«Прямо над моим домом полетел»: как фермера оштрафовали за стрельбу по БПЛА. Он не мог поверить, что справедливость восторжествует

Встретились с охотником и узнали, как он живет сейчас Источник: Денис Паустовский / V1.RU

История с охотником из отдаленного села в Волгоградской области, которого оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник, прогремела на всю Россию. На сторону Николая Мухина, который до последнего не верил в справедливость, внезапно встала вся страна и помогла оспорить решение суда.

Кажется, что у истории этой хороший конец. Но за ним скрывается непростой путь борьбы Николая против абсурда, который перевернул его жизнь и мировоззрение с ног на голову. Наши коллеги из V1.RU побывали в гостях и узнали, как сейчас живет охотник, ставший знаменитостью.

Как сейчас живет охотник

Село Волково, где живет Николай Мухин, находится на самой границе Волгоградской и Саратовской областей. От города-героя его отделяют шесть часов пути на автобусе, а затем полчаса езды на маршрутке.

Николай Мухин живет на окраине деревни Источник: Денис Паустовский / V1.RU

Найти дом, где живет охотник, журналисту особого труда не составило: про борьбу Николая Мухина с судами знает каждый встречный. О случившемся местные жители рассказывают с улыбкой и долей иронии. Не обходится разговор без нелестных эпитетов в адрес властей. Люди не понимают, за что оштрафовали односельчанина.

Николаю Мухину 66 лет. Живет он один, в небольшом доме на окраине села. Чем он зарабатывает себе на жизнь, догадаться не сложно: под забором у Николая стоит красный комбайн, напротив которого — размашистые поля, усеянные пшеном, подсолнухами и чечевицей. Однако фермером себя Николай не считает, скромно перекладывая все заслуги на сына.

На сельхозтехнике Николай работает почти каждый день Источник: Денис Паустовский / V1.RU

— Фермером я был с 2000-х годов, пока жена не умерла в 2022-м. Я ее похоронил, и переоформил сразу всё на сына. Но на поле как работал, так и работаю. Помогаю ему, — скромничает он при встрече с журналистом.

Журналиста V1.RU он встретил по-деревенски, сразу же пригласив за обеденный стол. На небольшой беспорядок во дворе попросил не обращать внимания. Следить за хозяйством у Николая не хватает времени: почти весь рабочий день, от рассвета до заката, он проводит в поле.

— Надо же и вещи стирать, и пылесосить, и поесть приготовить, и много чего еще. Цветы я уже давно не поливал. Жена была — она всем хозяйством занималась. Сам не готовлю — некогда. Я могу только пожарить яичницу, она у меня классная получается. Кого ни кормлю — всем нравится.

Небольшое хозяйство охотник держит и во дворе Источник: Денис Паустовский / V1.RU

Фотокамеры и внимания прессы Николай уже не стесняется — последние две недели телефон разрывается от звонков и сообщений. Первое время ему это нравилось: всегда был тот, кто выслушает о наболевшем. Однако охотник признается, что рассказывать одну и ту же историю после десятка интервью он уже подустал.

— С одной стороны, уже надоели. Первое время не выпускал телефон из рук. Целыми днями звонили, — негодует он. — Один раз корреспонденты набрали меня вечером, и уже не выдержал: послал их и трубку бросил. Понимаю, что у них работа, но я тоже человек работящий, дайте и мне отдохнуть. А с другой — скучно стало. Теперь никто почти не звонит и не приезжает.

«Нравится или нет, а кто работать будет?»

Почти каждый день с утра и до позднего вечера Николай Мухин пропадает на ферме. За гигантскими полями он ухаживает вместе со своим сыном, который ныне стал главой их семейного КФХ. На ферме они работают сами: в селе, где живут пожилые и пенсионеры, найти помощников невозможно.

Ремонтирует и обслуживает трактора и комбайны Николай часто своими силами Источник: Денис Паустовский / V1.RU

— Всего у нас 500 гектаров. Выращиваем подсолнечник, пшеницу и чечевицу. Пшеницу и чечевицу уже убрали, сейчас остался лишь подсолнечник.

