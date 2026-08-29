Стоит ли переплачивать за профессиональный шампунь? Стилист по волосам ответила, кому он не нужен

Как правильно выбрать шампунь Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Здоровые и красивые волосы — мечта многих женщин. Можно использовать множество средств для ухода, но не добиться желаемого результата. А все дело в одной базовой мелочи — шампуне. Если подобрать его неправильно, есть вероятность, что это негативно отразится на коже головы и здоровье волос.

Стилист по волосам Ирина Боцман из Ярославской области рассказала, есть ли смысл переплачивать за профессиональные средства, и чем чреват выбор неправильного шампуня.

Если говорить о профессиональных шампунях, то чаще всего они разработаны для решения конкретных задач: восстановление поврежденных волос, борьба с перхотью, сохранение цвета, придание объема. В их составе чаще встречаются активные компоненты, такие как: кератин, аминокислоты, церамиды, масла холодного отжима, экстракты в более высокой концентрации, щадящие ПАВы.

«Они очищают, но менее разрушительно воздействуют на защитный слой кожи головы и волос. Также они обладают функциональными добавками: УФ-фильтрами, защитными свойствами, термозащитой, компонентами против вымывания пигмента», — объяснила Ирина Боцман.

ПАВ — поверхностно-активные вещества. В шампунях это моющие компоненты, которые удаляют с кожи головы грязь, пыль и кожное сало.

В шампунях сегмента масс-маркета, по словам стилиста, производители делают упор на низкую себестоимость.

«Чаще используются более дешевые и агрессивные ПАВы. А активные вещества добавляют в минимальном количестве, чтобы заявить в составе, но чтобы это не сильно влияло на цену», — объяснила Ирина Боцман.

Что выгоднее

На первый взгляд профессиональный шампунь может показаться дороже обычного. Однако конечная выгода складывается из нескольких факторов.

«Во-первых, это экономичный расход. У профессионального шампуня более густая консистенция и высокая концентрация действующих веществ. Этого шампуня требуется меньше для того, чтобы помыть голову», — объяснила Ирина Боцман.

При правильно подобранном шампуне, по словам специалиста, требуется меньше дополнительных уходовых средств: масок, бальзамов, масел, сывороток.

«Из-за выраженного действия самого шампуня и его эффекта и действия на волосы. Также это снижение затрат на восстановление волос, так как они меньше повреждаются из-за агрессивного очищения, как в дешевом шампуне», — объяснила Ирина Боцман.

Еще один пункт — профилактика проблем.

«Правильно выбранный шампунь позволяет избежать перхоти, ломкости и жирности. Стоит учесть важный нюанс: необходим комплексный подход. Полноценный эффект достигается в связке с маской, кондиционерами и другими средствами», — уточнила стилист по волосам.

То есть, главная выгода профессионального шампуня — точечное воздействие и экономичный расход. Правда, первый пункт скорее важен для тех, кому актуальна проблема поврежденных волос.

Кому подойдет шампунь из масс-маркета

Обладательницы здоровой шевелюры могут выбрать обычный шампунь вместо профессионального.

«Нужно оценить состояние своих волос и понять: есть ли какая-то проблема? Если да, то дешевле сначала попробовать решить ее шампунем, который точно бьет в цель. Нежели подбирать дешевый, где заявлены необходимые уходовые компоненты, но по факту их там практически нет», — рассказала Ирина Боцман.