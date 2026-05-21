«Плакала ночи напролет»: какие бури кипели в личной жизни звезды «Клюквенного шербета» Сылы Тюркоглу

Этот сериал прославил актрису в России

Сыла Тюркоглу — одна из самых харизматичных и загадочных актрис в Турции. Она стремительно покорила экраны и завоевала миллионы поклонников по всему миру, включая Россию, благодаря яркой роли в сериале «Клюквенный шербет» (18+). Рассказываем, в каких еще проектах успела сняться молодая звезда и как складывается ее личная жизнь.

«Мое призвание — актерство»

«Я родилась 18 апреля 1999 года в Измире, там же и выросла. Думаю, что переняла все плюсы своего родного города, — так рассказывает о себе Сыла Тюркоглу. — Могу сказать, что я человек подвижный, позитивный и энергичный. По жизни я двигаюсь с азартом и никогда не теряю смелости, а на этом пути мне важно доказывать всё своими поступками».

О детстве Сылы Тюркоглу известно немного. Она росла в свободолюбивом и, пожалуй, самом европейском городе Турции и с ранних лет старалась заниматься каким-нибудь видом искусства.

«В старших классах поняла, что мое призвание — это актерство, и полностью сфокусировалась на нем. Я начала играть в театральной труппе, которую создал мой учитель литературы. В тот самый момент я почувствовала себя частью этого мира и сказала себе, что должна стать его частью», — говорила Тюркоглу интернет-изданию Show TV.

Еще в школьные годы она параллельно начала получать актерское образование и тогда же, будучи старшеклассницей, стала появляться на съемочных площадках. После выпуска из анатолийского лицея имени Хатидже Гюзельджан Сыла Тюркоглу окончательно поняла, что актерство — это ее единственная дорога.

«После окончания школы я набралась смелости и переехала в Стамбул, — признавалась звезда изданию Onedio. — Первое время было очень тяжело, совсем не просто, но я не сдалась. Я столкнулась с парой ситуаций, которые шли вразрез с моим характером. В те моменты я звонила маме и плакала ночами напролет, но представляла, каких высот смогу достичь в будущем, и передумывала всё бросать. Сейчас я считаю это одним из самых правильных решений в своей жизни».

Стремительный взлет карьеры

Впервые перед камерой Тюркоглу появилась в 2018 году в сериале «Не плачь, мама» (16+), где сыграла роль юной студентки Алев. Девушка знакомится с красавчиком, проводит с ним одну ночь и в итоге обнаруживает, что беременна. Героиня Сылы Тюркоглу рожает ребенка в туалете общежития и пытается его убить. Младенца спасают, а сама Алев попадает в тюрьму. В этом проекте 19-летняя актриса быстро сумела привлечь внимание продюсеров и благодаря своему таланту.

«Я ни разу не пожалела, что слушаю свое сердце. Я открыта для удачи, новых возможностей и любого опыта — как хорошего, так и плохого, — который способен меня изменить», — признавалась Сыла Тюркоглу.

Через год новый проект «Клятва» (16+) снова заставил говорить о молодой актрисе. Сыла Тюркоглу привлекла к себе внимание второстепенной ролью Суны, завоевала миллионы поклонников и доказала режиссерам, что готова к главным ролям. Многие критики и эксперты высоко оценивали ее способности.

По-настоящему большой успех пришел к актрисе в 2020 году, после выхода на экраны сериала «Доверенное» (16+). Здесь она сыграла главную роль Сехер — скромной девушки, которая после смерти сестры вынуждена в одиночку защищать маленького племянника от жестокого и властного дяди Ямана. Этот проект растянулся на сотни серий, принес Сыле гигантскую фан-базу и сделал ее звездой.

Вот только из проекта актриса ушла со скандалом. После 416-й серии Тюркоглу просто не явилась на съемки финала сезона, из-за чего продюсерам пришлось донимать сцены с участием дублерши. Создатели сериала обвинили звезду в нарушении профессиональных принципов и этики, заявив, что ее демарш подставил команду и принес огромные финансовые и репутационные убытки. Дело дошло до суда.

«Моя подзащитная продолжала съемки в условиях крайне тяжелой рабочей атмосферы, бок о бок со всей съемочной группой и своими коллегами-актерами. Даже в те дни, когда она имела официальный больничный, ее принуждали к работе, применяя психологическое давление и моббинг, — объяснил адвокат актрисы Хакан Айранпынар. — В январе 2022 года она уведомила продюсера о невозможности продолжать работу в таких условиях, но никаких улучшений в графике съемок, рабочих часах и самой атмосфере на площадке сделано не было. Также не последовало никаких решений по поводу тона и поведения вышестоящих лиц по отношению к моей подзащитной».

Впрочем, благодаря игре в этом проекте Сыла Тюркоглу стала широко известна не только в Турции, но и за рубежом. А в России ее прославила главная роль в скандальном сериале «Клюквенный шербет».

