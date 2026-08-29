«Кто знает, какой кошмар он пережил»: в Стамбуле нашли истощенного 76-летнего россиянина — без памяти и документов

В руках у бездомного был листок бумаги, на котором по-турецки написано «Россия» и указан номер рейса Turkish Airlines. Такие обычно держат встречающие в аэропорту Источник: istanbul.ablasi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

76-летний бездомный, который может быть гражданином России, остался в Стамбуле на улице без документов, к тому же он ничего не помнит о собственном прошлом. Местные жители замечали его то в одном, то в другом районе мегаполиса, пока наконец не решили вмешаться.

Человека предположительно зовут Андрей Чертков, он успел сказать, что жил в Москве. Сейчас его приютила волонтер Су Кулачатан. MSK1.RU первым поговорил с женщиной, которая нашла бездомного старика.

«Ноги в невероятных ранах, кожа отслаивалась»

Су Кулачатан известна в Турции, ее называют «стамбульская сестра»: она помогает людям, оставшимся без крыши над головой. Именно через этот проект она узнала о бездомном иностранце: неравнодушные жители прислали его фотографию и сообщили, что мужчина оказался на улице, ни с кем не контактирует и не разговаривает.

«Я узнала адрес района, где он находится, и поехала с ним встретиться. Ходила по улицам в тех местах, где его видели, и нашла прямо в какой-то яме, — поделилась с MSK1.RU подробностями Су Кулачатан. — Со мной он поначалу вообще никак не разговаривал».

Ничего не говорил, а потом у него вырвалось слово «да». А я знала, что это на русском. В этот момент я сразу поняла, что он иностранец. Су Кулачатан волонтер

Мужчину нашли в густонаселенном рабочем районе Стамбула, его подкармливали неравнодушные люди в промзоне Источник: istanbul.ablasi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Женщина нашла людей, которые знают русский язык, чтобы они помогли с переводом, а затем предложила отвезти старика в больницу.

«Его внешний вид был просто невероятно ужасный. Он долгое время ходил под себя и по-большому, и по-маленькому. Ниже пояса у него от этого всё буквально горело, — сокрушается в беседе с MSK1.RU „стамбульская сестра“. — Ноги были в невероятных ранах, кожа отслаивалась. Мы сдали анализы крови, потом сделали томографию, и выяснилось, что в легких инфекция. Нам выписали рецепт, я полностью оплатила лекарства».

Теперь пожилой человек может нормально питаться и отдыхать: женщина готовит для него вкусную еду Источник: istanbul.ablasi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Выживал, питаясь крошками»

Женщина после этого не смогла оставить 76-летнего беспомощного человека на улице и забрала его себе домой.

Я сказала мужу: «Послушай, давай возьмем старика к себе домой. Мы не можем так просто бросить его на улице. Потому что он вообще ничего не говорит, видно, что он не совсем в себе. За таким человеком никто не станет ухаживать». Мой муж согласился. Су Кулачатан волонтер

История спасения дедушки — в одном видео Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Волонтер теряется в догадках, как долго старик прожил на улице. До этого его видели и в туристических районах города.

«В мае его видели в Таксиме (одно из центральных мест в Стамбуле. — Прим. ред.). Видели возле местной больницы. Он был очень грязным, все боялись к нему подойти. Когда я только привезла его домой, он долгое время ходил по-большому под себя, но теперь понемногу ходит в подгузник, — рассказывает Су Кулачатан. — Сейчас он регулярно у меня ест, и сразу видно, как он голодал. Он на улице ведь выживал, питаясь, может, какими-то крошками или тем, что давали люди».

«Кто знает, через какой кошмар он прошел»

Сейчас бездомный, которого пользователи соцсетей прозвали Львом Толстым из-за обильной растительности на лице и длинных седых волос, получает уход и любовь в полной мере. Су Кулачатан трогательно заботится о старике: готовит ему завтраки и ужины, а еще пытается учить его турецкому.

В свободное время Су Кулачатан трогательно учит пожилого мужчину, как попросить есть на турецком Источник: istanbul.ablasi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В свободное время дядя Андрей, как называет его волонтер, сидит на террасе и смотрит новости на русском в интернете.

«Сам он как ребенок, — признается волонтер. — Вообще не может за собой ухаживать, за ним обязательно кто-то должен смотреть. Между нами образовалась очень сильная связь. Куда я иду — он идет за мной хвостиком. Трогает мои волосы, постоянно повторяет мое имя: „Су, Су…“ Вот так он со мной общается».

Мужчина в основном молчит и почти не отходит от своей спасительницы Источник: istanbul.ablasi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Су Кулачатан известила миграционную службу Стамбула, полицию и обратилась в российское консульство, чтобы найти его семью и узнать, как пожилой мужчина попал в Турцию.

«Вчера приходили из консульства, пытались общаться с ним 4–5 часов, но никакой информации получить не смогли. Не разговаривает, — объясняет MSK1.RU волонтер. — Только говорит что-то вроде: „Не знаю, угу, не помню“. Разумеется, по-русски. Кто знает, через какой кошмар он прошел на улице».

Мы направили запрос в Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле и надеемся получить информацию о личности этого мужчины.