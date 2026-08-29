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Авто Зато с топливом проблем не будет: сколько сейчас стоят дизельные авто и какой выбор есть на рынке

Зато с топливом проблем не будет: сколько сейчас стоят дизельные авто и какой выбор есть на рынке

На заправке в очереди стоять не придется — это плюс. А минусы?

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Большая часть новых дизелей&nbsp;— пикапы | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUБольшая часть новых дизелей&nbsp;— пикапы | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Большая часть новых дизелей — пикапы

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Неурядицы с бензином больно ударили по российским автомобилистам. С завистью смотрят они на владельцев дизельных машин, для которых сейчас почти на любой АЗС есть топливо — и почти без ограничений. «Фонтанка.ру» приценилась к таким машинам и готова рассказать, сколько стоит не стоять в очереди на заправке.

Иллюзия выбора

Забегая вперед, расскажем, что дизель в российском легковом парке — скорее экзотика, чем норма. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, из 47,7 млн зарегистрированных машин лишь 6% (2,86 млн) дизельные. А среди автомобилей не старше 5 лет их и вовсе 2,5%: китайские бренды, которые сейчас доминируют на рынке новинок, имеют долю дизеля менее 1%. Традиционно дизель сильнее всего представлен у британцев (64% парка), шведов (33%) и немцев (20%), тогда как у наших марок — всего 0,3%. Так что выбор дизельной машины в России — это всегда осознанный уход против течения.

Ну и давайте сразу: если вы собрались покупать дизельную машину, то вы понимаете, на что идете. То есть знаете, чем зимняя солярка отличается от летней и как предохранять ее от превращения в гель, отсутствие свечей зажигания не будет для вас сюрпризом, а на заправке вы не будете путать пистолеты, заранее зная, чем грозит бензин в баке.

Теперь дальше. Новые машины на дизеле в России есть, покупать подержанного «немца» с непонятной историей необязательно. И кажется, даже есть из чего повыбирать. Но увы, этот выбор — лишь иллюзия.

Начнем с того, что, если вы нацелились на новую дизельную машину, вам надо для начала внутренне принять перемену имиджа. Возможно, купить ковбойскую шляпу и даже пару овец, чтобы сойти за своего. Потому что большинство дизельных авто у официальных дилеров — строго пикапы.

Походи по рынку

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Вот, например, Петербург. Технически самая недорогая из дизельных машин на нашем рынке — Foton G7. Но вот беда, их перестали производить. Если вы где-то по стокам автодилеров по стране такую найдете, это удача. В Петербурге же, цитируем менеджера по продажам одного из салонов, «такой цены больше никогда не будет». Прямо сейчас вам готовы продать более современную, более красивую, технически обновленную и вообще прекрасную G9, но уже на миллион дороже.

Так что в реальности входной билет на дизельный рынок в Петербурге стартует с 2 960 000 рублей. Столько стоит собираемый в Ульяновске на УАЗе Sollers ST6. Вообще, машина неплохая. Полная копия (с творческими мазками местных мастеров) JAC T6 образца 2015 года. В 2015 году в Китае делали такие авто, какие делали. Кроме того, вы не сразу найдете десять отличий этой «ласточки» от старой доброй Toyota Hilux образца 2004–2015 годов. В общем, если задача сэкономить, то это именно оно.

Но ST6 тоже уходит в прошлое, и ему на смену приходит Sollers ST8 — вслед за JAC ST8 уже 2018 года. Цена уходит далеко за 3 миллиона, так что в качестве альтернативы уже можно посмотреть на ST9. Это прямо совсем новая машина, образца 2021 года с фейслифтингом 2023 года. Ну и весь набор китайских электронных радостей и коробка-автомат там уже в комплекте, жаловаться не придется.

В целом, если у вас есть какие-то предубеждения против конкретно УАЗа и лишние 100 тысяч, вы смело можете брать те же ST8 и ST9 уже у дилера JAC без логотипа Sollers. Но есть нюанс. ST8 будет 2023 или 2024 года выпуска. Всё это время он где-то стоял и терпеливо дожидался именно вас. На изумленный вопрос менеджеру, а как же, мол, там всякие трубки, резиновые уплотнители, прокладки и вот это всё за это время себя чувствовало, следуют заверения: всё в порядке, не извольте сомневаться. С Т9 всё в порядке — они этого года.

Дизель на заправках есть всегда | Источник: читатель «Фонтанки»Дизель на заправках есть всегда | Источник: читатель «Фонтанки»

Дизель на заправках есть всегда

Источник:

читатель «Фонтанки»

Ну и самый неуловимый участник этого заезда — Haval Great Wall Poer. Машина заслуженная, в Китае продается с 2019 года. У нас в 2021 году стала самым продаваемым пикапом, потеснив «УАЗ-Патриот». В целом можно брать, если найдете. Каталожная цена — 3 490 000 рублей, но прямо по телефону обещают скидку «от руководителя салона» в 100 тысяч. В принципе, можно поискать в салонах остатки более современного, но классом чуть ниже Kingkong Poer, он должен где-то быть по 3,2 миллиона рублей, но это как повезет.

