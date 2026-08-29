НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

зап.

 760мм 49%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Пострадали от БПЛА
Атака БПЛА на Ярославль
Погиб подросток
Полезная памятка мамам и папам
Новости Ярославля в MAX
Бесплатные кинопоказы
Новый состав «Локомотива»
Закулисье шоу
Происшествия Ездил без прав: в Ярославской области 15-летний мотоциклист влетел в иномарку

Ездил без прав: в Ярославской области 15-летний мотоциклист влетел в иномарку

Публикуем подробности ДТП

610
В Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний мотоциклист | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / MaxВ Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний мотоциклист | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

В Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний мотоциклист

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max

В Ярославской области 28 августа произошло ДТП. Авария случилась около 20:40 в Мышкине на улице Никольской, 18.

По предварительной информации, 15-летний мотоциклист, не имея водительских прав, врезался в парковавшуюся иномарку «Форд-Фьюжн».

«В результате ДТП 15-летний водитель мотоцикла, получив телесные повреждения, был с травмами доставлен в Мышкинскую ЦРБ», — рассказали в Госавтоинспекции.

В Мышкине 15-летний мотоциклист без прав врезался в иномарку

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Обстоятельства происшествия устанавливаются, правоохранители выясняют все подробности.

Сотрудники Госавтоинспекции попросили родителей быть внимательнее к своим детям:

«Уважаемые родители, помните: запрещено допускать к управлению мототранспортным средством детей и подростков в возрасте до 16 лет, не имеющих водительских удостоверений. Мототранспорт представляет повышенную опасность! Прежде чем позволить своему несовершеннолетнему ребенку сесть на мотоцикл, скутер или квадроцикл, подумайте о его безопасности и о последствиях, к которым это может привести».

В этот же день, 28 августа, в Рыбинске иномарка вылетела на тротуар к пешеходам. Среди пострадавших — 11-летний ребенок.

Стали участником или очевидцем ДТП? Сообщите об этом в редакцию 76.RU.

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях
ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Мышкин Подросток Мотоциклист
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
16 минут
Штраф с родителей! Легко сказать. По судам походишь, нервы потратишь.
Гость
2 часа
Ему бы учиться надо в автошколе, права на категорию А, А1 только с 16 лет выдают, а ему только 15 лет, незаконно ездит и родители, полагаю не препятствуют, плохо дело!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
Лучшее время для отдыха в Египте: путешественница назвала 5 веских причин поехать туда не в сезон
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем