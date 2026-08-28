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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Один человек погиб, 27 ранены: губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ярославскую область

Один человек погиб, 27 ранены: губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ярославскую область

Над регионом сбито 67 вражеских беспилотников

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В Ярославской области есть погибшие и раненые из-за атаки БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области есть погибшие и раненые из-за атаки БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области есть погибшие и раненые из-за атаки БПЛА

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В результате атаки БПЛА на Ярославскую область 28 августа погиб один человек, еще 27 получили ранения. Ликвидированы все 67 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек. Пострадавшим оказываем всю необходимую помощь», — пояснил глава региона.

Он выразил соболезнования родным погибшего мужчины.

«Вся необходимая поддержка и помощь им будет оказана», — добавил Михаил Евраев.

Кроме того, власти сообщили, что произошло попадание обломков беспилотников на промышленную инфраструктуру, в жилой сектор и объекты торговли.

«Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются. Выражаю благодарность по отражению атаки Министерству обороны, сотрудникам министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств», — отметил губернатор.

Непосредственная угроза в настоящее время отменена. Однако жителям нужно ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Напомним, утром в Ярославле зазвучали сирены. В 5:32 губернатор Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе.

Жители разных районов города сообщали о взрывах, а затем о веренице пожарных машин и реанимобилей.

Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Из-за этого вносились изменения в работу общественного транспорта — часть маршрутов временно отменили, часть пустили в объезд. В 10:05 поступила информация о снятии перекрытия.

В связи с последствиями беспилотной атаки на Костромском шоссе в районе села Туношна было затруднено движение транспорта, ограничивали работу пассажирских автобусов. В 9:21 власти региона сообщили, что на Костромском шоссе последствия ликвидированы. Движение транспорта восстановили в 9:21.

Также для ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле закрыли для посещения. Дети перенаправлены в близлежащие дошкольные образовательные учреждения.

Всю информацию об атаке БПЛА на Ярославскую область можно узнать в нашей онлайн-трансляции.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Атака БПЛА Погибший Михаил Евраев
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Комментарии
115
Гость
6 часов
Ужасно, что есть погибшие и раненые
Гость
8 часов
Тут слово против скажешь, модер все удаляет
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Гость
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