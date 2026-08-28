Шедевр Шишкина стоил 66 млн рублей. История неуловимой банды, которая воровала картины и грабила инкассаторов

Банда налетчиков орудовала в нескольких регионах в 2012–2016 годах Источник: СУ СК по Нижегородской области, Исаак Левитан «Полустанок». 1880-е / Gallerix.ru

Несколько лет назад в Нижегородской области объявились преступники, о которых можно было бы снять целый фильм. Они грабили инкассаторские службы, выносили миллионы из банков и ломбардов, а во время нападения на очередной автомобиль обстреляли заметивший их экипаж ДПС. Впоследствии выяснилось, что бандиты также были падки на искусство: во Владимирской области они украли из музея картины Шишкина, Коровина и Жуковского, в Плесе — несколько полотен Левитана, общая стоимость которых достигала почти 200 млн рублей. Десять лет назад их задержали. NN.RU решил вспомнить историю ОПГ, в состав которой входил бывший страж порядка. О том, как грабители провернули самые громкие свои преступления и какое наказание в итоге получили, рассказываем далее.

«Втроем решили, что будут совершать кражи»

К моменту совершения самых известных своих преступлений — кражи картин и ограбления банка — банда существовала уже несколько лет. В 2012 году ее «в связи с финансовыми трудностями» создал Олег Пронин, предложив двум своим приятелям — Александру Удалову и Владимиру Корочкину — обносить ломбарды и музеи. Свой выбор в пользу этих заведений главарь ОПГ объяснял так: и ценные вещи, и работы известных художников, как правило, застрахованы, поэтому ущерб для обычных людей от их действий был бы минимален.

«Они втроем решили, что будут совершать кражи, а нападения — только при возникновении опасности, но без причинения вреда здоровью потерпевших», — следует из показаний Пронина в зале суда.

Вскоре к банде присоединился бывший майор уголовного розыска Сергей Алешин. С его приходом в репертуаре преступников появилась еще одна криминальная схема — нападение на машины инкассаторов. Так как сотрудники подобных служб обычно вооружены, налетчикам тоже понадобилось оружие. Проблем с этим не возникло: у Олега Пронина был целый арсенал огнестрела, доставшийся ему от знакомого уголовника.

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Затем в преступную группу вошел Юрий Ланцов, а под конец ее пополнили граждане Белоруссии — Максим Хомец и Константин Буяновский, занимавшиеся борьбой. Состав и количество участников на каждое дело, а также роли среди них распределял лидер банды. Он же закупал одежду, боеприпасы и необходимые инструменты. Наживу после каждой удачной «операции» бандиты делили поровну.

Начало пути

Свой путь налетчики начинали с ограбления ломбардов. Внутрь проникали весьма оригинально: забирались в смежное помещение и пропиливали дыру в стене, полу или потолке. Кто-то (обычно это был Пронин или Корочкин) обязательно стоял на страже и следил за обстановкой: не проходят ли мимо люди, не едет ли на шум полиция. Связь во время таких вылазок держали с помощью раций.

Попав в ломбард, бандиты сметали всё подчистую — чтобы перечислить все похищенные ими драгоценности, потребуется не один десяток страниц. Всего за пару налетов начинающая ОПГ обогатилась почти на 40 млн рублей.

Это только малая часть похищенного бандитами Источник: скрин с сайта Нижегородского областного суда

Немного набравшись опыта, в 2013 году преступники решились на новую авантюру — ограбление Кинешемского художественно-исторического музея в Ивановской области. Подготовка к нему была основательная.

Сначала Пронин и Корочкин выбрались на разведку и под видом посетителей осмотрели экспозицию. В процессе выяснили, к каким полотнам подключена сигнализация, — это, по их предположению, были самые дорогие экспонаты. В итоге для кражи была выбрана работа «Базар» художника Бычкова. Ее стоимость впоследствии оценили в 400 тысяч рублей.

Оглядев снаружи здание музея, бандиты придумали, что после его закрытия попадут внутрь через общий с жилой частью дома чердак. На их удачу вход в помещение оказался не заперт. А дальше преступники действовали по уже известной им схеме: пропилили дыру в полу и через нее подняли картину на веревке.

Аналогичным способом хотели достать еще одно полотно, но плохо закрепили веревку, и оно упало. Трижды (!) из-за сработавшей сигнализации к музею приезжали полицейские, однако удача в тот день явно была на стороне грабителей: не заметив следов проникновения, стражи порядка уезжали ни с чем.

Похищение картин Шишкина и Левитана

Спустя несколько месяцев бандиты стали еще смелее и решились в открытую ограбить Вязниковский историко-художественный музей во Владимирской области. Дождавшись темноты, они напали на сторожившую здание женщину, приковали ее наручниками к перилам лестницы и заклеили скотчем рот.

Затем проникли в зал музея и украли несколько картин, среди которых был и шедевр Шишкина «Лес. Ели» стоимостью 66 млн рублей. Также преступники похитили полотна «Рыболов» Коровина (150 тысяч рублей) и «Первый снег» (90 тысяч рублей). Впоследствии работу Коровина один из участников ОПГ продал за 3 млн рублей.

Картину Шишкина в 2017 году сотрудники управления по наркоконтролю обнаружили в Белоруссии. Шедевр живописи чуть не продали в Европу Источник: Иван Шишкин «Лес. Ели». 1867 год

В 2014 году случилось новое громкое преступление — кража картин Левитана из дома-музея художника в Плесе. На это дело Пронин отправился уже вместе с Ланцовым.

