«Я очень самокритична»: Фахрие Эвджен рассказала о сложном детстве и браке с Бураком Озчивитом

И как ей удается быть такой красивой и обаятельной! Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Имя актрисы Фахрие Эвджен мгновенно гарантировало любому турецкому фильму или сериалу запредельные рейтинги, а ее эффектное появление на экранах неизменно вызывало фурор. Тем удивительнее для миллионов зрителей стало ее решение поставить карьеру на паузу в момент абсолютного триумфа. Рассказываем, почему, ярко вспыхнув, актриса ушла со сцены, как ей удалось похитить сердце главного красавчика туркдизи — Бурака Озчивита и как сейчас складывается жизнь звездной красотки.

«После погрома охватил жуткий страх»

Вряд ли вы могли подумать, что красавица-турчанка имеет немецкое происхождение, как и ее коллега по цеху Мерьем Узерли. Да, Фахрие Эвджен родилась в городе Золинген в Западной Германии. Ее родители, Рамазан и Хатиме Эвджен, были в числе тысяч турок, которые в 70-х годах прошлого века массово приезжали на заработки в Германию.

Фахрие побывала в городе, где выросла, и подписала фото — Hometown, то есть родной город Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Детство будущей звезды в Германии нельзя было назвать безоблачным. Когда Фахрие исполнилось семь лет, немецкие радикальные группировки начали поджигать дома, в которых жили турки. Чтобы не привлекать к себе внимания, семья Эвджен постоянно держала окна зашторенными, а свет — выключенным.

29 мая 1993 года Германия содрогнулась от ужасающей трагедии. В городе Золинген радикалы подожгли дом турецкой семьи Генч. В страшном пожаре заживо сгорели пять человек: Гюрсюн Индже, Хатиджее, Хюлья и Саиме Генч, а также Гюлистан Озтюрк.

Пережитая в детстве драма осталась с Фахрие Эвджен на всю жизнь. Позже актриса делилась тяжелыми воспоминаниями:

«Когда случилась трагедия в Золингене, мне было семь лет. После этого погрома нас охватил жуткий страх, — рассказывала она турецкому изданию Takvim. — Чтобы спасти жизни, мы маскировали дом под заброшенный. Неделями не включали свет. А на случай, если придется срочно бежать, соорудили на балконе конструкцию из канатов, спускавшуюся в сад. Мы жили практически на осадном положении. Я до сих пор не могу забыть те дни. И очень надеюсь, что подобная боль и ужас больше никогда и нигде не повторятся».

«Актерство было главной мечтой»

Повзрослев, Фахрие уехала из родного города в Дюссельдорф и поступила в престижный университет Генриха Гейне на факультет социологии.

«Именно там я впервые познакомилась с ритмом большого космополитичного города. С самого детства моя жизнь была тесно связана с театром, и актерство было моей главной мечтой. Но, отучившись на театральном два года, я оставила это образование и переключилась на другие направления, которые увлекали меня с ранних лет: социологию и философию. Обе эти науки всегда занимали огромное место в моей жизни, и так остается до сих пор. Моя мечта — совмещать социологию и актерское мастерство», — рассказывала Эвджен.

Фахрие Эвджен поражает красотой и талантом Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Судьба актрисы — тот случай, когда слава и успех сами ее нашли. Во время каникул в Турции Фахрие пришла в качестве зрителя на телепередачу популярной ведущей Ойи Айдоган, которая познакомила юную актрису с продюсером Ибрахимом Мертоглу.

«В сериалы я попала совершенно случайно. В Германии, еще во время учебы в школе, я два года занималась в театральной студии. С телевидением и кино у меня не было никаких связей, хотя играть на сцене было моей самой большой мечтой, — признавалась Фахрие изданию Sinemalar. — Поступить в немецкую консерваторию невероятно сложно — их там очень мало. В этом плане Турция показалась мне более перспективной. Поэтому я оставила учебу в Германии и решила строить карьеру здесь».

Актриса любит снег и кататься на лыжах Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) И селфи она тоже очень любит Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Непросто передавать драматизм на экране»

В то время Эвджен еще не окончила университет, но, получив предложение о съемках, заморозила учебу в Германии и вместе с матерью переехала в Стамбул. Юная актриса сыграла роль Неджлы в сериале «Листопад» (16+), снятому по мотивам турецкой классики — одноименному роману Решата Нури Гюнтекина.

