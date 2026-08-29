Обломки дронов рухнули на дома, пострадали дети: главное об атаке на Ростовскую область

После атаки беспилотников начался пожар (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники нанесли массированный удар по Ростовской области. Обломки дронов повредили многоквартирные дома и склады. К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительным данным, ранения получили несколько человек, в том числе двое детей, один из них находится в тяжелом состоянии. Подробности об атаке сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека — двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону обломки дрона повредили два многоквартирных дома. Жителей эвакуируют, на месте работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Для пострадавших развернули пункт временного размещения.

«Для жителей пострадавших домов разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — уточнил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека, им оказывают всю необходимую помощь. Обломки дрона обнаружили на территории складских помещений, также загорелась лесополоса.

В Багаевском районе обломки дронов повредили частные дома — в нескольких строениях выбило стекла. К счастью, пострадавших там нет.

Режим беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется. Власти призывают жителей покинуть открытые участки, зайти в помещения и не подходить к окнам. Информация о последствиях уточняется.

Обновлено в 06:58 (мск): логистический объект Ozon попал под удар беспилотников в Ростовской области, сообщили в компании. Там заранее эвакуировали всех работников.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили», — говорится в сообщении.

Работу комплекса приостановили, чтобы экстренные службы осмотрели территорию и убедились, что находиться там абсолютно безопасно. Пока там не принимают поставки продавцов, а те, что в пути, перенаправили на другие объекты.

«Из-за опасности в районе, где находится наш второй логистический центр, эвакуировали оттуда работников. Никто не пострадал. Объект цел, но из соображений безопасности его работу пока приостановили — также временно не принимаем там поставки продавцов», — уточнили в Ozon.