Уже увиделся с самкой: в ярославский зоопарк вернулся потерявшийся попугай ара — видео

В Ярославле в зоопарк вернули потерявшегося попугая Источник: Ярославский зоопарк / Vk.com, Подслушано в Ярославле! / Max

В Ярославле нашелся попугай ара, улетевший из зоопарка 26 августа. Самца обнаружили ярославцы в Норском, на улице 1-й Арефинской. Птица перелетела Волгу.

По словам сотрудников, попугай никогда раньше не улетал. В зоопарке его возвращения ждала верная самка.

Благо самец надолго не пропал. Вечером 28 августа попугая обнаружили на верхушке дерева, понадобилась помощь спасателей.

«На помощь сотрудникам ярославского зоопарка пришли пожарные, чтобы поймать попугая ара, который решил устроить себе прогулку на свежем воздухе. Пернатый путешественник забрался на самую верхушку высокого дерева и возвращаться самостоятельно явно не спешил», — рассказали в областном МЧС.

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Как рассказали в зоопарке, нагулявшийся попугай снова дома.

«С ним всё в порядке, несмотря на такое приключение. Сейчас ара находится на ветеринарном контроле, свою самку он уже увидел», — добавили в сотрудники.

Довольный попугай уже накормлен Источник: Ярославский зоопарк / vk.com