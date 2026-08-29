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Лето Погода 29 августа подскажет, когда лето уйдет окончательно: приметы на Ореховый Спас

Погода 29 августа подскажет, когда лето уйдет окончательно: приметы на Ореховый Спас

В этот день завершали жатву, шли за лесными орехами и готовились к осенним ярмаркам

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На Третий Спас начинался один из главных сезонных сборов&nbsp;— заготовка лесных орехов | Источник: GPTНа Третий Спас начинался один из главных сезонных сборов&nbsp;— заготовка лесных орехов | Источник: GPT

На Третий Спас начинался один из главных сезонных сборов — заготовка лесных орехов

Источник:

GPT

29 августа в народном календаре — Ореховый Спас. У дня было сразу несколько имен: его также называли Хлебным, Третьим, Холщовым Спасом, Ореховником и Спасом на полотне. Названия появились из вполне земных августовских забот: к этому времени созревала лещина, жатва подходила к концу, а из муки нового урожая начинали печь хлеб. На ярмарках торговали холстами и другим домашним текстилем.

Большого отдыха в деревнях обычно не устраивали: конец лета оставлял слишком много хозяйственных дел. Заканчивали уборку зерна, пополняли запасы на зиму, собирали орехи, пекли пироги и караваи. Третий Спас фактически подводил черту под августовским циклом Медового, Яблочного и Орехового Спасов.

Православная церковь 29 августа вспоминает перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь, состоявшееся в 944 году. Церковное предание связывает образ с правителем Едессы Авгарем: на полотне, которым Христос вытер лицо, якобы осталось его изображение. Именно отсюда произошло еще одно народное название дня — Спас на холсте.

Что нельзя делать 29 августа

Хотя Ореховый Спас не относился к дням полного отказа от работы, с ним связывали несколько бытовых запретов. Их соблюдали скорее как часть народной традиции и представлений о достатке в доме. Сегодня не рекомендовалось:

  • лениться и оставлять незавершенными важные хозяйственные дела — конец августа считался временем, когда нужно было успеть закончить сбор урожая;

  • выбрасывать хлеб и небрежно обращаться с ним — хлеб нового урожая особенно берегли, а остатки старались использовать или отдавать животным;

  • ссориться, ругаться и желать кому-либо неприятностей — по поверьям, разлад мог надолго задержаться в семье;

  • отказывать тому, кому действительно нужна помощь, — щедрость и угощение других в этот день считались добрым обычаем.

Холщовым этот Спас называли из-за ярмарок, где к концу лета торговали полотном и домашним текстилем | Источник: GPTХолщовым этот Спас называли из-за ярмарок, где к концу лета торговали полотном и домашним текстилем | Источник: GPT

Холщовым этот Спас называли из-за ярмарок, где к концу лета торговали полотном и домашним текстилем

Источник:

GPT

Что можно делать на Ореховый Спас

Главные традиции дня были связаны с урожаем и подготовкой к осени. Многие из них вполне объяснимы сезонным укладом деревенской жизни. Это удачный день, чтобы:

  • заканчивать жатву и другие срочные работы, пока осенняя погода не испортилась;

  • собирать лесные орехи — конец августа считался подходящим временем для начала их заготовки;

  • печь хлеб, пироги и другую выпечку из муки нового урожая;

  • приносить в храм хлеб и плоды нового урожая;

  • устраивать семейную трапезу и делиться угощением с родственниками, соседями и нуждающимися;

  • торговать и покупать холсты, полотно и ремесленные изделия на традиционных ярмарках;

  • приводить в порядок колодцы и источники — такие работы тоже связывали с окончанием теплого сезона.

В некоторых народных описаниях Орехового Спаса встречается и обычай париться в бане с вениками из орешника. Им приписывали способность защищать человека от болезней и дурного глаза.

Народные приметы о погоде на 29 августа

Конец августа заставлял особенно внимательно смотреть на природу: впереди были осень и зима, поэтому по птицам, дождю, ветру и состоянию деревьев пытались угадать, когда наступят холода. Самая известная примета Третьего Спаса связана с журавлями и зафиксирована в том числе Российским этнографическим музеем.

  • Журавли уже отправились на юг — по примете, морозов ждали к Покрову, 14 октября;

  • журавли еще не собираются улетать — считалось, что тепло задержится, а зима придет позднее;

  • гроза — к теплой и продолжительной осени;

  • ясный солнечный день — к теплой осени и более позднему наступлению зимы;

  • дождливая погода — к сырой осени, а в некоторых толкованиях еще и к снежной зиме;

  • густой утренний туман — к мягкой зиме с оттепелями;

  • сильный порывистый ветер — к ветреной осени и зимним метелям;

  • березы начали желтеть сверху — по приметам, зиму ожидали раннюю;

  • много орехов — надеялись на хороший урожай зерновых в следующем году;

  • много орехов при небольшом количестве грибов — в некоторых местных толкованиях это считали признаком холодной и снежной зимы.

На Ореховый Спас по вкусу первого ореха пытались понять, каких вестей ждать в личной жизни | Источник: GPTНа Ореховый Спас по вкусу первого ореха пытались понять, каких вестей ждать в личной жизни | Источник: GPT

На Ореховый Спас по вкусу первого ореха пытались понять, каких вестей ждать в личной жизни

Источник:

GPT

Обряды и гадания на Ореховый Спас

Помимо хозяйственных обычаев, с 29 августа связывали и гадания — прежде всего на любовь и замужество. Особенно часто в таких поверьях фигурировали орехи. При этом подобные практики относятся именно к народному фольклору и не являются частью православной традиции.

По орехам, случайным встречам и даже снам девушки пытались узнать, что их ждет в личной жизни. Вот что активно практиковали наши предки по случаю Орехового Спаса.

  1. Пробовать первый сорванный орех — сладкий и спелый считался знаком удачи в любви, зеленый связывали с грядущими новостями, а горький — с разочарованиями.

  2. Искать орех с двумя ядрами — такую находку воспринимали как символ пары и скорого счастливого союза.

  3. Сохранить необычный сдвоенный орех — по народным представлениям, он мог служить неплохим оберегом.

  4. Обращать внимание на случайные знакомства — встречу с незнакомым мужчиной в этот день иногда считали возможным предвестием будущего романа.

  5. Присматриваться к снам — увиденного во сне молодого человека девушки могли воспринимать как образ будущего жениха.

  6. Прислушиваться к случайным разговорам — в некоторых местностях первое услышанное мужское имя связывали с будущим суженым.

  7. Угощать понравившегося молодого человека хлебом из свежей муки — существовало поверье, что такой жест поможет зарождению взаимных чувств.

Орех вообще занимал заметное место в поверьях Третьего Спаса. Его связывали с плодородием, семейной жизнью и достатком, поэтому даже форма или вкус случайно выбранного плода могли превращаться в своеобразное народное «предсказание».

Ореховый Спас приходился на самый конец сельскохозяйственного лета. Работы в поле постепенно сменялись заготовками, в домах появлялся хлеб из свежей муки, а корзины наполнялись лесными орехами. Одновременно становилось заметнее приближение осени. Поэтому многие приметы 29 августа были связаны не с самим днем, а с попытками понять, сколько еще продержится тепло и рано ли ждать первых серьезных холодов.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья Ореховый Спас
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