— У вас сезонная занятость? Летом трудитесь, а зимой отдыхаете?

— И зимой есть чем заняться, если не лениться. Технику подремонтировать, снег почистить. Теперь сын — глава, я ему как помощник. А кто ему еще поможет, если не я? Людей у нас нет, работать больше некому.

— Все поуезжали из села?

— Да и уезжать уже некому. Рождаемости нет. Если в мое время с нашего села в школе было два полных класса, то сейчас там учится один человек. Старые люди умирают, а молодых не прибавляется. Больно от этого, очень больно. Не то что деревни, целые районы становятся никому не нужны. Жалко мне Россию.

Большую часть урожая фермеры уже убрали Источник: Денис Паустовский / V1.RU

Рабочий день у Николая начинается рано, в 4 утра. После кофе и легкого завтрака он садится на мотоцикл и осматривает владения, оценивая план работ на день. Примерно к 6 утра на ферму приезжает сын, и сразу же садится на трактор, чуть позже к нему присоединяется и Николай.

— Часов до одиннадцати утра работаем, пока не жарко. К полудню он уезжает на обед, а как возвращается — дальше работаем, часов до 10 вечера, пока солярка не кончится. Нравится или не нравится, а кто работать будет? Людей у нас нету. Я как в 2012 году за этот комбайн сел, так до сих пор на нем работаю. Я с ума сойду, если дома буду сидеть. Хотелось бы только помощников найти.

Свое крестьянско-фермерское хозяйство Николай организовал в 2000-х годах Источник: Денис Паустовский / V1.RU

В таком темпе Николай со своим сыном работают почти без выходных. Каждый год им вдвоем нужно успеть засеять гигантские площади, а затем собрать с них урожай. Отдыхает фермер редко, но активно, время от времени выбираясь на охоту или рыбалку. По словам Николая, с ружьем наперевес по лесам Еланского района он ходит больше 30 лет.

— Зарабатываем всегда по-разному. Всё от цен зависит. Лет 10 назад мы продавали пшеницу по 8 рублей за кило. Сейчас приходится продавать за 7 рублей — и всё равно никто не берет. И так же с подсолнухами. А цены-то за это время успели вырасти. И расходы тоже. Всё дорожает. И сколько прибыли получишь, никогда не знаешь.

Сельское хозяйство — дело неблагодарное и рисковое. Николай Мухин охотник из Волково, стрелявший по БПЛА

«Было очень тяжело. Помощи ждать не от кого».

В селе Волково Николай живет с рождения. От других сел Волгоградской области оно отличается необычным для региона диалектом, на который обратит внимание любой турист: между собой односельчане общаются на русском языке, смешанном с украинским.

Село небольшое, но уютное Источник: Денис Паустовский / V1.RU

— Это украинская деревня, — объясняет Николай Мухин. — Я и сам, пока дальше Волково не ездил, по-русски вообще не говорил. Это сейчас язык уже многие знают. Мы с женой, например, когда растили сына, сразу учили говорить его только по-русски.

Сейчас в основном здесь живут старики, которых временами навещают дети и внуки. Много домов в селе стоят пустыми: после смерти хозяев, по словам местных, продать их родственники не могут, а иногда даже не пытаются — понимают, что никто не купит.

Рядом с селом — небольшая речка Источник: Денис Паустовский / V1.RU

Однако несколько десятков лет назад, когда в Волково работал колхоз, жизнь в деревне кипела. Когда будущий фермер окончил ленинградский техникум и отслужил в армии, то вернулся в родное село. Жизнь в городах, по словам Николая, для него сравнима с пыткой.

— Если я еду в город, то болею. Не могу там даже два дня вытерпеть. Если когда занимался фермерством, приходилось ездить в Москву или Волгоград, то сейчас там вообще не бываю. Пару лет назад как-то ездил в санаторий в Крыму, так я там с ума сошел. На второй день хотел уехать, хоть путевка оплачена. Хочу домой до невозможности — хоть и понимаю, что тут никого нет.

