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Образование Обучение в начальной школе изменится: Минпросвещения обновит стандарт

Обучение в начальной школе изменится: Минпросвещения обновит стандарт

Глава ведомства объяснил, зачем это нужно

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Изменения в образовательном процессе появятся в 2027 году | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUИзменения в образовательном процессе появятся в 2027 году | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Изменения в образовательном процессе появятся в 2027 году

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Минпросвещения планирует обновить федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы в 2027 году. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы планируем обновлять в 2027 году», — сказал Кравцов в интервью РИА Новости.

По его словам, изменения необходимы для синхронизации знаний, которые ребенок получает в начальной школе и на следующих уровнях образования. Кроме того, обновление стандарта должно обеспечить более плавный переход от дошкольного обучения к школьному.

Обновление стандарта начальной школы является частью более масштабной реформы. С 1 сентября 2027 года вступит в силу новый стандарт для 10–11-х классов. Главное нововведение заключается в том, что дети смогут выбирать, какие предметы изучать углубленно, а какие — только на базовом уровне. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Кроме того, школьников начнут учить работать с искусственным интеллектом.

Разработку обновленного стандарта для 5–9-х классов Минпросвещения уже ведет. Однако точные сроки его введения пока не называли.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Стандарт Начальная школа Минпросвещения Сергей Кравцов
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