«Всё изменилось в одно мгновение»: Кыванч Татлытуг раскрыл правду о своей карьере и личной жизни

Он мог бы стать звездой баскетбола, но травма перечеркнула всё. Он не стремился покорять подиумы, но мама отправила его фото в агентство, и через два года он стал супермоделью. Сегодня Кыванч Татлытуг — звезда турецких мелодрам и успешный актер кино с сильными драматическими ролями. Рассказываем, как мальчик из провинциального турецкого города покорил миллионы сердец, почему не дорожит славой и что на самом деле делает его счастливым.
«После травмы я оказался в вакууме»
Будущая звезда турецких сериалов появился на свет в крупном городе на юго-востоке Турции, Адане, 27 октября 1983 года. Хотя по отцовской линии Кыванч Татлытуг имеет албанские и боснийские корни, а по материнской — происходит из города Эдирне на западе страны.
Кыванч воспитывался в большой семье, где помимо него росли еще двое мальчиков и две девочки. К тому же внешне он сильно отличался от окружающих смуглых детей и часто оказывался в центре внимания.
— Те, кто меня хорошо знает, подтвердят: я никогда не был человеком, который слишком много внимания уделяет окружающим, кроме себя самого, — признавался Кыванч изданию Onedio.
После окончания начальной школы он поступил в частный лицей в Адане, но когда ему было 14, привычная жизнь изменилась. Его отец, Эрдем Татлытуг, управлявший кондитерской, пережил сложнейшую операцию на сердце в Стамбуле, после чего вся семья приняла решение навсегда обосноваться в этом городе. Там юноша и получил аттестат об окончании престижного лицея Каламыш.
Параллельно с учебой Татлытуг всерьез увлекался баскетболом. Еще в Адане он успел поиграть за несколько именитых местных клубов. Перебравшись в мегаполис, Кыванч продолжил тренировки в составе знаменитой команды «Бешикташ». Его ждало многообещающее будущее в спорте, но серьезная травма поставила крест на профессиональной карьере.
— Баскетбол был моей жизнью. После травмы я оказался словно в вакууме. Честно говоря, я не знал, что мне делать. Всё изменилось в одно мгновение, — делился переживаниями Кыванч с Turkhabermagazin.
«Всегда ел то, что на тарелке»
Мать Кыванча прекрасно понимала, что с такой яркой внешностью ее сыну прямая дорога на подиум. Заметив объявление на витрине супермаркета, она целенаправленно отправила его фотографии в агентство. Руководство моментально оценило потенциал парня и пригласило его на работу.
— Однажды моя мама, увидев в витрине одного магазина в Бейликдюзю объявление: «Хотите работать профессиональной моделью», отправила им мою фотографию, которая была у нее с собой, — вспоминал Кыванч. — Когда мне позвонили из той компании, которая дала объявление, я был ошеломлен, но предложение принял.
Сам Татлытуг поначалу относился к съемкам прагматично, видя в них лишь способ заработать, но со временем втянулся. После двух лет работы с агентствами наступил его триумфальный 2002 год, когда он взял главный титул на национальном конкурсе Best Model of Turkey.
— Я всегда ел то, что лежит передо мной на тарелке. Я сосредотачивался на своей тарелке. И я всегда считал, что каждый должен есть то, что у него перед носом, — говорил Кыванч Татлытуг.
В том же году Татлытуг закрепил успех на мировом уровне, заняв первое место на Best Model of the World. Эта победа превратила его в заметную фигуру в международной индустрии моды. Приняв предложение от престижного французского агентства Success, Кыванч переехал в Париж, где следующие полтора года успешно работал на европейских подиумах.
«Уважение к себе и своей работе»
В этот период Кыванчу начали поступать предложения из Турции. Он принял решение сняться в сериале «Серебро» (16+) и вернулся на родину, чтобы окончить актерские курсы. Именно это положило начало его актерской карьере в 2005 году.
— В этой профессии для меня было обязательным получить образование, пройти обучение, чтобы инвестировать в самого себя. Это мое уважение и к себе, и к своей работе. Это очень сильно развило меня, — подчеркивает Татлытуг.
Проект «Серебро» стал невероятно популярен в Турции и арабских странах. Вокруг него даже разгорелся скандал: звучали заявления о возможной приостановке трансляции в некоторых регионах из-за несоответствия «общественной морали», но до реального запрета дело не дошло. Игра Татлытуга получила высшие оценки зрителей, его начали приглашать на кинофестивали в качестве почетного гостя, где он регулярно удостаивался наград.
После этого проекта Татлытуг закрепил позиции, исполнив главную роль в мелодраме «Менекше и Халиль» (16+), а также снялся в комедии «Американцы на Черном море — 2» (16+).
— К счастью, я участвую в хороших проектах. Но я всё еще на стадии становления, — признавался в те годы актер. — Я новичок, однако моя мечта — сниматься в художественных фильмах. И играть в театре тоже.
Главным прорывом в карьере, после которого Татлытуг стал известен на весь мир, стал образ Бехлюля в культовой драме «Запретная любовь» (16+). Несмотря на волну критики, вызванную неоднозначным и провокационным сюжетом о порочной связи пожилого богача, его молодой жены и разгильдяя-племянника, работа принесла актеру престижную премию «Золотая бабочка» в номинации «Лучшая мужская роль».
После этого Кыванч резко сменил амплуа и появился в начале второго сезона криминального сериала «Эзель» (18+), сыграв эпизодическую, но запоминающуюся роль жестокого убийцы по имени Секиз, параллельно снимаясь в крупных рекламных кампаниях.
С 2011 по 2013 год Татлытуг делил главную роль с Бугрой Гюльсоем в драматическом хите «Кузей Гюней» (16+), воплотив образ бунтаря и одиночки. Одновременно он пробовал себя и в большом кино. Важной вехой в его фильмографии стала картина «Сон бабочки» (18+). В этой драме о временах Второй мировой войны актер сыграл известного турецкого поэта Музаффера Тайипа Услу, который в молодом возрасте скончался от туберкулеза. Ради этой роли Татлытуг похудел на двадцать килограммов.
Год спустя Кыванч примерил на себя русский образ в исторической драме «Курт Сеит и Александра» (16+), которая рассказывает о трагической любви офицера — крымского татарина и русской аристократки на фоне краха Российской империи.
Затем последовали съемки в детективной мелодраме «Отважный и красавица» (16+) и криминальной драме «Столкновение» (18+). В это время актер заявлял, что хочет завершить работу в сериалах, чтобы сфокусироваться на полнометражном художественном кино. Тогда же Татлытуг получил и опыт международных съемок благодаря роли в бельгийском сериале «В ночь» (18+) на Netflix, после чего возглавил спин-офф этого проекта — фантастическую драму «Якамоз S-245» (18+).
— Я могу довольствоваться очень малым. Провести время в лесу с тремя-четырьмя друзьями или скакать галопом на своем коне — для меня это сейчас величайшее счастье на свете. Популярность или деньги не приносят человеку счастья. Я способен в нужный момент бросить всё и уйти, — говорил Кыванч изданию Yeni Şafak.
В 2023 году он воплотил на экране образ мафиози Аслана Сойкана в проекте «Семья» (16+), который стал адаптацией культового американского сериала «Клан Сопрано» (18+). Неудивительно, что за роли, одна успешнее другой, актер получил заслуженное признание. За годы работы Кыванч Татлытуг собрал внушительную коллекцию наград, включая «Золотую бабочку», и премию Ассоциации кинокритиков за лучшую мужскую роль.
— Успех — это то, чего я всегда хотел достичь. В своей профессии я хочу добиваться хороших результатов и оставаться в памяти людей как тот, кто всегда делает качественную работу, — говорил Кыванч Татлытуг в интервью Hürriyet.
Личная жизнь
Путь к семейному счастью у красавчика был непростым. Еще в 2002 году Кыванч познакомился с обладательницей титула «Мисс мира» Азрой Акын, и их отношения длились до 2008 года. После этого Татлытуг крутил роман с актрисой Мельтем Джумбул, которая старше его на 13 лет, но они разбежались спустя несколько месяцев после знакомства.
В 2011 году Кыванч с Азрой сошлись снова, в феврале 2013-го опять расстались, а уже в марте помирились и объявили, что точно женятся, вот только до свадьбы дело так и не дошло. Зато в 2016 году Кыванч абсолютно неожиданно для всех женился на стилисте Башак Дизер, устроив скромную и романтичную церемонию в Париже. Эту свадьбу в Турции обсуждали еще очень долго.
— Я научился любить Башак каждый день по-новому, совершенно иначе. Потому что просто сильно любить — этого было мало, — откровенничал Татлытуг с L`Officiel. — Любить человека начинаешь тогда, когда прилагаешь усилия ради его счастья. Когда я чувствую счастье в ее глазах, я насыщаюсь.
Сейчас Кыванч воспитывает сына Курта Эфе, который родился в 2022 году. Местные таблоиды в один голос утверждают, что светловолосый мальчик растет точной копией своего знаменитого папы.
— Он сделал меня более совестливым и более нежным по отношению к людям. Ребенок сам подсказывает тебе, как нужно быть отцом и матерью, — считает актер. — В конце концов, мы все умрем, но то чувство завершенности, которое бывает между этими моментами, — я очень остро пережил его с моим сыном. Мой сын заполнил пустоты в моей душе.
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