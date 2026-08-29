Умер самый молодой король в мире: он не дожил даже до 35 лет

Король активно занимался общественной деятельностью Источник: ruwiki.ru

Cкончался верховный правитель Королевства Торо в Уганде Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV. Монарху было 34 года. По данным «Би‑би‑си», он считался самым молодым действующим монархом в мире, в 2025 году его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Король взошел на престол в 1995 году, когда ему было всего 3,5 года. После смерти отца он стал 13‑м монархом Королевства Торо. Это одно из традиционных королевств, сохранившихся на территории Уганды: оно возникло в начале XIX века. До совершеннолетия Ойо обязанности регента исполняла его мать.

Монарх получил образование в Великобритании, изучал деловое управление в университете Винчестера. Под его властью находилось более двух миллионов подданных. Рукирабазайя Ойо активно занимался общественной деятельностью: был послом ООН, участвовал в борьбе с ВИЧ/СПИДом, руководил экологическими проектами.