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Животные Уже увиделся с самкой: в ярославский зоопарк вернулся потерявшийся попугай ара — видео

Уже увиделся с самкой: в ярославский зоопарк вернулся потерявшийся попугай ара — видео

Птицу помогали доставать с дерева спасатели

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В Ярославле в зоопарк вернули потерявшегося попугая | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.com, Подслушано в Ярославле! / MaxВ Ярославле в зоопарк вернули потерявшегося попугая | Источник: Ярославский зоопарк / Vk.com, Подслушано в Ярославле! / Max

В Ярославле в зоопарк вернули потерявшегося попугая

Источник:

Ярославский зоопарк / Vk.com, Подслушано в Ярославле! / Max

В Ярославле нашелся попугай ара, улетевший из зоопарка 26 августа. Самца обнаружили ярославцы в Норском, на улице 1-й Арефинской. Птица перелетела Волгу.

По словам сотрудников, попугай никогда раньше не улетал. В зоопарке его возвращения ждала верная самка.

Благо самец надолго не пропал. Вечером 28 августа попугая обнаружили на верхушке дерева, понадобилась помощь спасателей.

«На помощь сотрудникам ярославского зоопарка пришли пожарные, чтобы поймать попугая ара, который решил устроить себе прогулку на свежем воздухе. Пернатый путешественник забрался на самую верхушку высокого дерева и возвращаться самостоятельно явно не спешил», — рассказали в областном МЧС.

Птицу с верхушки дерева доставали спасатели | Источник: МЧС России по Ярославской области / MaxПтицу с верхушки дерева доставали спасатели | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max
Пришлось использовать автолестницу | Источник: МЧС России по Ярославской области / MaxПришлось использовать автолестницу | Источник: МЧС России по Ярославской области / Max
Яркого попугая видно даже с верхушки дерева | Источник: Подслушано в Ярославле! / MaxЯркого попугая видно даже с верхушки дерева | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max
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Экзотическая птица решила полетать по русским просторам | Источник: Подслушано в Ярославле! / MaxЭкзотическая птица решила полетать по русским просторам | Источник: Подслушано в Ярославле! / Max

Как рассказали в зоопарке, нагулявшийся попугай снова дома.

«С ним всё в порядке, несмотря на такое приключение. Сейчас ара находится на ветеринарном контроле, свою самку он уже увидел», — добавили в сотрудники.

Довольный попугай уже накормлен

Источник:

Ярославский зоопарк / vk.com

Напомним, в июле в ярославском зоопарке в семье леопардов произошло пополнение. Сотрудники объявили о рождении четырех малышей: двух мальчиков и двух девочек.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Попугай Ара Зоопарк Спасение Потеряшка МЧС России Самец Самка
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Комментарии
4
Гость
1 минута
Ну ловкач!
Гость
1 час
Не каждая птица может перелететь нашу Волгу.
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Гость
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