«Уверен в себе на все 100»: как красавчик Джан Яман похитил сердца поклонниц во всём мире

Этот красавчик — точно не принц на белом коне! Источник: кадр из сериала «Турок» (18+), реж. Улуч Байрактар, студия Ay Yapım, 2025 год

Возможно, Турция и потеряла классного высокообразованного адвоката, но зато весь мир теперь знает имя Джана Ямана. Обладатель диплома престижного юридического факультета, полиглот, свободно говорящий на 5 языках, профессиональный спортсмен — он стал феноменом мирового масштаба. Рассказываем, как мальчик из состоятельной семьи превратился в обсуждаемого, обожаемого и противоречивого бунтаря современного кинематографа.

«Меня воспитали в огромной любви»

Джан Яман родился 8 ноября 1989 года в Стамбуле и был единственным ребенком в семье. Его родители — люди известные: отец, Гювен Яман, занимался бизнесом, а мать, Гюльдем Джан, — театральная актриса. В жилах актера течет балканская кровь: его бабушка приехала из Македонии, а дедушка — из Югославии.

«Отец — очень умный мужчина. А мама по образованию филолог. Она женщина дисциплинированная, встает в 6 утра, — отзывался Яман о родителях. — Она занимается организацией мероприятий и меня тоже обожает организовывать, в ней есть что-то от робота. Отец же — полная ее противоположность: невероятно легкий на подъем человек, который обожает веселиться».

Детство Джана прошло в престижном стамбульском районе Суадие. Когда Джану было всего 5 лет, родители развелись. Мальчик рос на два дома: по будням жил с матерью, а выходные проводил с отцом.

«Я вырос, совершенно не чувствуя, что они не вместе. Меня воспитали в огромной любви. В детстве я всегда выделялся тем, что буквально светился от счастья», — вспоминает Яман в интервью турецкому Marie Claire.

И как не влюбиться в такого красавчика Источник: кадр из сериала «Мистер Ошибка» (16+), реж. Дениз Йорулмазер, студия Gold Film, 2020 год

Образование Джан получил в авторитетном частном колледже, после чего поступил в престижный Итальянский лицей. В выпускном классе он уехал по обмену в США и год прожил в Огайо. Будущая звезда экрана планировал стать адвокатом, поэтому поступил на юридический факультет Университета Йедитепе. В студенческие годы Джан снова воспользовался международной программой и летал в Вашингтон, чтобы подтянуть знания по американскому праву.

После обязательной годовой стажировки Яман устроился адвокатом в международную фирму PricewaterhouseCoopers. Он занимался слияниями и поглощениями компаний и даже писал статьи по налоговому праву. Всё изменилось во время летнего отпуска в Бодруме, где Яман познакомился с владельцами актерского агентства. Они в один голос советовали попробовать себя на экране, и Джан сдался — пошел на курсы актерского мастерства.

«Я в основном специализировался на уголовном праве. Еще работая адвокатом, я начал брать уроки по выходным, — делился Яман. — Не было такого, что я принял радикальное решение в духе: " Всё, бросаю юриспруденцию и становлюсь актером " . Начиналось это просто как хобби. А потом в меня очень поверили наш продюсер Эрол Авджи, кастинг-директора и режиссер Тюркан Дерья».

«Не из тех, кто безвылазно сидит в актерском вагончике»

Актерский дебют Ямана состоялся в 2014 году в сериале «Дела сердечные» (18+). Год спустя он закрепил успех, получив главную роль в ромкоме «Любовь назло» (16+) от культового режиссера Османа Сынава. А затем Джан сыграл в мелодраме «Кто из нас не любил» (16+) с сильнейшим актерским составом.

Узнали молодого Ямана? Источник: кадр из сериала «Дела сердечные» (18+), реж. Тюркян Дерья, Улаш Джихан Шимшек, Мурат Аксу, студия TMC Film, 2014–2015 год

«У нас на площадке работают опытные актеры, и я многому у них научился. Со всеми в отличных отношениях. Я не из тех, кто безвылазно сидит в актерском вагончике — мне там душно, я постоянно в движении, — признавался Яман изданию Hayat. — Очень уважаю Синем Кобал и искренне ею восхищаюсь. Мы много общаемся, и она делится со мной кучей профессиональных фишек и секретов».

Настоящий успех Яману принесла роль Ферита Аслана в сериале «Полнолуние» (16+), а затем — главная роль в сериале «Ранняя пташка» (16+) в тандеме с Демет Оздемир. За нее он получил престижную премию «Золотая бабочка» как лучший актер.

Этот актерский дуэт запомнился российским зрителям Источник: кадр из сериала «Ранняя пташка» (16+), реж. Чары Байрак, Айтач Чичек, студия Gold Film, 2018–2019 год

После выхода на экраны сериала «Мистер Ошибка» (16+) Яман окончательно перерос турецкий телерынок и принял решение перебраться в Европу. Благодаря учебе в Итальянском лицее он свободно говорит на этом языке, поэтому подписал контракт с крупной итальянской кинокомпанией Lux Vide на участие в проекте «Сандокан» (18+). За участие в нем актер получил 150 тысяч евро (12,3 миллиона рублей) за серию, по данным издания Mynet.

