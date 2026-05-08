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Развлечения Обзор Это вам не «Доктор Хаус»: 8 бомбезных турецких сериалов про врачей, которые точно не дадут вам скучать

Это вам не «Доктор Хаус»: 8 бомбезных турецких сериалов про врачей, которые точно не дадут вам скучать

Вот самые-самые интересные медицинские драмы из Стамбула и не только

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Редкое заболевание помогает герою сериала спасать жизни других людей | Источник: кадр из сериала «Чудо-доктор» (16+), реж. Юсуф Пирхасан, Айтач Чичек, Волкан Кескин, Яыз Альп Акайдын, Алтан Дёнмез, студия MF Yapım, 2019–2021 годыРедкое заболевание помогает герою сериала спасать жизни других людей | Источник: кадр из сериала «Чудо-доктор» (16+), реж. Юсуф Пирхасан, Айтач Чичек, Волкан Кескин, Яыз Альп Акайдын, Алтан Дёнмез, студия MF Yapım, 2019–2021 годы

Редкое заболевание помогает герою сериала спасать жизни других людей

Источник:

кадр из сериала «Чудо-доктор» (16+), реж. Юсуф Пирхасан, Айтач Чичек, Волкан Кескин, Яыз Альп Акайдын, Алтан Дёнмез, студия MF Yapım, 2019–2021 годы

Забудьте о стерильном спокойствии операционных — в турецких госпиталях страсти кипят вовсю! Здесь за каждым диагнозом стоит личная трагедия, а борьба за жизнь пациента часто переплетается с поисками правды о собственном прошлом. Турецкие сценаристы взяли мировые хиты, добавили в них то, чего нет в оригиналах: запредельный уровень искренности и семейного драматизма. Мы собрали 8 самых лучших турецких сериалов про врачей, которые точно заставят ваше сердце биться чаще.

«Чудо-доктор» (16+)

В центре сюжета — Али Вефа, молодой хирург с синдромом саванта. Это редкое состояние при аутизме, когда у человека есть трудности в общении и одновременно феноменальные способности. Али — «ходячая энциклопедия» и помнит каждую деталь из медицинских справочников.

Турецкий сериал стал адаптацией американской медицинской драмы «Хороший доктор» (16+) | Источник: кадр из сериала «Чудо-доктор» (16+), реж. Юсуф Пирхасан, Айтач Чичек, Волкан Кескин, Яыз Альп Акайдын, Алтан Дёнмез, студия MF Yapım, 2019–2021 годыТурецкий сериал стал адаптацией американской медицинской драмы «Хороший доктор» (16+) | Источник: кадр из сериала «Чудо-доктор» (16+), реж. Юсуф Пирхасан, Айтач Чичек, Волкан Кескин, Яыз Альп Акайдын, Алтан Дёнмез, студия MF Yapım, 2019–2021 годы

Турецкий сериал стал адаптацией американской медицинской драмы «Хороший доктор» (16+)

Источник:

кадр из сериала «Чудо-доктор» (16+), реж. Юсуф Пирхасан, Айтач Чичек, Волкан Кескин, Яыз Альп Акайдын, Алтан Дёнмез, студия MF Yapım, 2019–2021 годы

Родной отец, малообразованный деревенский мужчина, не принял особенного сына и применял силу, а единственный близкий человек, старший брат, трагически погиб под завалом прямо на глазах у Али. Именно эта трагедия и встреча с доктором Адилем, который усыновил мальчика, побудили стать врачом, чтобы больше ни один ребенок не умирал.

Несмотря на замкнутость, Али с отличием оканчивает университет и идет работать ассистентом в крупную стамбульскую клинику. Теперь герою предстоит не только спасать жизни, но и скрывать свои особенности от коллег, учиться любить и доказывать миру, что он настоящий профессионал.

«Хороший плохой доктор» (16+)

Если «Чудо-врач» — история гения-одиночки, то в этом сериале рассказывается о настоящей команде. Сюжет крутится вокруг талантливого молодого врача Омера, который выбрал эту профессию после личной трагедии — смерти отца.

Это адаптация корейской дорамы на турецкий лад | Источник: кадр из сериала «Хороший плохой доктор» (16+), реж. Арда Сарыгюн, Бахадыр Индже, студия ARC Film, 2022–2023 годыЭто адаптация корейской дорамы на турецкий лад | Источник: кадр из сериала «Хороший плохой доктор» (16+), реж. Арда Сарыгюн, Бахадыр Индже, студия ARC Film, 2022–2023 годы

Это адаптация корейской дорамы на турецкий лад

Источник:

кадр из сериала «Хороший плохой доктор» (16+), реж. Арда Сарыгюн, Бахадыр Индже, студия ARC Film, 2022–2023 годы

Судьба забрасывает его в провинциальную больницу, где Омер знакомится с легендарным хирургом Хаканом, который когда-то оставил карьеру в большом городе ради спасения людей в глубинке. Его методы жесткие, но эффективные, а преданность профессии не знает границ.