На фото — Николай Мухин в молодости Источник: Денис Паустовский / V1.RU

Какое-то время Николай успел проработать и в колхозе: сначала слесарем, а затем и трактористом. В это же время он встретил свою будущую жену Елену. Познакомился с ней, по словам Николая, он в еланской сберкассе, куда ездил получать зарплату. В 1988-м они сыграли свадьбу, а в 1989-м у супругов родился сын Саша.

Спокойные годы у молодоженов длились недолго. К тому времени не за горами был распад СССР, переход на рельсы рыночной экономики, колхоз в Волково начал распадаться. Работники друг за другом начали увольняться. Кто-то уходил в коммерцию, а кто-то пытался сам заняться сельским хозяйством, арендуя поля и нанимая работников. Такие же мысли были и у Николая.

Без машины в селе Волково никуда Источник: Денис Паустовский / V1.RU

— Я предлагал жене открыть в селе продуктовый магазин. Я тогда как раз возил в Москву помидоры на продажу. Но она отказалась, — вспоминает Николай Мухин. — Ну раз так, тогда я решил свое хозяйство организовать — как многие, кто с колхоза уходили. Было очень тяжело. Помощи ждать было не от кого, а денег не было даже трактор купить. Приходилось брать кредиты. Большой выручки с хозяйства не было, так как овощи продавал по низкой цене, — иначе никто бы не брал их. У меня тогда не было даже ящиков. Приходилось брать их в аренду у соседа.

Сын Николая пошел по стопам отца. С самого детства, как вспоминает фермер, тот помогал ему в поле. А когда вырос — поступил в аграрный университет. Всё это время семейным хозяйством занимался сам Николай, пока в 2022 году не стало его жены.

— Она умерла от коронавируса. В смерти ее все вокруг винят меня, как будто я ее заразил. Я не знал даже, что она болела. Она всегда много таблеток пила. Откуда мне понять, что с ней что-то было не так, если она не говорит? В душу я ей залезть не мог. Уже когда увидел, что ей стало хуже, вызвал скорую. Но было поздно.

После смерти супруги Николай переписал хозяйство на сына Источник: Денис Паустовский / V1.RU

После смерти супруги, по словам Николая, местные жители от него отвернулись. Сразу после похорон он переписал всё хозяйство на сына, а сам очень долго пытался смириться с потерей супруги.

— Первые три года, как она умерла, каждый день ее поминал — по 100 граммов вечером выпивал. Вроде не много, а на душе как-то легче становилось. Нехорошая была привычка, — рассказывает Николай. — Соседка и ее дети со мной каждый день общались. Если бы не они, меня бы не было на этом свете. Они меня вытащили из дерьма. Не то, чтобы я бухал, но когда с тобой все перестают общаться, до того больно стало на душе.

«Знал, что мне это не простят»

Ночной покой, по словам жителей Волково, они потеряли в 2025 году — примерно с этого времени жителей села по ночам будил жуткий рев моторов. Его источник, как заявляют местные, они иногда могли увидеть прямо из окна — якобы настолько низко летели беспилотники.

— Около года назад в соседнем селе дом повредило. Люди живы остались, слава богу, а вот крыша и внутри всё разрушено, — рассказывает соседка Николая Мухина. — Очень страшно. Особенно когда по ночам жужжит — не знаешь, куда летит. А потом по новостям смотришь, как где-то люди погибли.

О Николае Мухине соседи отзываются положительно Источник: Денис Паустовский / V1.RU

В одну из таких майских ночей в 2026-м от гула украинского дрона проснулся и Николай Мухин. Он говорит, что в такие моменты всегда звонит в 112 в надежде предупредить соседние районы о надвигающейся угрозе.

— Я всегда звоню предупредить, чтобы эти дроны в Саратовской области хотя бы ждали. Потому что одно дело, когда никто не знает о надвигающейся угрозе, и совсем другое, когда эти дроны уже ждут, — рассказывает Николай Мухин.

