«Пройдут в режиме нон-стоп»: в Ярославской области устроят бесплатные кинопоказы — где

В Ярославской области 29 августа будут проходить бесплатные кинопоказы. Каждый желающий сможет прийти и посмотреть фильм на большом экране. Всё дело в том, что в регионе организуют всероссийскую акцию «Ночь кино» (6+).
По всей области будут работать более 70 площадок, среди них городские, районные и сельские ДК. Праздник пройдет при поддержке Министерства культуры России.
Главным кинозалом проекта в Ярославле станет КЗЦ «Миллениум». Показы начнутся в 15 часов. Фильмы будут крутить в главном зале, предварительная регистрация не нужна.
«Наши показы пройдут в режиме нон-стоп. Если вы хотите посмотреть конкретный фильм, просим ориентироваться на хронометраж картин, идущих ранее. Вы можете прийти пораньше и присоединиться к просмотрам в любой момент, даже если предыдущий фильм еще идет», — уточнили в КЗЦ «Миллениум».
Фильмы покажут в следующем порядке:
«Чебурашка 2» (6+). Продолжительность — 1 час 43 минуты. Жанр — семейная комедия;
«Буратино» (6+). Сеанс будет идти 1 час 42 минуты. Жанр — сказка;
«Ангелы Ладоги» (12+). Фильм продлится 1 час 50 минут. Жанр — экшен, история, драма;
«Малыш» (16+). Продолжительность — 1 час 53 минуты. Жанр — военная драма.
В России «Ночь кино» проходит уже в 11-й раз.
Пойдете на «Ночь кино»?
Кстати, 27 августа отмечался День российского кино. В Ярославле за всю историю сняли немало фильмов и сериалов. Недавно мы показывали, как сейчас выглядят ярославские локации из сериала «Доктор Живаго» (18+), в котором снимались Янковский и Меньшиков.