«Клюквенный шербет»

Актриса играет молодую женщину, которая оказалась между двумя противоположными социальными слоями в Турции — светским и религиозным. Доа — старшая дочь Кывылджым Арслан, директора частного лицея. Девушка выросла под строгим контролем матери и бабушки, окончила школу с золотой медалью и поступила бесплатно в вуз на стоматологический факультет.

Во время стажировки Доа знакомится с Фатихом — юношей из богатой религиозной семьи. Несмотря на сильную привязанность к матери, ради любви к нему и будущего ребенка она идет на самый большой риск в своей жизни и тайно выходит замуж.

«Когда я играю этого персонажа, я постоянно сопереживаю ей и провожу параллели. Пытаюсь пропустить ее через себя, глядя на людей из своего окружения, — делилась Тюркоглу с TGRT Haber. — Но то, что мы называем токсичными отношениями, на самом деле выглядит иначе. Когда мы смотрим на Доа и Фатиха, мне кажется, это вышло далеко за рамки обычной токсичности. Мое сердце с этим совершенно не согласно, но, разумеется, я выполняю свой профессиональный долг».

В начале четвертого сезона героиня Тюркоглу вступает в переписку с возлюбленным сестры своего мужа. Этот поворот сюжета возмутил зрителей так, что они потребовали закрыть проект. Но несмотря на все скандалы и уходы актеров, в том числе исполнителя роли Фатиха — Доукана Гюнгёра, продюсеры объявили, что осенью на экраны выйдет пятый сезон нашумевшего сериала.

«Мы любим наблюдать со стороны за токсичными отношениями, я и сама это люблю: на экране они смотрятся эффектнее, — призналась актриса. — Но здесь, как мне кажется, всё очень сильно зависит от того, какой именно посыл мы хотим донести. Если бы была моя воля, то я бы как женщина хотела показать зрителю, что здоровые отношения тоже существуют».

Из стоматологов — во врачи

Медицинская роль не оставляет актрису. Освоив роль начинающего стоматолога, Сыла Тюркоглу продолжает и дальше покорять врачебные специальности. После ухода из «Клюквы» она играет в сериале «Доктор в другой жизни» (18+).

Этот проект, стартовавший 8 марта 2026 года на телеканале NOW TV, стал турецкой адаптацией известного итальянского сериала DOC. В новой медицинской драме Сыла Тюркоглу делит главную роль с Ибрагимом Челикколом и воплощает на экране образ доктора Элиф Атеш.

«Актерское мастерство — это бесконечное путешествие без границ, в котором я освобождаюсь от предрассудков, раскрываю свое истинное „я“, развиваю воображение и эмпатию, — считает Сыла Тюркоглу. — Я нахожусь в самом начале этого бесконечного пути. С каждым персонажем я проживаю новый опыт, учусь и иду дальше. Верю, что благодаря своей осознанности и упорству смогу добиться прекрасных результатов».

Премии и клип

И результаты не заставляют себя ждать. Молодая актриса уже имеет несколько престижных наград. Сыла Тюркоглу забрала статуэтку в номинации «Прорыв года в сериале/кино» на 18-й премии Галатасарайского университета, а также стала «Прорывом года» по версии престижной премии Elle Style.

Ее творческая жизнь не ограничивается одними лишь сериалами. В 2024 году актриса снялась в музыкальном клипе Эмира Джана Игрека на песню Bir Karanfil и зажгла на сцене в качестве приглашенной звезды в новогоднем спецвыпуске шоу «Голос Турции».

«Вы не поверите, но я обожаю арабеск. Моя привычка слушать Гюллю и Хактана тянется еще с самого детства», — говорила актриса.

Помимо этого, Сыла успела стать лицом крупных рекламных кампаний таких брендов, как Pandora, Levis, Pure Beauty, Hummel, Signal и многих других. При этом, несмотря на оглушительный успех, среди главных целей самой Сылы Тюркоглу — получить главную роль в масштабном сериале и окончить университет.

«Я хочу стать актрисой международного уровня и ради этого сейчас активно изучаю иностранные языки», — поделилась планами звезда.

Личная жизнь

Личная жизнь Сылы Тюркоглу привлекает едва ли не больше внимания прессы, чем ее сценические успехи. В 2023 году у нее был роман с коллегой по цеху, известным актером Альпом Наврузом. Эти отношения продлились недолго: пара быстро распалась из-за разногласий, после чего актеры демонстративно отписались друг от друга в социальных сетях.

«Я открыта для любых шансов, возможностей и любого опыта — как хорошего, так и плохого, способного меня трансформировать. Главное — ни о чем не жалеть и всегда слушать голос своего сердца», — считает актриса.

Сегодня Сыла счастлива в отношениях с бизнесменом Атой Айилдызом. Известно, что он является владельцем агентства в сфере цифрового и инфлюенс-маркетинга, а также успешно занимается кофейно-шоколадным бизнесом. Влюбленные не скрывают своих чувств и регулярно делятся романтичными совместными снимками в соцсетях.

Серьезность этих отношений подтвердил и важный шаг со стороны актрисы: Тюркоглу уже познакомила своего возлюбленного с семьей. Это событие тут же спровоцировало волну слухов о скорой свадьбе, но Сыла поспешила их опровергнуть.