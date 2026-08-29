Обучение в начальной школе изменится: Минпросвещения обновит стандарт

Изменения в образовательном процессе появятся в 2027 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Минпросвещения планирует обновить федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы в 2027 году. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы планируем обновлять в 2027 году», — сказал Кравцов в интервью РИА Новости.

По его словам, изменения необходимы для синхронизации знаний, которые ребенок получает в начальной школе и на следующих уровнях образования. Кроме того, обновление стандарта должно обеспечить более плавный переход от дошкольного обучения к школьному.

Обновление стандарта начальной школы является частью более масштабной реформы. С 1 сентября 2027 года вступит в силу новый стандарт для 10–11-х классов. Главное нововведение заключается в том, что дети смогут выбирать, какие предметы изучать углубленно, а какие — только на базовом уровне. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Кроме того, школьников начнут учить работать с искусственным интеллектом.