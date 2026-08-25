«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца

Часто продавцы жалуются, что ничего не могут продать, хотя делают всё, чтобы их объявления покупатели игнорировали Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

В последнее время пользователи сайтов объявлений жалуются, что продавать стало сложнее: товар долго не покупается, зато появляются новые правила. Возмущение обычно высказывают частные продавцы, которые избавляются от лишних вещей. О них и пойдет речь в авторской колонке нашего коллеги из NGS.RU Ильи Калинина. Читайте его советы, на что обратить внимание при оформлении объявления, чтобы товары замечали и покупали быстрее. Далее — от первого лица.

Илья Калинин

Я занимаюсь куплей-продажей на сайте объявлений уже 6 лет. Избавляюсь от ненужных вещей, помогаю в этом знакомым, а также приобретаю некоторые предметы для своего хобби. За всё время не раз наблюдал, как многие частные продавцы творят парадоксальные вещи: составляют описания так, что заказывать их товар совсем не хочется. А ведь стоит немного постараться — и клиенты к тебе потянутся.

Сразу замечу: про новые правила и разные фишки, которые рождаются в креативных головах разработчиков сайтов объявлений, я рассказывать не буду. Это тема для совсем другого текста. Здесь — про продавцов.

Складывается впечатление, что многие вообще не думают, когда составляют объявления о продаже вещей, ставших ненужными. Будь то не подошедшие по размеру кроссовки, советские фарфоровые тарелки, старый фотоаппарат-мыльница или найденная в бабушкиной шкатулке монета прошлого века. Не думать над текстом, который призван продать твою же вещь, — это вообще что? Или как в том известном меме про котиков и рыбов: мы их не продаем, а только показываем?

Самая распространенная ошибка продавцов, которая сразу отталкивает покупателя, — некачественное фото. Некоторые снимают свои товары, словно с рождения страдают миопией, астигматизмом, катарактой и еще кучей глазных заболеваний. На снимках таких продавцов лишь по контурам да названию в заголовке можно понять, о каком предмете идет речь.

Другой селлер от бога делает фото словно с высоты птичьего полета. Я не знаю, какой там голубь ему помогает, но птица, видимо, тоже страдает миопией, астигматизмом и катарактой. Поэтому, например, найденная в шкатулке монета, которая, по мнению ее владельца стоит небывалых миллионов (если не на квартиру, то уж точно на подержанную «Тойоту» хватит), выглядит как темная размазанная точка в центре иллюстрации. Однажды я старался понять: подходит ли для моей коллекции жетон, и просил сделать снимок четче. Человек трижды пробовал переснять товар, прислал около десятка размытых фотографий, пока наконец не выдохся и честно не признался, что больше не может.

Сомнительно, что кто-то станет покупать товар по таким фото, но некоторые продавцы размещают иллюстрации подобного качества Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Еще одна ошибка многих продавцов — цена . Запомни: прежде, чем указать стоимость товара, не поленись поискать его тут же на сайте объявлений, а по-хорошему — еще на паре популярных торговых площадок. Если хочешь быструю продажу, учитывай цены на аналогичный товар у других продавцов. Потому что многие подходят к покупкам осознанно: изучают разные предложения, а не останавливаются на первом. Если твоя цена менее привлекательна, чем соседская, будь уверен: покупатель уйдет к соседу, а ты останешься со своим барахлом. Ведь, давай честно признаемся, ты ж не яйца Фаберже продаешь, чтобы ставить любую цену и считать, что покупатель придет в любом случае.

Неадекватное ценообразование, я считаю, это как лакмус для продавца. Есть такая старая шутка: «Что у тебя так дорого, вон за углом дешевле продают? — А мне деньги очень нужны».

Ну вот, например, что можно сказать о человеке, который нашел, видимо, на асфальте совершенно обычный пошарканный ногами сотен прохожих современный рубль и выставил его за несколько сотен тысяч? А в заголовке написал, что монета уникальная. Я сейчас описываю реальный случай. На мой резонный вопрос: в чем ее уникальность, продавец рассуждает, что эти повреждения и царапины делают монету единственной в своем роде (не поспоришь), мол, ценители поймут. Причем я нумизматикой занимаюсь и в курсе существующих штемпельных разновидностей, а также брака монетного двора. Но это не тот случай. Это обычная монета, которую повозили по асфальту ногами. Или колесами авто. И тут, если какие ценители и найдутся, будут они исключительно из медицинского, а не нумизматического сообщества.

Еще один момент, который игнорируют многие продавцы, это — нормально составленное описание товара . Нет, конечно, можно написать так: «Всё на фото». Но потом придется по многу раз сообщать каждому заинтересованному высоту, ширину, длину… Возможно, приводить надписи, которые не видны на таких «голубиных» фотографиях. Возможно, придется показывать обратную сторону предмета, которую ты по какой-то причине решил не фотографировать… В какой-то момент тебе всё это надоест писать и показывать или ты замешкаешься с очередным ответом, а покупатель — фьюи! Уже улетел к другому продавцу, у которого всё понятно и видно без лишних вопросов.

Некоторые уверены: им в руки попало сокровище и не замечают, что в соседнем объявлении точно такой же товар может продаваться в сотни раз дешевле Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

В общем, если хочешь действительно продать что-то, а не перевыставлять свое объявление месяцами, сделай качественные фотографии с разных сторон предмета (как можно больше разных — до 10), опиши его подробно, укажи варианты возможной доставки, заранее промониторь адекватную цену, а лучше сделай ее меньше, чем у соседа. Тогда ты и продашь товар быстрее конкурентов.

Да, и сезонный товар надо продавать в сезон . То есть лыжи — зимой, а скейтборд — летом. Поговорка «готовь сани летом, а телегу — зимой» в интернет-продажах не работает.

И еще небольшие хитрости, как сделать объявление более заметным. Когда выходит срок, и объявление снимается с продажи, аксакалы частной торговли утверждают, что лучше не перевыставлять его автоматически, а удалять и делать новое — с тем же товаром. Или хотя бы заметно редактировать старое: менять/добавлять фото, править текст. Иногда стоит подключаться к акциям скидок и снижать цену. Считается, в таких случаях алгоритмы площадки воспринимают объявление как новое и поднимают в общей массе выше размещенных ранее (с подключенной скидкой объявлению просто дается преимущество). А это делает твое предложение более заметным.