. Муж убитой Александры, по сообщениям СМИ, еще до вынесения приговора уехал с детьми в Израиль.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.