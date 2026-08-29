НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

зап.

 760мм 49%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Пострадали от БПЛА
Атака БПЛА на Ярославль
Погиб подросток
Полезная памятка мамам и папам
Новости Ярославля в MAX
Бесплатные кинопоказы
Новый состав «Локомотива»
Закулисье шоу
Происшествия Атаки БПЛА Обломки дронов рухнули на дома, пострадали дети: главное об атаке на Ростовскую область

Обломки дронов рухнули на дома, пострадали дети: главное об атаке на Ростовскую область

Людей срочно эвакуируют

67
После атаки беспилотников начался пожар (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПосле атаки беспилотников начался пожар (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

После атаки беспилотников начался пожар (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники нанесли массированный удар по Ростовской области. Обломки дронов повредили многоквартирные дома и склады. К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительным данным, ранения получили несколько человек, в том числе двое детей, один из них находится в тяжелом состоянии. Подробности об атаке сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека — двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону обломки дрона повредили два многоквартирных дома. Жителей эвакуируют, на месте работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Для пострадавших развернули пункт временного размещения.

«Для жителей пострадавших домов разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — уточнил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека, им оказывают всю необходимую помощь. Обломки дрона обнаружили на территории складских помещений, также загорелась лесополоса.

В Багаевском районе обломки дронов повредили частные дома — в нескольких строениях выбило стекла. К счастью, пострадавших там нет.

Режим беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется. Власти призывают жителей покинуть открытые участки, зайти в помещения и не подходить к окнам. Информация о последствиях уточняется.

Обновлено в 06:58 (мск): логистический объект Ozon попал под удар беспилотников в Ростовской области, сообщили в компании. Там заранее эвакуировали всех работников.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили», — говорится в сообщении.

Работу комплекса приостановили, чтобы экстренные службы осмотрели территорию и убедились, что находиться там абсолютно безопасно. Пока там не принимают поставки продавцов, а те, что в пути, перенаправили на другие объекты. 

«Из-за опасности в районе, где находится наш второй логистический центр, эвакуировали оттуда работников. Никто не пострадал. Объект цел, но из соображений безопасности его работу пока приостановили — также временно не принимаем там поставки продавцов», — уточнили в Ozon.

Обновлено в 13:12 (мск): количество пострадавших выросло до 11. В больницах находятся девять человек, включая четверых детей. Один из них в тяжелом состоянии. В Ростове ввели режим ЧС, уточнил губернатор.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Ростовская область Юрий Слюсарь Александр Скрябин
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
6 часов
Всем пострадавшим здоровья! Деток очень жалко!
Гость
7 часов
Главное, что не на ярик! Остальное по боку. Хватит с нас. Натерпелись давече...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
«За всё уплочено, я из моря ни ногой». Туристка — об отдыхе на черноморском побережье под звуки ПВО и взрывы БПЛА
Вера Борисова
корреспондент MSK1.RU
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Рекомендуем