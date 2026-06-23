«Всё изменилось в одно мгновение»: Кыванч Татлытуг раскрыл правду о своей карьере и личной жизни

Этот краш покоряет сердца, но он женат Источник: кадр из сериала «Столкновение» (18+), реж. Улуч Байрактар, Ахмет Катыксыз, Уфук Хакан Эрен, студия Ay Yapım, 2018–2019 г.

Он мог бы стать звездой баскетбола, но травма перечеркнула всё. Он не стремился покорять подиумы, но мама отправила его фото в агентство, и через два года он стал супермоделью. Сегодня Кыванч Татлытуг — звезда турецких мелодрам и успешный актер кино с сильными драматическими ролями. Рассказываем, как мальчик из провинциального турецкого города покорил миллионы сердец, почему не дорожит славой и что на самом деле делает его счастливым.

«После травмы я оказался в вакууме»

Будущая звезда турецких сериалов появился на свет в крупном городе на юго-востоке Турции, Адане, 27 октября 1983 года. Хотя по отцовской линии Кыванч Татлытуг имеет албанские и боснийские корни, а по материнской — происходит из города Эдирне на западе страны.

Кыванч воспитывался в большой семье, где помимо него росли еще двое мальчиков и две девочки. К тому же внешне он сильно отличался от окружающих смуглых детей и часто оказывался в центре внимания.

— Те, кто меня хорошо знает, подтвердят: я никогда не был человеком, который слишком много внимания уделяет окружающим, кроме себя самого, — признавался Кыванч изданию Onedio.

Впрочем, животных этот актер любит очень сильно Источник: kivanctatlitug / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После окончания начальной школы он поступил в частный лицей в Адане, но когда ему было 14, привычная жизнь изменилась. Его отец, Эрдем Татлытуг, управлявший кондитерской, пережил сложнейшую операцию на сердце в Стамбуле, после чего вся семья приняла решение навсегда обосноваться в этом городе. Там юноша и получил аттестат об окончании престижного лицея Каламыш.

Параллельно с учебой Татлытуг всерьез увлекался баскетболом. Еще в Адане он успел поиграть за несколько именитых местных клубов. Перебравшись в мегаполис, Кыванч продолжил тренировки в составе знаменитой команды «Бешикташ». Его ждало многообещающее будущее в спорте, но серьезная травма поставила крест на профессиональной карьере.

— Баскетбол был моей жизнью. После травмы я оказался словно в вакууме. Честно говоря, я не знал, что мне делать. Всё изменилось в одно мгновение, — делился переживаниями Кыванч с Turkhabermagazin.

«Всегда ел то, что на тарелке»

Мать Кыванча прекрасно понимала, что с такой яркой внешностью ее сыну прямая дорога на подиум. Заметив объявление на витрине супермаркета, она целенаправленно отправила его фотографии в агентство. Руководство моментально оценило потенциал парня и пригласило его на работу.

— Однажды моя мама, увидев в витрине одного магазина в Бейликдюзю объявление: «Хотите работать профессиональной моделью», отправила им мою фотографию, которая была у нее с собой, — вспоминал Кыванч. — Когда мне позвонили из той компании, которая дала объявление, я был ошеломлен, но предложение принял.

Кыванч любит адреналин Источник: kivanctatlitug / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сам Татлытуг поначалу относился к съемкам прагматично, видя в них лишь способ заработать, но со временем втянулся. После двух лет работы с агентствами наступил его триумфальный 2002 год, когда он взял главный титул на национальном конкурсе Best Model of Turkey.

— Я всегда ел то, что лежит передо мной на тарелке. Я сосредотачивался на своей тарелке. И я всегда считал, что каждый должен есть то, что у него перед носом, — говорил Кыванч Татлытуг.

В том же году Татлытуг закрепил успех на мировом уровне, заняв первое место на Best Model of the World. Эта победа превратила его в заметную фигуру в международной индустрии моды. Приняв предложение от престижного французского агентства Success, Кыванч переехал в Париж, где следующие полтора года успешно работал на европейских подиумах.

«Уважение к себе и своей работе»

В этот период Кыванчу начали поступать предложения из Турции. Он принял решение сняться в сериале «Серебро» (16+) и вернулся на родину, чтобы окончить актерские курсы. Именно это положило начало его актерской карьере в 2005 году.

— В этой профессии для меня было обязательным получить образование, пройти обучение, чтобы инвестировать в самого себя. Это мое уважение и к себе, и к своей работе. Это очень сильно развило меня, — подчеркивает Татлытуг.

Проект «Серебро» стал невероятно популярен в Турции и арабских странах. Вокруг него даже разгорелся скандал: звучали заявления о возможной приостановке трансляции в некоторых регионах из-за несоответствия «общественной морали», но до реального запрета дело не дошло. Игра Татлытуга получила высшие оценки зрителей, его начали приглашать на кинофестивали в качестве почетного гостя, где он регулярно удостаивался наград.

Первые съемки — и сразу же оглушительный успех Источник: кадр из сериала «Серебро» (16+), реж. Тарык Альпагут, Кемаль Узун, студия ANS Productions, 2005–2007 г.

После этого проекта Татлытуг закрепил позиции, исполнив главную роль в мелодраме «Менекше и Халиль» (16+), а также снялся в комедии «Американцы на Черном море — 2» (16+).

— К счастью, я участвую в хороших проектах. Но я всё еще на стадии становления, — признавался в те годы актер. — Я новичок, однако моя мечта — сниматься в художественных фильмах. И играть в театре тоже.

Главным прорывом в карьере, после которого Татлытуг стал известен на весь мир, стал образ Бехлюля в культовой драме «Запретная любовь» (16+). Несмотря на волну критики, вызванную неоднозначным и провокационным сюжетом о порочной связи пожилого богача, его молодой жены и разгильдяя-племянника, работа принесла актеру престижную премию «Золотая бабочка» в номинации «Лучшая мужская роль».

Роль в этом сериале прославила Кыванча Источник: кадр из сериала «Запретная любовь» (16+), реж. Хиляль Сарал, студия Ay Yapım, 2008–2010 г.

После этого Кыванч резко сменил амплуа и появился в начале второго сезона криминального сериала «Эзель» (18+), сыграв эпизодическую, но запоминающуюся роль жестокого убийцы по имени Секиз, параллельно снимаясь в крупных рекламных кампаниях.

С 2011 по 2013 год Татлытуг делил главную роль с Бугрой Гюльсоем в драматическом хите «Кузей Гюней» (16+), воплотив образ бунтаря и одиночки. Одновременно он пробовал себя и в большом кино. Важной вехой в его фильмографии стала картина «Сон бабочки» (18+). В этой драме о временах Второй мировой войны актер сыграл известного турецкого поэта Музаффера Тайипа Услу, который в молодом возрасте скончался от туберкулеза. Ради этой роли Татлытуг похудел на двадцать килограммов.

Год спустя Кыванч примерил на себя русский образ в исторической драме «Курт Сеит и Александра» (16+), которая рассказывает о трагической любви офицера — крымского татарина и русской аристократки на фоне краха Российской империи.

Некоторые серии снимали в Петербурге Источник: кадр из сериала «Курт Сеит и Александра» (16+), реж. Хиляль Сарал, студия Ay Yapım, 2014 г.

Затем последовали съемки в детективной мелодраме «Отважный и красавица» (16+) и криминальной драме «Столкновение» (18+). В это время актер заявлял, что хочет завершить работу в сериалах, чтобы сфокусироваться на полнометражном художественном кино. Тогда же Татлытуг получил и опыт международных съемок благодаря роли в бельгийском сериале «В ночь» (18+) на Netflix, после чего возглавил спин-офф этого проекта — фантастическую драму «Якамоз S-245» (18+).

— Я могу довольствоваться очень малым. Провести время в лесу с тремя-четырьмя друзьями или скакать галопом на своем коне — для меня это сейчас величайшее счастье на свете. Популярность или деньги не приносят человеку счастья. Я способен в нужный момент бросить всё и уйти, — говорил Кыванч изданию Yeni Şafak.

В 2023 году он воплотил на экране образ мафиози Аслана Сойкана в проекте «Семья» (16+), который стал адаптацией культового американского сериала «Клан Сопрано» (18+). Неудивительно, что за роли, одна успешнее другой, актер получил заслуженное признание. За годы работы Кыванч Татлытуг собрал внушительную коллекцию наград, включая «Золотую бабочку», и премию Ассоциации кинокритиков за лучшую мужскую роль.

В основу сериала лег сюжет «Графа Монте-Кристо» Источник: кадр из сериала «Эзель» (18+), реж. Улуч Байрактар, студия Ay Yapım, 2009–2011 г.

— Успех — это то, чего я всегда хотел достичь. В своей профессии я хочу добиваться хороших результатов и оставаться в памяти людей как тот, кто всегда делает качественную работу, — говорил Кыванч Татлытуг в интервью Hürriyet.

Личная жизнь

Путь к семейному счастью у красавчика был непростым. Еще в 2002 году Кыванч познакомился с обладательницей титула «Мисс мира» Азрой Акын, и их отношения длились до 2008 года. После этого Татлытуг крутил роман с актрисой Мельтем Джумбул, которая старше его на 13 лет, но они разбежались спустя несколько месяцев после знакомства.

В 2011 году Кыванч с Азрой сошлись снова, в феврале 2013-го опять расстались, а уже в марте помирились и объявили, что точно женятся, вот только до свадьбы дело так и не дошло. Зато в 2016 году Кыванч абсолютно неожиданно для всех женился на стилисте Башак Дизер, устроив скромную и романтичную церемонию в Париже. Эту свадьбу в Турции обсуждали еще очень долго.

Актер с женой и питомцем Источник: kivanctatlitug / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я научился любить Башак каждый день по-новому, совершенно иначе. Потому что просто сильно любить — этого было мало, — откровенничал Татлытуг с L`Officiel. — Любить человека начинаешь тогда, когда прилагаешь усилия ради его счастья. Когда я чувствую счастье в ее глазах, я насыщаюсь.

Сейчас Кыванч воспитывает сына Курта Эфе, который родился в 2022 году. Местные таблоиды в один голос утверждают, что светловолосый мальчик растет точной копией своего знаменитого папы.

— Он сделал меня более совестливым и более нежным по отношению к людям. Ребенок сам подсказывает тебе, как нужно быть отцом и матерью, — считает актер. — В конце концов, мы все умрем, но то чувство завершенности, которое бывает между этими моментами, — я очень остро пережил его с моим сыном. Мой сын заполнил пустоты в моей душе.

В путешествии вместе с сыном Источник: kivanctatlitug / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)