«Я довольна своей игрой в „Листопаде“, но при этом очень самокритична. Чтобы расти профессионально, я пересматриваю серии, анализирую свою работу и прорабатываю детали. Именно такой подход помогает мне развиваться быстрее, — считает Эвджен. — „Листопад“ — очень тяжелая драма. Ее непросто не только смотреть: пропускать через себя и передавать такой драматизм на экране — огромная эмоциональная нагрузка для актера. В сериале бывают моменты, которые сильно задевают меня за живое, но, несмотря на это, проект приносит мне колоссальное удовольствие».

Юная Фахрие в роли Неджлы. Узнали? Источник: кадр из сериала «Листопад» (16+), реж. Месудэ Эрарслан, студия Ay Yapım, 2006–2010 годы

Кстати, немецкий университет Эвджен так и не окончила, зато позже получила высшее образование в Стамбуле. Актриса окончила исторический факультет Босфорского университета — одного из самых престижных вузов Турции.

«Волнение заставляет двигаться дальше»

Дальше — больше. Еще один опыт в большом кино Фахрие Эвджен получила в 2007 году, сыграв главную роль в фильме «Небеса» (16+). Год спустя актриса закрепила успех главной ролью в картине «Гол моей жизни» (14+).

Фахрие умеет быть разной Источник: кадр из фильма «Гол моей жизни» (14+), реж. Мурат Шекер, студия Sugar workz, 2008 год

«Фильм получился очень веселым. В Турции уже много лет не снимали хороших романтических комедий. В этой картине переплетено огромное количество эмоций: зрители будут и сопереживать, и смеяться. Но самое главное — они увидят очень искреннее кино, — говорила Эвджен. — Это мой второй полнометражный фильм, и в обоих я сыграла главную роль. Конечно, это невероятно волнительно. И это волнение каждый раз заставляет меня двигаться дальше и стремиться делать свою работу еще лучше».

Этот сериал по книге всё того же Гюнтекина принес Фахрие Эвджен успех и в России Источник: кадр из сериала «Королек— птичка певчая» (16+), реж. студия Tims Productions, 2013–2014 год

Важнейшей вехой в ее карьере стал сериал «Королек — птичка певчая» (16+), где Фахрие блестяще исполнила роль Фериде. Проект стал судьбоносным: вскоре после этого она снова разделила съемочную площадку со своим партнером по «Корольку» Бураком Озчивитом, вернувшись на большие экраны в романтической драме «Любовь похожа на тебя» (16+).

В 2017 году Фахрие Эвджен заняла девятое место в рейтинге «30 самых красивых женщин мира». Она обошла многих мировых знаменитостей, среди которых были Джиджи Хадид, Эмма Уотсон, Адриана Лима и даже Анджелина Джоли.

Ну какая красотка! Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) У актрисы великолепная фигура Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Любовь делает меня счастливой»

Эта эффектная красотка всегда знала, как оставаться в центре мужского внимания. Пока миллионы поклонников вздыхали по ней у экранов, Фахрие Эвджен легко очаровывала мэтров турецкого шоу-бизнеса. В прессе долго ходили слухи о ее романе с партнером по фильму «Гол моей жизни» Толгаханом Сайышманом. Но в это же время перед ее чарами не устоял настоящий корифей медиаиндустрии — харизматичный актер, режиссер и певец Озджан Дениз.

«Любовь — очень особенное чувство. И те моменты, то душевное состояние, которые я ей посвящаю, тоже очень особенные, — признавалась Эвджен журналисту Серкану Тавшанолу. — Поэтому не думаю, что она как-то влияет на мою актерскую игру, ведь в основе актерского мастерства лежат техника и методы. Но если говорить о моральном состоянии, то присутствие Озджана в моей жизни, конечно же, делает меня счастливой и оказывает на меня позитивное влияние».

Впрочем, цветы и подарки тоже делают красотку счастливой Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Турецкие таблоиды в один голос твердили, что Фахрие Эвджен и Озджан Дениз — это идеальная пара, а фанаты уже вовсю ждали пышной свадьбы, но красивая история закончилась громким расставанием.

Следующим избранником звездной красотки стал главный секс-символ турецкого экрана — Бурак Озчивит. