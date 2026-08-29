Ездил без прав: в Ярославской области 15-летний мотоциклист влетел в иномарку

В Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний мотоциклист Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

В Ярославской области 28 августа произошло ДТП. Авария случилась около 20:40 в Мышкине на улице Никольской, 18.

По предварительной информации, 15-летний мотоциклист, не имея водительских прав, врезался в парковавшуюся иномарку «Форд-Фьюжн».

«В результате ДТП 15-летний водитель мотоцикла, получив телесные повреждения, был с травмами доставлен в Мышкинскую ЦРБ», — рассказали в Госавтоинспекции.

В Мышкине 15-летний мотоциклист без прав врезался в иномарку Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Обстоятельства происшествия устанавливаются, правоохранители выясняют все подробности.

Сотрудники Госавтоинспекции попросили родителей быть внимательнее к своим детям:

«Уважаемые родители, помните: запрещено допускать к управлению мототранспортным средством детей и подростков в возрасте до 16 лет, не имеющих водительских удостоверений. Мототранспорт представляет повышенную опасность! Прежде чем позволить своему несовершеннолетнему ребенку сесть на мотоцикл, скутер или квадроцикл, подумайте о его безопасности и о последствиях, к которым это может привести».