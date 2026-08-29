«Какое лицемерие». Иконы бодипозитива резко похудели: почему истощение снова в моде

Как препараты для похудения и давление социальных сетей заставляют нас повторять ошибки 90-х Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Еще вчера мы жили в мире, где мода перестала диктовать нам то, каким должно быть женское тело. Популярный в 90-е «героиновый шик» остался в прошлом, паблики «40 килограмм» и «Анорексичка» практически забылись, бодипозитив прочно укрепил свои позиции, и все выдохнули: эпидемия РПП — расстройство пищевого поведения — отступила. Но к 2025 году маятник снова качнулся, и мир перевернулся — опять. Новый идеал — истощенная болезненная худоба, еще более изможденная, чем раньше. Редакция NGS.RU разбиралась, виной тому медицина или шаблонное мышление, и пыталась понять, действительно ли идея бодипозитива потерпела крах.

Обман и притворство

В последнее десятилетие индустрия моды и бренды делали вид, что борются за разнообразие. Мы наблюдали на подиумах моделей плюс-сайз, пышнотелые красотки украшали развороты глянцевых журналов, из каждого утюга неслись разговоры о принятии себя в любом теле, за фэтшейминг порицали.

Но как показал отчет Vogue Business, на показах сезона весна-лето 2025 года из 8763 образов в 208 показах почти 95% демонстрировали модели размеров XXXS и XS. Плюс-сайз-моделей было менее 1%.

Фешен-индустрия лишь притворялась лояльной, и как только появился реальный инструмент для быстрого похудения — семаглутид, — маски были сброшены. Препараты по типу «Оземпика», подавляющие аппетит, стали символом смены представлений о нормальном здоровом теле.

Подмена понятий произошла еще и под влиянием триумфально вернувшейся эстетики 2000-х. Тренд на джинсы с низкой посадкой, усталый взгляд и демонстрация чрезмерной худобы переплюнули популярный в 90-е «героиновый шик» — культ на истощенность, и создали нового монстра.

Меган Трейнор подарила миру гимн бодипозитива и активно продвигала движение Источник: ru.pinterest.com Но поддалась быстрому эффекту «Оземпика» и похудела Источник: ru.pinterest.com

Самым громким подтверждением смены вектора стало похудение главных активисток движения. Меган Трейнор, автор гимна бодипозитивщиков All About That Bass, весной 2026 года стала появляться в образах, подчеркивающих ее фигуру, которая стала на несколько размеров меньше. Певицу обвинили в предательстве собственных убеждений, особенно после того, как она подтвердила, что использовала препараты для снижения веса.

Сильно похудели американская рэперша Лиззо и актриса Барби Феррейра, звезда сериала «Эйфория», — ее героиня транслировала идеи принятия себя в размере плюс-сайз. Актриса Эми Шумер и телеведущая Опра Уинфри тоже кардинально изменились, при том что обе годами публично отстаивали право на любое тело, а бодипозитив долго был частью их идентичности.

В результате создается впечатление, что даже лидеры движения не хотели быть полными и не так уж принимали свое тело, а просто не могли похудеть. Люди, которые им верили, почувствовали себя обманутыми, пошла волна обсуждения и осуждения.

Символы новой эпохи

Если иконы бодипозитива худеют, то звезды, которые всегда были эталоном стройности, теперь доводят себя до состояния, вызывающего тревогу. Символом новой эпохи стала актриса и певица Ариана Гранде: она и так была стройной и миниатюрной, но сегодня ее вес упал до критической точки. Зарубежные СМИ пишут, что при росте 155 см Ариана весит около 39 кг. На церемониях BAFTA и SAG Awards она выглядела как скелет, обтянутый кожей: отчетливо были видны выпирающие кости ее грудной клетки.

Ариана Гранде всегда была стройной, актриса придерживается веганской диеты Источник: ru.pinterest.com Но в этом году она стала выглядеть болезненно худой Источник: ru.pinterest.com

Поклонники переживают за нее, хейтеры критикуют, фигуру актрисы обсуждают во всем мире в негативном ключе. Булинг-атака в результате привела к тому, что Ариана приостановила музыкальную карьеру и обратилась к обществу с просьбой перестать обсуждать ее и ее тело.