В ночь на 5 августа они приехали к музею на мотоцикле и краской из баллончика закрасили установленные снаружи камеры видеонаблюдения. Затем Ланцов кувалдой разбил окно и проник в помещение, где стал снимать первые попавшиеся ему картины и через окно передавать их Пронину. Всего мужчина успел похитить пять полотен: «Розы», «Речная заводь», «Полустанок», «Тихая речка» и «Овраг с забором» — их общая стоимость сейчас превышает 180 млн рублей.

Картины Левитана преступники вынесли из дома-музея художника в Плесе Источник: Управление МВД по Ивановской области

Спрятав наворованное в рюкзак, бандиты скрылись на мотоцикле. Задержать их по горячим следам полицейские тогда не успели.

К слову, продать картины преступникам так и не удалось. Когда банду раскрыли, полотна вернули в музей. А шедевр Шишкина обнаружили в Белоруссии: его чуть не продали гражданину Европы за 100 тысяч евро и несколько килограммов кокаина.

После задержания грабителей картины Левитана вернули музею Источник: Управление МВД по Ивановской области

Ограбление банка в центре Нижнего

В 2016 году преступники решили играть по-крупному — их новой целью стало отделение банка «Российский капитал» на улице Белинского. В майские праздники, когда офис пустовал, они пробрались в подвал здания и пропилили потолок в двух местах: в туалет и помещение с сейфом. Жители дома, в котором располагается банк, потом признавались, что шум слышали, но значения ему не придали — якобы привыкли, что в подвал периодически пробираются бездомные.

Изначально бандиты хотели провернуть дело по-тихому, но побоялись, что просто не успеют взломать дверь кассы до момента приезда полиции. Тогда план решили переиграть.

Отделение банка, на которое напали налетчики. Забрав деньги, они выбежали с задней стороны дома и скрылись до приезда полиции Источник: архив NN.RU

В ночь на 10 мая вооруженные Алешин и Ланцов через дыру в потолке проникли в туалет банка и затаились там. А около восьми часов утра в офис зашли две сотрудницы. Грабители выскочили на них, уложили на пол лицом вниз и заковали в наручники. Затем потребовали отдать ключ от сейфа.

Боясь за свою жизнь, женщины выполнили просьбу. Забрав все хранившиеся в офисе деньги, а это больше 5 млн рублей, Алешин и Ланцов сбежали через подвал. Когда преступники скрылись, женщины вызвали полицию.

Последнее дело

В промежутках между ограблениями музеев, ломбардов и банков банда устраивала налеты на инкассаторские машины. Здесь от принципа «непричинения вреда», о котором они договаривались в самом начале, бандиты порой отступали.

Так, например, в 2015 году во время очередного нападения они выстрелили в одного из сотрудников службы, ранив его в правое плечо. В итоге здоровью мужчины был причинен вред средней степени тяжести: он получил ушиб легкого и переломы двух ребер, которые осложнились воспалением раны и развившейся пневмонией. В результате такого налета бандиты похитили 24 млн рублей.

Удача отвернулась от них в ноябре 2016 года — спустя несколько месяцев после громкого ограбления банка. Тогда преступники задумали очередное нападение на инкассаторский автомобиль. Пронин и Корочкин на тот момент уже были объявлены в уголовный розыск, поэтому выполнять задание отправились Ланцов, Алешин и два «новобранца» — Хомец и Буяновский. Последние на суде свое участие в ОПГ отрицали и настаивали на том, что ни в какие подробности готовящегося преступления посвящены не были и просто приехали «помочь людям» по просьбе знакомого.

Вечером 7 ноября банда выдвинулась на дело. За рулем одного автомобиля был опытный водитель — Ланцов, вместе с ним, вооруженный автоматом, ехал Алешин. Вторую машину вел Буяновский, рядом сидел Хомец с пистолетом.

Около двух часов ночи они догнали инкассаторский Ssang Yong на трассе в Дальнеконстантиновском районе. Ланцов на УАЗе подрезал автомобиль, вынудив его остановиться, а Алешин в это время включил подавитель беспроводного интернета и сотовой связи.

После этого бывший майор полиции открыл стрельбу по машине, а остальные участники ОПГ вытащили из нее трех инкассаторов и заковали их в наручники. Одному из потерпевших Хомец прострелил левое бедро.

Однако дальше преступников ждало разочарование: в автомобиле они нашли всего 57 тысяч рублей. Пока искали, что еще ценного можно забрать у инкассаторов, к месту аварии приехал экипаж ДПС. Тогда грабители открыли огонь по патрульной машине и бросились врассыпную в сторону леса.

Затем все снова встретились у УАЗа и поехали в сторону какой-то деревни. Вскоре автомобиль въехал в болото и застрял, а беглецы продолжили свой путь через лес, в темноте потеряв Буяновского. На следующее утро они попались полиции.

А под конец года в Подмосковье задержали и двух других членов банды. При обыске у них нашли более килограмма героина и одну из украденных картин Левитана. Кроме того, у преступников изъяли целый арсенал: автоматы, пистолеты, револьверы — всего 15 штук, а также более двух тысяч боеприпасов.

Приговор

В 2018–2020 годах участникам ОПГ вынесли приговор. Юрий Ланцов отправился в исправительную колонию на 14 лет, Максим Хомец — на 10, а Константин Буяновский — на 9. Бывшему майору полиции Сергею Алешину дали 13 лет лишения свободы. Меньше всего получили лидер банды Олег Пронин и его подельник Владимир Корочкин: их приговорили к 9 и 8,5 года колонии.

В 2020 году в Нижнем Новгороде также осудили Александра Удалова, который, по показаниям Пронина, был одним из первых участников ОПГ. Он не стал заключать договор со следствием и получил 18 лет строгого режима. Свою причастность к преступлениям банды мужчина отрицал.