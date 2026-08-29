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Развлечения «Пройдут в режиме нон-стоп»: в Ярославской области устроят бесплатные кинопоказы — где

«Пройдут в режиме нон-стоп»: в Ярославской области устроят бесплатные кинопоказы — где

На выбор предлагают четыре фильма

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В Ярославской области пройдут бесплатные кинопоказы&nbsp;— где | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ Ярославской области пройдут бесплатные кинопоказы&nbsp;— где | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Ярославской области пройдут бесплатные кинопоказы — где

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В Ярославской области 29 августа будут проходить бесплатные кинопоказы. Каждый желающий сможет прийти и посмотреть фильм на большом экране. Всё дело в том, что в регионе организуют всероссийскую акцию «Ночь кино» (6+).

По всей области будут работать более 70 площадок, среди них городские, районные и сельские ДК. Праздник пройдет при поддержке Министерства культуры России.

Главным кинозалом проекта в Ярославле станет КЗЦ «Миллениум». Показы начнутся в 15 часов. Фильмы будут крутить в главном зале, предварительная регистрация не нужна.

«Наши показы пройдут в режиме нон-стоп. Если вы хотите посмотреть конкретный фильм, просим ориентироваться на хронометраж картин, идущих ранее. Вы можете прийти пораньше и присоединиться к просмотрам в любой момент, даже если предыдущий фильм еще идет», — уточнили в КЗЦ «Миллениум».

Фильмы покажут в следующем порядке:

  • «Чебурашка 2» (6+). Продолжительность — 1 час 43 минуты. Жанр — семейная комедия;

  • «Буратино» (6+). Сеанс будет идти 1 час 42 минуты. Жанр — сказка;

  • «Ангелы Ладоги» (12+). Фильм продлится 1 час 50 минут. Жанр — экшен, история, драма;

  • «Малыш» (16+). Продолжительность — 1 час 53 минуты. Жанр — военная драма.

В России «Ночь кино» проходит уже в 11-й раз.

Пойдете на «Ночь кино»?

Да!
Нет
Пошел бы, да фильмы не впечатлили
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Кстати, 27 августа отмечался День российского кино. В Ярославле за всю историю сняли немало фильмов и сериалов. Недавно мы показывали, как сейчас выглядят ярославские локации из сериала «Доктор Живаго» (18+), в котором снимались Янковский и Меньшиков.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Кинопоказ Бесплатно Фильм Ночь кино Всероссийская акция
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Комментарии
11
Гость
1 час
позорище какое-то
Гость
5 часов
Как я понимаю это хорошая поддержка для семей с детьми, потому что очень много сказок будет показывать, семье не придется тратить на это денег, а отложить на полезную покупку
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Гость
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