Погода 29 августа подскажет, когда лето уйдет окончательно: приметы на Ореховый Спас

29 августа в народном календаре — Ореховый Спас. У дня было сразу несколько имен: его также называли Хлебным, Третьим, Холщовым Спасом, Ореховником и Спасом на полотне. Названия появились из вполне земных августовских забот: к этому времени созревала лещина, жатва подходила к концу, а из муки нового урожая начинали печь хлеб. На ярмарках торговали холстами и другим домашним текстилем.
Большого отдыха в деревнях обычно не устраивали: конец лета оставлял слишком много хозяйственных дел. Заканчивали уборку зерна, пополняли запасы на зиму, собирали орехи, пекли пироги и караваи. Третий Спас фактически подводил черту под августовским циклом Медового, Яблочного и Орехового Спасов.
Православная церковь 29 августа вспоминает перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь, состоявшееся в 944 году. Церковное предание связывает образ с правителем Едессы Авгарем: на полотне, которым Христос вытер лицо, якобы осталось его изображение. Именно отсюда произошло еще одно народное название дня — Спас на холсте.
Что нельзя делать 29 августа
Хотя Ореховый Спас не относился к дням полного отказа от работы, с ним связывали несколько бытовых запретов. Их соблюдали скорее как часть народной традиции и представлений о достатке в доме. Сегодня не рекомендовалось:
лениться и оставлять незавершенными важные хозяйственные дела — конец августа считался временем, когда нужно было успеть закончить сбор урожая;
выбрасывать хлеб и небрежно обращаться с ним — хлеб нового урожая особенно берегли, а остатки старались использовать или отдавать животным;
ссориться, ругаться и желать кому-либо неприятностей — по поверьям, разлад мог надолго задержаться в семье;
отказывать тому, кому действительно нужна помощь, — щедрость и угощение других в этот день считались добрым обычаем.
Что можно делать на Ореховый Спас
Главные традиции дня были связаны с урожаем и подготовкой к осени. Многие из них вполне объяснимы сезонным укладом деревенской жизни. Это удачный день, чтобы:
заканчивать жатву и другие срочные работы, пока осенняя погода не испортилась;
собирать лесные орехи — конец августа считался подходящим временем для начала их заготовки;
печь хлеб, пироги и другую выпечку из муки нового урожая;
приносить в храм хлеб и плоды нового урожая;
устраивать семейную трапезу и делиться угощением с родственниками, соседями и нуждающимися;
торговать и покупать холсты, полотно и ремесленные изделия на традиционных ярмарках;
приводить в порядок колодцы и источники — такие работы тоже связывали с окончанием теплого сезона.
В некоторых народных описаниях Орехового Спаса встречается и обычай париться в бане с вениками из орешника. Им приписывали способность защищать человека от болезней и дурного глаза.
Народные приметы о погоде на 29 августа
Конец августа заставлял особенно внимательно смотреть на природу: впереди были осень и зима, поэтому по птицам, дождю, ветру и состоянию деревьев пытались угадать, когда наступят холода. Самая известная примета Третьего Спаса связана с журавлями и зафиксирована в том числе Российским этнографическим музеем.
Журавли уже отправились на юг — по примете, морозов ждали к Покрову, 14 октября;
журавли еще не собираются улетать — считалось, что тепло задержится, а зима придет позднее;
гроза — к теплой и продолжительной осени;
ясный солнечный день — к теплой осени и более позднему наступлению зимы;
дождливая погода — к сырой осени, а в некоторых толкованиях еще и к снежной зиме;
густой утренний туман — к мягкой зиме с оттепелями;
сильный порывистый ветер — к ветреной осени и зимним метелям;
березы начали желтеть сверху — по приметам, зиму ожидали раннюю;
много орехов — надеялись на хороший урожай зерновых в следующем году;
много орехов при небольшом количестве грибов — в некоторых местных толкованиях это считали признаком холодной и снежной зимы.
Обряды и гадания на Ореховый Спас
Помимо хозяйственных обычаев, с 29 августа связывали и гадания — прежде всего на любовь и замужество. Особенно часто в таких поверьях фигурировали орехи. При этом подобные практики относятся именно к народному фольклору и не являются частью православной традиции.
По орехам, случайным встречам и даже снам девушки пытались узнать, что их ждет в личной жизни. Вот что активно практиковали наши предки по случаю Орехового Спаса.
Пробовать первый сорванный орех — сладкий и спелый считался знаком удачи в любви, зеленый связывали с грядущими новостями, а горький — с разочарованиями.
Искать орех с двумя ядрами — такую находку воспринимали как символ пары и скорого счастливого союза.
Сохранить необычный сдвоенный орех — по народным представлениям, он мог служить неплохим оберегом.
Обращать внимание на случайные знакомства — встречу с незнакомым мужчиной в этот день иногда считали возможным предвестием будущего романа.
Присматриваться к снам — увиденного во сне молодого человека девушки могли воспринимать как образ будущего жениха.
Прислушиваться к случайным разговорам — в некоторых местностях первое услышанное мужское имя связывали с будущим суженым.
Угощать понравившегося молодого человека хлебом из свежей муки — существовало поверье, что такой жест поможет зарождению взаимных чувств.
Орех вообще занимал заметное место в поверьях Третьего Спаса. Его связывали с плодородием, семейной жизнью и достатком, поэтому даже форма или вкус случайно выбранного плода могли превращаться в своеобразное народное «предсказание».
Ореховый Спас приходился на самый конец сельскохозяйственного лета. Работы в поле постепенно сменялись заготовками, в домах появлялся хлеб из свежей муки, а корзины наполнялись лесными орехами. Одновременно становилось заметнее приближение осени. Поэтому многие приметы 29 августа были связаны не с самим днем, а с попытками понять, сколько еще продержится тепло и рано ли ждать первых серьезных холодов.