Украинский дрон охотник попытался подбить из ружья Источник: Денис Паустовский / V1.RU

Своей привычке в ту ночь Николай не изменил. Пока он пытался дозвониться до экстренной службы, то услышал приближающееся жужжание — в этот раз прямо над своим домом. Не медля ни секунды, он схватился за ружье и попытался подстрелить вражеский беспилотник.

— Армейскую службу я проходил в 333-м мотострелковом полку. Он на тот момент дислоцировался в Чехословакии. Командование перед нами ставило задачу: в случае агрессии задержать потенциального противника на 30 минут. И хоть я был простым солдатом, я надолго запомнил это. И когда я шел за ружьем — я знал, что я делаю. Знал, что меня накажут, что мне этого не простят. Это не было запланировано, просто автоматически появилась мысль: если я вдруг собью дрон, то он не нанесет вред России.

За стрельбу в селе охотника оштрафуют на 40 тысяч рублей Источник: Денис Паустовский / V1.RU

Удалось ли Николаю попасть по дрону — он не знает. Он предполагает, что пуля могла достигнуть цели, но не задеть важные части дрона — поэтому тут продолжил свой полет. А может, выстрел попросту затерялся в ночном небе. Так или иначе, звук услышал дежурный 112, который как раз в этот момент принял вызов от Николая.

— Оператор начала меня спрашивать: «Это вы стреляли?» Ну да, я. «А разрешение на оружие есть?» Есть. Ну и всё. Звонок завершился, а я еще какое-то время по дронам стрелял. Только собирался идти обратно спать, ко мне полиция приехала. Забрали оружие, забрали лицензию и даже телефон.

— А почему вообще вы решили стрелять по дрону в этот раз?

— Так он прямо над моим домом полетел. До этого они в полях всегда летали, но я же не буду сидеть и караулить их там по ночам.

— И как полицейские отреагировали на случившееся?

— Нормально, приехали и уехали. Не грубили, даже голос не повышали. Я на них и не обижаюсь — они делали свою работу. Сигнал о стрельбе был — они обязаны отреагировать. Они же не знают, по дрону стреляют или в человека?

Большой штраф и изъятие оружия

В следующем месяце Николая пригласили в мировой суд. Поначалу он надеялся, что судьи отнесутся к нему не слишком строго. Но когда мировой суд вынес свое решение, а Еланский районный оставил его в силе — вера опытного охотника в справедливость сильно пошатнулась.

— Честно говоря, мне казалось, что судья будет ко мне благосклонен. Думал, что поймут, поддержат. А когда я в зал зашел, и ко мне начали придираться, то сразу понял: мне не повезет. Так и получилось, — говорит Николай.

Судился за отмену штрафа охотник несколько месяцев Источник: Денис Паустовский / V1.RU

За стрельбу в неположенном месте (20.13 КоАП РФ) Николая Мухина наказали штрафом в 40 тысяч рублей и изъяли охотничье ружье. Свое решение судьи аргументировали наличием рисков трагедии: сбитый дрон мог устроить пожар или упасть в чей-то дом.

Из решения Еланского районного суда Узнать Стрельба из оружия в населенном пункте при изложенных выше обстоятельствах является грубым нарушением, которое могло повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан <…>. Добровольное информирование экстренных служб о случившемся, способствование установлению истины по делу, ожидание сотрудников полиции, выдача оружия не являются добровольным прекращением противоправного поведения, — сказано в решении Еланского районного суда.

С решением суда, как и со штрафом, Николай Мухин был не согласен.

— Мировой суд дал мне штраф 40 тысяч рублей. А у меня пенсия-то всего 22 тысячи. На что я буду жить? Я на пенсии, не работаю, всё хозяйство у моего сына. Я не могу вам эти деньги так сразу отдать. А на что я жить буду? Но меня на суде даже слушать не хотели.

«Дело не в деньгах, а в принципе»

Хоть местные жители единогласно поддержали Николая Мухина, сам охотник признается, что бороться против бюрократической машины ему пришлось в одиночку — помочь ему или открыто высказаться о происходящем никто, кроме его адвоката, не решился.

