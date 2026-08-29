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Стиль и красота Стоит ли переплачивать за профессиональный шампунь? Стилист по волосам ответила, кому он не нужен

Стоит ли переплачивать за профессиональный шампунь? Стилист по волосам ответила, кому он не нужен

Как правильно подобрать уходовое средство для себя

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Как правильно выбрать шампунь | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUКак правильно выбрать шампунь | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Как правильно выбрать шампунь

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Здоровые и красивые волосы — мечта многих женщин. Можно использовать множество средств для ухода, но не добиться желаемого результата. А все дело в одной базовой мелочи — шампуне. Если подобрать его неправильно, есть вероятность, что это негативно отразится на коже головы и здоровье волос.

Стилист по волосам Ирина Боцман из Ярославской области рассказала, есть ли смысл переплачивать за профессиональные средства, и чем чреват выбор неправильного шампуня.

Если говорить о профессиональных шампунях, то чаще всего они разработаны для решения конкретных задач: восстановление поврежденных волос, борьба с перхотью, сохранение цвета, придание объема. В их составе чаще встречаются активные компоненты, такие как: кератин, аминокислоты, церамиды, масла холодного отжима, экстракты в более высокой концентрации, щадящие ПАВы.

«Они очищают, но менее разрушительно воздействуют на защитный слой кожи головы и волос. Также они обладают функциональными добавками: УФ-фильтрами, защитными свойствами, термозащитой, компонентами против вымывания пигмента», — объяснила Ирина Боцман.

ПАВ — поверхностно-активные вещества. В шампунях это моющие компоненты, которые удаляют с кожи головы грязь, пыль и кожное сало.

В шампунях сегмента масс-маркета, по словам стилиста, производители делают упор на низкую себестоимость.

«Чаще используются более дешевые и агрессивные ПАВы. А активные вещества добавляют в минимальном количестве, чтобы заявить в составе, но чтобы это не сильно влияло на цену», — объяснила Ирина Боцман.

Что выгоднее

На первый взгляд профессиональный шампунь может показаться дороже обычного. Однако конечная выгода складывается из нескольких факторов.

«Во-первых, это экономичный расход. У профессионального шампуня более густая консистенция и высокая концентрация действующих веществ. Этого шампуня требуется меньше для того, чтобы помыть голову», — объяснила Ирина Боцман.

При правильно подобранном шампуне, по словам специалиста, требуется меньше дополнительных уходовых средств: масок, бальзамов, масел, сывороток.

«Из-за выраженного действия самого шампуня и его эффекта и действия на волосы. Также это снижение затрат на восстановление волос, так как они меньше повреждаются из-за агрессивного очищения, как в дешевом шампуне», — объяснила Ирина Боцман.

Еще один пункт — профилактика проблем.

«Правильно выбранный шампунь позволяет избежать перхоти, ломкости и жирности. Стоит учесть важный нюанс: необходим комплексный подход. Полноценный эффект достигается в связке с маской, кондиционерами и другими средствами», — уточнила стилист по волосам.

То есть, главная выгода профессионального шампуня — точечное воздействие и экономичный расход. Правда, первый пункт скорее важен для тех, кому актуальна проблема поврежденных волос.

Кому подойдет шампунь из масс-маркета

Обладательницы здоровой шевелюры могут выбрать обычный шампунь вместо профессионального.

«Нужно оценить состояние своих волос и понять: есть ли какая-то проблема? Если да, то дешевле сначала попробовать решить ее шампунем, который точно бьет в цель. Нежели подбирать дешевый, где заявлены необходимые уходовые компоненты, но по факту их там практически нет», — рассказала Ирина Боцман.

Ранее мы публиковали топ женских стрижек для тех, кому за 40.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Волосы Шампунь Стилист Уход
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