Еще одна обсуждаемая персона — Деми Мур: 63-летняя звезда «Субстанции» поразила публику своей трансформацией. Актриса призналась, что сейчас весит меньше, чем в молодости. Поклонники бьют тревогу, вспоминая печальный опыт, когда в начале карьеры продюсеры требовали, чтобы она похудела: это привело к расстройству пищевого поведения.

Деми Мур, поддавшись трендам, начала буквально исчезать на глазах Источник: ru.pinterest.com Анжелина Джоли тоже не отстает от коллег по цеху Источник: ru.pinterest.com

Анжелина Джоли в принципе полнотой никогда не отличалась, но сейчас, по данным СМИ, ее вес упал ниже 45 кг при росте 169 см. Близкие и дети актрисы всерьез обеспокоены: они боятся возвращения анорексии, с которой она уже боролась в прошлом.

«Пусть вечным трендом будет здоровье»

Пока звезды соревнуются в худобе, обычные девушки разделились на два лагеря. Одни радуются возвращению возможности быть стройными без осуждения, другие — в ужасе от повторения ошибок прошлого. Вот несколько мнений от читательниц NGS.RU.

«Я в восторге от этого. Популяризация спорта, баланса БЖУ, подсчета калорий стали в разы полезнее. Сейчас никто не говорит, что нужно просто быть худым, люди говорят о здоровом теле и мышечном каркасе. Прекрасный тренд», — говорит Катя.

«Мода переменчива, как погода в апреле. Пусть вечным трендом будет здоровье: здоровое тело, здоровый вес. Самый главный приоритет — не цифры на весах, а хорошие анализы. А Голливуд пусть сходит с ума, у них вечно то „героиновый шик“, то „Оземпик“, то „бодипозитив“», — делится мнением Светлана.

Мнение обычных женщин, далеких от подиумов и ковровых дорожек, разделилось Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«В этот раз я не поведусь. Я потратила лучшие годы своей жизни на диеты и булимию. Я вышла замуж за того, кто искал у меня жир на пальцах при весе 60 кг, при том что мой рост 177 см. А потом он изменил мне с полной подругой. Для себя я приняла решение: буду в комфортном весе, вестись на тренды и на мнение мужчин не хочу», — категорично заявила Настя.

«Бодипозитив — не про то, что нормально быть полным. Он про то, что не внешность определяет человека. Появление лекарств, помогающих худеть просто, — победа медицины. Но бодипозитив обязывает уважать неизвестные тебе обстоятельства жизни, из-за которых человек выглядит так, а не иначе», — считает Кристина.

«Получается, те, кто топил за бодипозитив, делали это не из-за того, что им классно в своем теле, а из-за того, что не могли похудеть? И как только появился „легкий“ способ, они побежали за ним в первых рядах. Какое лицемерие», — высказалась Света.

При этом люди с дефицитом веса сталкиваются с не меньшим осуждением, несмотря на новый тренд. В погоне за идеалом страдают все.

«Стремление к стройности — это нормально»

Многим людям сложно набрать вес, и культ худобы обращает внимание общества на их проблему вопреки их желаниям Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Врач-психиатр Олеся Коршунова оценивает тренд на худобу с настороженностью, но призывает не демонизировать желание выглядеть хорошо.

«Само по себе стремление к стройности — это нормально. Проблема начинается тогда, когда очень худое тело перестает быть одним из вариантов внешности и начинает восприниматься как единственно правильный стандарт. Особенно опасно, когда человеку продают идею „чем ты худее — тем ты красивее, успешнее и дисциплинированнее“. В этот момент забота о себе превращается в борьбу с собственным телом», — объясняет врач.

По словам психиатра, не каждый, кто хочет похудеть, столкнется с РПП. Но для людей с изначальной неуверенностью в себе, тревожностью или болезненным восприятием своей внешности такая мода становится мощным фактором риска.