Серые машины

На этом обзор новых дизельных машин от официальных дилеров заканчивается и начинается серый импорт. Там есть всё, что вам угодно. От брутальных Mitsubishi L200 и Ford Ranger за 4,5 и 5,1 миллиона до уже совершенно понятных и близких русскому человеку BMW 5 серии и Mercedes-Benz E-серии от 7,2 и 8 миллионов.

Это мы сейчас говорим про машины в наличии и уже с российскими ПТС, а не те, которые только когда-нибудь приедут и будут долго и мучительно растаможиваться. Здесь на вершине пищевой пирамиды снова брутальные Land Rover и S- и G-класс — они стоят уже ближе к 25–30 миллионам.

Если вы девочка, требуйте BMW X3 или Audi A6. Там если скромно, то можно поискать от 8,4 миллиона.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Разумная альтернатива

У любого покупателя машин, ошалевшего от напора менеджеров по продажам в салонах, рано или поздно возникает вопрос: а может, сэкономить и посмотреть что-то подержанное? Докладываем: этого добра у нас навалом.

Итак, трехлетки с пробегом до 50 тысяч.

Во-первых, те же самые JAC и Haval Great Wall. Там свежую, небитую и некрашеную (юмор) с одним владельцем в ПТС и обслуживанием у дилера (а у китайцев гарантия, напомним, как правило, пять лет) можно сторговать за 2 миллиона рублей. Только уточняйте, не в лизинге ли она или с какими другими сюрпризами. Наш добрый совет: не вписывайтесь в это.

Опустим долгий список всяких прочих других «донгфенгов» и перейдем сразу к интересному.

Дизельный пистолет всегда активен | Источник: читатель «Фонтанки»Дизельный пистолет всегда активен | Источник: читатель «Фонтанки»

Дизельный пистолет всегда активен

Источник:

читатель «Фонтанки»

Есть каблучки Peugeot 2008 и Renault Cangoo от 1,9 миллиона рублей. Но это рабочие лошадки, и там пробег очень уж большой для трехлетки. Есть внешне неплохая Skoda Superb 2023 года и с 16 тысячами кэмэ за 2,7 миллиона, но надо смотреть.

По регионам можно найти BMW X1 от 3,5 миллиона. 2023 года и с понятным пробегом. За 3,5 миллиона будет уже и Kia Sorrento в приличном виде, но с подозрительно большим пробегом. Нормальный Hyundai Santa Fe, который можно брать, — это уже 4,5 миллиона.

Есть совершенно нестыдные BMW 3-й серии от 5,2 миллиона, а Mercedes C- и E-класса ищите ближе к 6 миллионам.

Кот в мешке

Если чуть понизить планку и искать пятилетку до 100 тысяч пробега, варианты становятся всё интереснее. Королем этой выборки будет, конечно, завезенный в лучшие времена дизельный Renault Duster. 2021–2022 годов и с пробегом 60–70 тысяч стоит от 1,5 миллиона.

Есть универсал Opel Astra 2021 года с 80 тысячами пробега, но за 1,45 миллиона. Citroen C3 и С5 Aircross — это уже от 2 и 2,5 миллиона. Машины необычные — на любителя.

Hyundai Tucson 2021 года и 90 тысячами — 2,8 миллиона. Есть с пробегом поменьше, но дороже. Это трендмейкер в этой ценовой и возрастной категории — можно повыбирать. Santa Fe пятилетка — уже 3,5 миллиона.

BMW X1 и X2 по 3,8 миллиона обе 2021 года в ту же цену можно смотреть и простую «трешку», но пробег будет у них за эти деньги очень большой. В этой же ценовой категории 3,7–3,8 миллиона рублей Skoda Kodiak. Предлагают даже Range Rover Sport, но что-то не верится.

От отметки 4 миллиона наблюдаются уже понятные по возрасту и пробегу мерседесы — GLC и ешки. От 4 до 5 много «корейцев», в том числе Genesis. Там же смотрите Audi Q3 и BMW 3-й и 5-й серии. А всё, что больше 5 миллионов и старше 2021 года, — это уже для серьезных специалистов, которые такими машинами занимаются профессионально. Вам туда соваться лучше не надо.

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Денис Лебедев Денис Лебедев
Денис Лебедев
Руководитель отдела «Бизнес»
Дизель АЗС
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Комментарии
5
Гость
5 часов
У меня дизель уже 5 лет и только кайф, особенно на АЗС топливо всегда есть!
Гость
6 часов
Да ну какие плюсы) мне не нравится солярка
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Гость
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