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Страна и мир Семьям с детьми приходят уведомления о выплатах перед 1 Сентября — в чем дело

Семьям с детьми приходят уведомления о выплатах перед 1 Сентября — в чем дело

Таким сообщениям не стоит верить

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Мошенники пользуются темой начала учебного года | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМошенники пользуются темой начала учебного года | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мошенники пользуются темой начала учебного года

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Перед Днем знаний мошенники активизировались и начали придумывать всё новые способы выманить деньги у семей с детьми. Об этом рассказали эксперты компаний RuStore и F6.

Чаще всего аферисты размещают объявления о якобы положенных выплатах для семей с детьми. Чтобы «получить» эти деньги, они просят заплатить комиссию либо подписаться на подозрительные Telegram‑каналы и боты.

Есть и другие уловки:

  • ложные выгодные предложения. На площадках с бесплатными объявлениями мошенники притворяются продавцами и предлагают купить со скидкой вещи для школьников, технику и прочее. А для оплаты кидают фишинговую ссылку. Она выглядит как настоящая страница платежа, но на самом деле нужна, чтобы украсть данные карты;

  • поддельные опросы и розыгрыши. Мошенники создают фальшивые сайты от имени популярных магазинов и маркетплейсов: там якобы проводятся розыгрыши денег и подарков. Если ввести на таком сайте данные банковской карты, со счета могут украсть деньги. А подписка на сомнительные каналы и боты грозит новыми попытками обмана;

  • обман детей напрямую. Всё чаще мошенники пишут самим школьникам, минуя родителей. Например, присылают сообщения про подготовку к торжественной линейке и просят открыть файл со «списком класса» или перейти по ссылке. Вместо документа ребенок попадает на фишинговую страницу, где у него могут выманить личные данные или данные карты.

Эксперты RuStore и F6 в разговоре с РИА Новости посоветовали относиться к любой рекламе в интернете с осторожностью. Не стоит также переходить по ссылкам от незнакомцев и заходить на сайты по чьим‑то рекомендациям.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
1 Сентября Мошенник Обман
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Комментарии
20
Гость
11 часов
На фото типичные представители русского общества?
Гость
16 часов
Очень полезная информация! Спасибо
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Гость
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