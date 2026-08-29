Семьям с детьми приходят уведомления о выплатах перед 1 Сентября — в чем дело

ложные выгодные предложения. На площадках с бесплатными объявлениями мошенники притворяются продавцами и предлагают купить со скидкой вещи для школьников, технику и прочее. А для оплаты кидают фишинговую ссылку. Она выглядит как настоящая страница платежа, но на самом деле нужна, чтобы украсть данные карты;

поддельные опросы и розыгрыши. Мошенники создают фальшивые сайты от имени популярных магазинов и маркетплейсов: там якобы проводятся розыгрыши денег и подарков. Если ввести на таком сайте данные банковской карты, со счета могут украсть деньги. А подписка на сомнительные каналы и боты грозит новыми попытками обмана;