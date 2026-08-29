Погодные качели грозят инфарктом и инсультом: врач рассказала, кому стоит насторожиться

Возраст не самый главный фактор риска Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Резкая смена погоды вызывает скачки артериального давления, и реакция организма у всех разная. Врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с Городскими медиа объяснила, когда такие перепады становятся опасными и кто в зоне риска.

«Значимые колебания артериального давления (более 20 мм рт. ст.), даже если это реакция организма на погоду, могут быть опасны, их нельзя оставлять без внимания», — предупредила специалист.

По словам врача, если у человека гипертония и давление резко скачет, нагрузка на сердце и сосуды головного мозга возрастает, что может привести к гипертоническому кризу, инсульту или инфаркту. Снижение давления тоже опасно — оно вызывает головокружение и обмороки, причем не только у пожилых, но и у молодых, чья нервная система еще не до конца стабилизировалась.

Когда атмосферное давление или температура резко меняются, сосуды получают сигнал от нервной системы. У одних они расширяются, кровоток замедляется и давление падает. У других, наоборот, сужаются, сердцу приходится работать интенсивнее и давление растет.

На характер реакции влияют хронические болезни сердца, эндокринные нарушения, мигрень и стресс — всё это снижает способность организма быстро подстраиваться. С возрастом сосуды становятся менее эластичными, поэтому пожилые люди переносят погодные качели тяжелее.

При сильной головной боли, головокружении, боли в груди или одышке врач советует не ждать и вызывать скорую. Особенно если речь о людях с гипертонией, атеросклерозом или другими сердечно-сосудистыми патологиями — у них риск инфаркта и инсульта в такие дни многократно возрастает.