Вместе с идеалистичной коллегой Лейлой героям предстоит работать в скромных условиях сельской больницы. Сможет ли Омер стать настоящим врачом под руководством легендарного хирурга и найти свое истинное предназначение там, где человеческая жизнь ценится превыше всего?

«Бахар» (16+)

Бахар — выпускница медицинского факультета, которая стала домохозяйкой и 20 лет самоотверженно заботится о муже и детях. Когда героиня внезапно узнает о том, что тяжело больна, то она не находит поддержки в семье.

Имя Бахар переводится как весна, поэтому название сериала довольно символично | Источник: кадр из сериала «Бахар» (16+), реж. Неслихан Йешильюрт, Мехмет Джан Биндал, студия MF Yapım, 2024–2025 годыИмя Бахар переводится как весна, поэтому название сериала довольно символично | Источник: кадр из сериала «Бахар» (16+), реж. Неслихан Йешильюрт, Мехмет Джан Биндал, студия MF Yapım, 2024–2025 годы

Имя Бахар переводится как весна, поэтому название сериала довольно символично

Источник:

кадр из сериала «Бахар» (16+), реж. Неслихан Йешильюрт, Мехмет Джан Биндал, студия MF Yapım, 2024–2025 годы

Оказавшись на грани жизни и смерти, Бахар увидит истинное лицо своей «безупречной» с виду семьи и особенно своего супруга Тимура. Недуг Бахар полностью изменит ее представления о том, как она жила до этого.

В итоге женщина решает развестись с мужем и вернуться в профессию. Так Бахар открывает новую главу своей жизни, в которой появляется Эврен, который становится ее новой любовью. Зрители увидят, как Бахар заново строит свою жизнь и попадает в трагикомические ситуации.

«Доктор Хаос» (18+)

Атеш Хекимоглу — успешный врач, снискавший славу эксперта в области инфекционных заболеваний и нефрологии. Хекимоглу поражает и вызывает восхищение своим интеллектом, а также необычными методами, которые он использует при постановке диагнозов.

Оригинальное название сериала&nbsp;— по фамилии главного героя. В ней есть намек&nbsp;— Хекимоглу можно перевести с турецкого как «сын лекаря» | Источник: кадр из сериала «Доктор Хаос» (18+), реж. Хюлья Гезер, Семих Баджы, Эмре Айбек, студия OJO Pictures, 2019–2021 годыОригинальное название сериала&nbsp;— по фамилии главного героя. В ней есть намек&nbsp;— Хекимоглу можно перевести с турецкого как «сын лекаря» | Источник: кадр из сериала «Доктор Хаос» (18+), реж. Хюлья Гезер, Семих Баджы, Эмре Айбек, студия OJO Pictures, 2019–2021 годы

Оригинальное название сериала — по фамилии главного героя. В ней есть намек — Хекимоглу можно перевести с турецкого как «сын лекаря»

Источник:

кадр из сериала «Доктор Хаос» (18+), реж. Хюлья Гезер, Семих Баджы, Эмре Айбек, студия OJO Pictures, 2019–2021 годы

Фраза «Все лгут» уже стала классикой в его исполнении, а благодаря своим уникальным способностям он является тем самым персонажем, за которым невероятно интересно и увлекательно наблюдать. Кстати, вы наверняка заметите параллели с доктором Хаусом — и не только по названию сериала.

«Красивее, чем ты» (16+)

Доктор Эфсун работает дерматологом в деревне в провинции и живет со своим отцом в маленьком доме. Ее мать бросила семью, когда девочке было 12 лет, переехала в Стамбул и стала одним из самых успешных пластических хирургов Турции.

В сериале гламурный Стамбул противопоставлен провинциальной жизни в Газиантепе&nbsp;— городе на юго-востоке Турции | Источник: кадр из сериала «Красивее, чем ты» (16+), реж. Дениз Колош, Хакан Кырвавач, Эрсой Гюлер, студия Gold Film, 2022 годВ сериале гламурный Стамбул противопоставлен провинциальной жизни в Газиантепе&nbsp;— городе на юго-востоке Турции | Источник: кадр из сериала «Красивее, чем ты» (16+), реж. Дениз Колош, Хакан Кырвавач, Эрсой Гюлер, студия Gold Film, 2022 год

В сериале гламурный Стамбул противопоставлен провинциальной жизни в Газиантепе — городе на юго-востоке Турции

Источник:

кадр из сериала «Красивее, чем ты» (16+), реж. Дениз Колош, Хакан Кырвавач, Эрсой Гюлер, студия Gold Film, 2022 год

Через много лет Эфсун внезапно получает от нее весточку: женщина якобы находится при смерти и хочет увидеться с дочерью в последний раз. Она присылает за ней в Газиантеп своего водителя, чтобы тот привез Эфсун в Стамбул.