Бренд Victoria's Secret в 2021 году объявил начало новой эпохи, выпустив рекламу с реальными женщинами и разными фигурами, а после включил в число своих «ангелов» полных девушек Источник: victoriassecret / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Психиатр подчеркивает: блогеры и звезды не заражают РПП напрямую, но соцсети радикально меняют восприятие себя.

«Мы часто забываем, что соцсети показывают не реальность, а ее тщательно отобранную, отретушированную версию. Человек может понимать, что фото обработано, но эмоционально всё равно сравнивает себя с этим образом. А алгоритмы усугубляют: стоит начать смотреть видео про диеты, как лента заполняется ими всё больше. Возникает ощущение: „Все вокруг выглядят идеально. Почему я не соответствую?“ Хотя это просто информационный пузырь», — объясняет Олеся Коршунова.

Новый виток гонки за истощением психиатр связывает с базовой потребностью в принятии. В эпоху соцсетей внешность стала главным способом получения социального одобрения.

«Мы видим красивого, стройного, популярного человека со множеством лайков, и мозг автоматически связывает эти вещи: если я буду выглядеть так же, возможно, я тоже стану успешным и востребованным. И здесь здравый смысл часто проигрывает эмоциям», — говорит Олеся Коршунова.

Особую тревогу у психиатра вызывают препараты для похудения, которые становятся массово доступны.

«Они могут быть эффективным медицинским инструментом при назначении врача, но они не решают всех проблем. Если человек переедает из-за стресса, тревоги или скуки, укол снизит аппетит, но не уберет причину. Психологическая проблема никуда не денется. Поэтому правильный подход — сочетание медицинской помощи и работы с глубинными причинами», — добавляет эксперт.

Когда диета становится болезнью

Олеся Коршунова предлагает простой ориентир: посмотреть, сколько места в голове занимают мысли о еде и весе.

«Если человек просто решил скорректировать питание, это нормально. Но если он постоянно думает о калориях, взвешивается по несколько раз в день, испытывает вину за съеденное яблоко или кусок торта, это уже повод насторожиться», — считает врач.

Другие тревожные признаки — хроническое ограничение еды, страх продуктов, пропуск приемов пищи, тренировки «в наказание», приступы переедания с последующей компенсацией, искаженное восприятие себя, когда при нормальном весе человек видит себя «слишком толстым».

Перед нами — нормальное женское тело Источник: ru.pinterest.com И это тоже нормальное женское тело Источник: ru.pinterest.com

Анорексия и булимия — серьезные расстройства, поражающие сердце, гормоны, кости, иммунитет. При булимии особенно опасно нарушение электролитного баланса.

Но РПП — не приговор. Лечение бывает долгим, но многие возвращаются к нормальной жизни и здоровому отношению к еде. Главное — не пытаться решить проблему силой воли и обращаться к специалистам.

«Если вы понимаете, что тренды в соцсетях оказывают на вас влияние и после просмотра ленты соцсетей вы чувствуете себя „недостаточным“, перестаньте ее смотреть. Иногда это самый эффективный шаг», — говорит Олеся Коршунова.

Тело — не референс, оно позволяет вам жить, двигаться, путешествовать, получать удовольствие. Сместите фокус с «как я выгляжу» на «что мое тело может для меня сделать». Важно помнить: идеалы меняются каждые несколько лет.

«Если самооценка зависит от моды, вы обречены постоянно чувствовать себя „недостаточно хорошим“. Самое здоровое — перестать измерять ценность человека его размером одежды», — считает психиатр.

Олеся Коршунова отмечает парадокс: мы говорим о принятии, но продолжаем судить по внешности.

«Худобу часто связывают с дисциплиной и успехом, а полноту — с ленью. Но по весу нельзя сделать выводов о характере человека. Соцсети лишь усиливают этот стереотип. Нам стоит вернуться к простой истине: внешность не определяет ценность человека. Вам может нравиться или не нравиться, как выглядит другой, но это не дает права обесценивать его. И то же самое касается вас самих», — заключает врач.