«Мы работаем по 17–18 часов в сутки, а иногда вообще практически без сна, — жаловался Яман в Başkentgazete. — В Турции одновременно вещает столько каналов, что конкуренция просто жесточайшая. Если проект не выстреливает за 3 серии, тебя увольняют — здесь царит настоящая психология выживания. И в Турции до сих пор нет европейских трудовых прав, согласно которым рабочий день должен длиться максимум 10 часов».

С 2021 года Джан обосновался в Риме. Он также появился в эпизоде сериала «Да поможет нам Бог» (16+), а затем громко заявил о себе в главной роли в детективе «Фиолетовый как море» (18+), где сыграл инспектора Франческо Демира. Ради съемок в историческом блокбастере «Турок» (18+) для платформы Disney+ Яману пришлось на полгода сменить место жительства и переехать в Будапешт.

Он влюбляет в себя и в кадре, и наяву Источник: кадр из сериала «Турок» (18+), реж. Улуч Байрактар, студия Ay Yapım, 2025 год

Эти контракты закрепили за ним статус суперзвезды: и «Турок», и «Сандокан» побили рекорды просмотров на стримингах. На волне оглушительного успеха в 2026 году Джана Ямана пригласили стать соведущим на открытии музыкального фестиваля в Сан-Ремо.

Сейчас актер занят в Испании на съемках романтического триллера «Лабиринт бабочек» (18+). Параллельно идет подготовка ко второму сезону «Сандокана». Кроме того, Яман планирует участвовать в ситкоме под рабочим названием «Бро» (16+) от кинокомпании Lux Vide.

«Буду играть, пока мне в кайф»

Джан — человек со множеством талантов. В юности он профессионально играл в баскетбол, а сейчас увлекается футболом (еще бы, ведь его дядя — известный в Турции футбольный тренер), настольным теннисом, бадминтоном и сплавляется по горным рекам.

Музыка — еще одна его страсть: Джан легко может подыграть себе на гитаре, пианино или выдать соло на барабанах. Плюс ко всему актер свободно говорит на итальянском, английском и немецком.

«Еще во время стажировки в суде я выучился на бармена — думал, если пойду в магистратуру, буду этим зарабатывать, — рассказывал Яман. — Мне просто нравится развиваться. Мой идеал — люди эпохи Возрождения. Те, кто хочет и может быть успешным абсолютно во всём. Буду играть, пока мне это в кайф. Как только надоест — займусь чем-то другим. Лет через 5 я вполне могу открыть свою адвокатскую контору или, например, заняться ресторанным бизнесом. В этом плане я уверен в себе на все 100».

Яман еще не так брутален, но чертовски хорош! Источник: кадр из сериала «Мистер Ошибка» (16+), реж. Дениз Йорулмазер, студия Gold Film, 2020 год

Глянцевые журналы часто называют Ямана моделью, хотя на самом деле по подиуму он никогда не ходил. В 2020 году Джан стал лицом турецкой марки мужской одежды Tudors, а позже его с руками оторвали такие гиганты, как Dolce & Gabbana и Mercedes-Benz.

Вот только идеальным Джана точно не назовешь. Пока турецкие таблоиды вовсю спорят, делал ли он пластику, потому что слишком прямым и симметричным стал его нос в последнее время, вокруг звезды гремят куда более серьезные скандалы. Он стал фигурантом дела о наркотиках и попадал в полицию, но настоящей взрыв случился после того, как в одном из интервью Яман заявил, что чувствует себя больше итальянцем, чем турком.

Расплата прилетела мгновенно: турецкая платформа GAİN полностью отменила показ блокбастера «Турок». Руководство сервиса прямо заявило, что слова Джана оскорбили национальные ценности, и сняло сериал с эфира.

Личная жизнь

Личная жизнь Джана Ямана всегда была под прицелом камер. Одними из первых ярких отношений актера стал роман с турецкой актрисой Бестемсу Оздемир в 2017 году. Позже, во время съемок в сериале «Ранняя пташка», Джану долго приписывали роман с партнершей по площадке Демет Оздемир. Но актеры официально свои отношения так и не подтвердили.

Актерам приписывали роман и вне съемочной площадки Источник: кадр из сериала «Ранняя пташка» (16+), реж. Чары Байрак, Айтач Чичек, студия Gold Film, 2018–2019 год

После переезда в Европу личная жизнь Ямана окончательно превратилась в лакомый кусочек для папарацци. В 2021 году он закрутил бурный роман с итальянской телеведущей Дилеттой Леоттой. Дело шло к свадьбе, Джан даже сделал возлюбленной предложение, но пара неожиданно рассталась. Кроме того, таблоиды регулярно приписывали ему интрижки с моделями и знаменитостями.

Летом 2025 года у Ямана начались новые серьезные отношения — его избранницей стала электронный музыкант, диджей и продюсер Сара Блума. Они часто выходили в свет вместе и рука об руку позировали на ковровых дорожках кинофестивалей в Венеции и Риме. Вовсю ходили слухи, что дело уверенно движется к браку, но к концу 2025 года Джан и Сара расстались.