— Дело было даже не в деньгах, а в принципе. Почему я должен был платить за то, что захотел сбить беспилотник? Я себя считаю невиновным, — утверждает охотник. — Глупо это всё. Вас (Речь про судей. — Прим. ред.) для чего посадили? Чтобы вы ситуацию оценивали объективно, разобрались в ней. Ну придите сами, посмотрите траекторию полета дрона, что никаких школ и домов там нету. Только река, лес и поле. Но это никому не было интересно.

Вокруг Волково — километры лесов и полей Источник: Денис Паустовский / V1.RU

Наклонить весы Фемиды в пользу Николая помог общественный резонанс. После того как о ситуации рассказали журналисты V1.RU, она вышла на федеральный уровень. В защиту охотника высказались даже Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян. Главред RT даже предложила оплатить этот штраф из своего кармана.

Не остался в стороне и губернатор Курской области: Александр Хинштейн даже предложил охотнику вступить в ряды «БАРС-Курск», хоть Николаю и пришлось отказаться. Почти сразу же после случившегося апелляцию принял к рассмотрению Волгоградский областной суд, и 20 августа отменил постановления и штрафы.

«Раньше такого не было»

Прецедентом случай стал не только для общества, но и для российского законодательства: по мнению адвоката Романа Гребенникова, ситуация наглядно показала, что депутаты законотворцы не успевают оперативно подстроиться под новые реалии, в которых вынуждены жить простые люди.

«Мы живем в таких обстоятельствах, где имеется потребность сбивать БПЛА в границах населенных пунктов и крупных городов, где есть промышленные предприятия. Но почему тогда у нас привлекают к ответственности человека, который эти беспилотники пытается сбить? А потому что наше законодательство попросту не адаптировано под новые реалии.

Наша страна только входит в положение, когда боевые действия так или иначе влияют на тыл. Ведь раньше беспилотники не атаковали тыловые зоны страны и ракеты не целились в наши промышленные предприятия. И страна столкнулась с подобным впервые со времен Великой Отечественной войны. Именно поэтому гражданское законодательство не успевает за изменениями обстановки: оно закрепляет уже сложившиеся правовые отношения, но не работает на опережение.

А необходимость изменений законодательства назрела. И последний случай — тому явный пример. Сейчас люди начали задаваться вопросами: а можно ли применять охотничье оружие против БПЛА в целом? Если да, то в какой степени, каким образом и при каких обстоятельствах? И на эти вопросы должно отвечать именно законодательство».

А что сейчас?

После громкой победы Николай Мухин стал местной знаменитостью. На улице его то и дело узнают местные жители, поздравляя с успешной апелляцией. Кроме Хинштейна, в добровольческие отряды его пригласил и Дмитрий Рогозин. Но бросать хозяйство и куда-то ехать охотник не планирует.

На всё Волково Николай Мухин единственный фермер Источник: Денис Паустовский / V1.RU

Вместо этого Николай теперь почти во время каждой беспилотной опасности выезжает в поле и высматривает беспилотники. Ружье ему благополучно вернули, так что теперь он планирует закончить начатое.

— Не нравится мне такой нехороший конец. Вроде бы я и победитель, но всё равно некоторые обвиняют, что дрон я так и не сбил. Хочется приблизить продолжение истории и закрыть, так сказать, гештальт.

Ружье охотнику наконец-то вернули Источник: Денис Паустовский / V1.RU

В разговоре с журналистом V1.RU Николай Мухин признался, что случившееся сильно повлияло на его психику и мировоззрение.

Охотиться за дронами Николай Мухин планирует и дальше Источник: Денис Паустовский / V1.RU

— У меня внутри как будто всё перевернулось. Только не могу понять, что именно. Вроде бы адекватный человек, всё соображаю. Но чувство появилось, как будто что-то не так. Я был готов к негативному концу этой истории, а тут всё так неожиданно перевернулось. И люди начали ко мне с сочувствием относиться, — рассказывает Николай. — Да, я очень рад такому завершению и благодарен всем, но я сам не могу понять, что со мной творится. Словно я в каком-то тумане.