Приехав в город, девушка сталкивается с сюрпризом. Оказывается, ее мать, владелица крупнейшей клиники эстетической медицины, вовсе не умирает, а требует, чтобы ее дочь осталась работать в клинике. К тому же выясняется, что Эмир, которого Эфсун приняла за водителя, на самом деле сын партнера ее матери. Красивый и харизматичный хирург Эмир решает, что Эфсун приехала прибрать клинику к рукам, и начинает строить ей козни.

«Сердцебиение» (16+)

Эйлюль — трудный подросток, которая выросла среди родительского гнева, криков, семейных скандалов и бесконечного одиночества. Ни одна школа не могла усмирить ее буйный нрав, а взрослые просто не хотели связываться с этой девочкой.

И конечно же, какой турецкий сериал без любовной истории | Источник: кадр из сериала «Сердцебиение» (16+), реж. Юсуф Пирхасан, студия MF Yapım, 2017–2018 годыИ конечно же, какой турецкий сериал без любовной истории | Источник: кадр из сериала «Сердцебиение» (16+), реж. Юсуф Пирхасан, студия MF Yapım, 2017–2018 годы

И конечно же, какой турецкий сериал без любовной истории

Источник:

кадр из сериала «Сердцебиение» (16+), реж. Юсуф Пирхасан, студия MF Yapım, 2017–2018 годы

Жизнь заставила Эйлюль нарастить колючую броню, за которой скрывалась израненная девочка, не знающая любви. Когда семья стала распадаться и ее отец окончательно опустил руки, Эйлюль отправили в Мармарис к бабушке. Там, в тихом приморском городке, ее жизнь круто изменилась. Она встретила человека, который первым разглядел в дерзкой хулиганке не проблему, а невероятный потенциал и острый ум.

«Доктор в другой жизни» (18+)

Жизнь успешного хирурга Инана Курала разделилась на «до» и «после» в один миг — из-за пули разгневанного родственника пациента. Врач выжил, но цена оказалась высокой: придя в себя, он обнаружил, что последние 12 лет его жизни стерты из памяти. Теперь он — чужак в собственной реальности, где за годы забвения он успел потерять родителей и разрушить отношения с близкими.

Узнали? В главной роли в этом сериале Сыла Тюркоглу&nbsp;— Доа из «Клюквенного шербета» | Источник: кадр из сериала «Доктор в другой жизни» (18+), реж. Хакан Кырвавач, студия DASS Yapım, 2026 годУзнали? В главной роли в этом сериале Сыла Тюркоглу&nbsp;— Доа из «Клюквенного шербета» | Источник: кадр из сериала «Доктор в другой жизни» (18+), реж. Хакан Кырвавач, студия DASS Yapım, 2026 год

Узнали? В главной роли в этом сериале Сыла Тюркоглу — Доа из «Клюквенного шербета»

Источник:

кадр из сериала «Доктор в другой жизни» (18+), реж. Хакан Кырвавач, студия DASS Yapım, 2026 год

Теперь Курал решает собрать свою раздробленную жизнь воедино. Он пытается наладить отношения с Элиф, которую считает любовью всей своей жизни, бывшей женой Айлин, ее братом Топраком и всеми теми, чьи сердца он успел разбить. К тому же под угрозой и его профессиональные навыки, ведь 12-летний пробел в практике — почти приговор для хирурга.

Несмотря на мощную завязку и посыл о «надежде вопреки всему», судьба сериала оказалась трагичной. Проект не выдержал конкуренции с другими турецкими сериалами и тихо покинул эфир после 6-й серии.

«Жизнь сегодня» (12+)

Главный врач Барыш Гювенер получает назначение в одну из старейших и самых известных больниц Стамбула — клинику Хисароню. Вот только некогда лучшее медицинское учреждение страны переживает далеко не лучшие времена.

Это турецкая адаптация американского сериала «Новый Амстердам» (18+) | Источник: кадр из сериала «Жизнь сегодня» (12+), реж. Чидем Бозалы, Волкан Коджатюрк, студия O3 Medya, 2022 годЭто турецкая адаптация американского сериала «Новый Амстердам» (18+) | Источник: кадр из сериала «Жизнь сегодня» (12+), реж. Чидем Бозалы, Волкан Коджатюрк, студия O3 Medya, 2022 год

Это турецкая адаптация американского сериала «Новый Амстердам» (18+)

Источник:

кадр из сериала «Жизнь сегодня» (12+), реж. Чидем Бозалы, Волкан Коджатюрк, студия O3 Medya, 2022 год

С приходом молодого и энергичного руководителя у клиники есть надежда выйти из кризиса. Пытаясь снова сделать медучреждение популярным и успешным, Барыш борется с трудностями в собственной жизни. А еще он вступит в тяжелую битву за жизни пациентов бок о бок с коллегами, чье доверие и сердца новый главврач вынужден завоевывать шаг за шагом.

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Врач Медицина Спасение жизни Турецкие сериалы
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Комментарии
3
Гость
9 мая, 23:26
Верно. До уровня Хауса им палкой не докинуть. А пародий и без этих достаточно.
Гость
9 мая, 01:58
Да-да, продолжайте рекламировать лютый трэш
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Гость
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