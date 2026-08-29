Страна одна, а цены как с другой планеты: сколько стоят продукты на Сахалине — туристы в ужасе

На острове всё еще присутствуют дух и культура Японии Источник: Андрей Зайцев

Путешествовать по России — это лотерея. В одной стране цены на продукты могут отличаться в три раза: например, минимальная продуктовая корзина в Мордовии, как пишет ТАСС, стоит 6,5 тыс. рублей, а на Чукотке — больше 20 тыс. рублей.

Если вы думаете, что у вас в регионе всё дорого, то просто не были на Сахалине: сосиски там стоят как мраморная говядина. Андрей Зайцев, руководитель пресс-службы МЧС Башкирии, побывал на острове и рассказал UFA1.RU, сколько на самом деле стоит жизнь на краю земли.

Завтрак по-сахалински: красная рыба, креветки и японское пенное

Для Андрея и его жены Евгении отпуск — это путешествие. Правда, ему как госслужащему предпочтительнее «кататься» только по России. В прошлом году супруги побывали в самой западной точке страны — Калининграде. В этом решили посетить самую восточную — Сахалин.

«Каждый раз мы для себя открываем нашу страну с интересных неожиданных ракурсов и понимаем, какая она большая, красивая. Есть места просто сказочные», — говорит Андрей.

Билеты на двоих с пересадкой в Новосибирске обошлись недешево — 208 тысяч рублей в обе стороны. Пара потеряла 4 дня отпуска из-за переноса рейсов, но даже это отдых на острове не омрачило.

Сразу после прилета знакомая, переехавшая на остров из Перми полгода назад, устроила гостям «местный» завтрак. Достала хлеб, масло и огромные куски красной рыбы, рядом разложила креветки и поставила рядом японское пенное. Колоритно!

Как вам такой завтрак? Источник: Андрей Зайцев

Потом была экскурсия к озеру — там наших туристов отправили собирать устрицы. Задача простая: найти раковины нужного размера. А гид в свою очередь варил из них суп, запекал и подавал сырыми.

«Устриц было много — штук 40, которые мы открывали и ели, — рассказывает Андрей. — В ресторанах Уфы одна такая стоит около 500 рублей. А там они просто лежат сотнями».

К слову об экскурсиях, цены на них могут кусаться. На одного человека могут обойтись в 8–12 тысяч рублей.

Сколько стоят обычные продукты?

С морепродуктами ясно — их много, поэтому цена не особо кусается, однако когда дело доходит до вполне обычной еды… По словам Андрея, молочка, хлеб и особенно фрукты стоят многократно дороже, чем в родном городе. Тем более что сетевых магазинов вроде «Пятерочки» или «Магнита» на Сахалине нет. Недавно открылся «Красное&Белое», но даже там цены далеки от материковых.

Цена на Сахалине Источник: Андрей Зайцев Цена в Уфе Источник: Андрей Зайцев

«Сосиски из индейки у нас стоят 250 рублей, а там 700, Карл!» — ужасается эмчеэсник.

Единственное, что нашлось по той же цене, что везде, — «Доширак». Но его там не особо любят: на фоне огромного разнообразия японской лапши он просто теряется. Невелика потеря — зато рыба на Сахалине дешевле и качественнее, чем на материке.

Булочка за 335 рублей Источник: Андрей Зайцев

На местном рынке набор корюшки из восьми рыбок стоит 1,5–2 тыс. рублей. Филе красной рыбы «Сима» — 3 тыс. рублей за кусок. Креветки и мидии замороженные по цене сопоставимы, однако есть большое но: на острове они свежее, нежнее и гораздо вкуснее.

+2

Откуда такой ценник на продукты, легко объяснимо: логистика. Автомобильным транспортом сюда ничего не доставить, только паромом, а это дополнительные расходы.

А если говорить о зарплатах, то они на Сахалине, по данным Росстата, составляют в среднем 150–155 тысяч рублей — это с учетом северных надбавок и районных коэффициентов.

Бывшая Япония

По словам Андрея, дух Японии витает на Сахалине повсюду. Остров долгое время принадлежал Стране восходящего солнца, оттого здесь много японских магазинов и ресторанов. Даже население разношерстное: японцы, корейцы и русские.

Краеведческий музей, построенный еще японцами, — одно из самых красивых зданий на острове.

Заглянуть в музей определенно стоит Источник: Андрей Зайцев Источник: Андрей Зайцев

Автомобили — тоже по большей части японские, праворукие. Отечественных машин очень мало: может, одну за день увидишь, настоящая диковинка.

А люди на острове добрые и отзывчивые, считает Андрей.