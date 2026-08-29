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Город «Собираем зрителей в цирк»: в Ярославле срочно ищут актеров массовки для съемок фильма

«Собираем зрителей в цирк»: в Ярославле срочно ищут актеров массовки для съемок фильма

Рассказываем, сколько заплатят за смену

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В Ярославле объявили большой набор массовки для съемок фильма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле объявили большой набор массовки для съемок фильма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле объявили большой набор массовки для съемок фильма

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут актеров массовки для съемок полнометражного фильма. Об этом сообщили в одной из групп по набору.

Сообщается, что кинокартина расскажет о большом артисте наших дней. Актеры нужны на 31 августа, съемки пройдут в ярославском цирке.

«Друзья, внимание! Большая массовка! Собираем зрителей в цирк. Современный проект. Нужны мужчины и женщины разных возрастов. Предвижу вопросы про детей, информация уточняется, будет дана отдельно», — рассказали в группе по набору массовки.

Предварительно, рабочий день продлится с 08:00 до 15:00. Ставка за участие в проекте — 1500 рублей. О требованиях к внешности не говорилось.

Чтобы попробовать себя в роли актера массовки, необходимо написать в паблик по набору.

Ранее в Ярославле объявляли большой набор массовки для съемок исторического проекта. Позже оказалось, что режиссером сериала выступает известнейший российский режиссер Сергей Урсуляк. Речь идет о сериале «Война и мир» — экранизации одноименного романа-эпопеи Льва Толстого.

Главные роли исполнят звезда российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Никита Волков, он сыграет Андрея Болконского. Мария Золотухина, внучка Валерия Золотухина и Нины Шацкой, в кадре предстанет Наташей. Кроме того, в сериале снимутся Алексей Серебряков, Никита Ефремов, Сергей Маковецкий, Александр Яценко и другие. Сериал готовят для телеканала «Россия-1» и онлайн-кинотеатра START.

Съемки «Войны и мира» проходили в Ростове Великом с 12 по 20 августа.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Массовка Набор актеров Смена Цирк Съемка Фильм
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Комментарии
6
Гость
4 часа
Здорово, я бы с удовольствием приняла участие, но работаю
Гость
5 часов
Ой да ладно вам деньги считать. Прикольно, что можно поучаствовать
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Гость
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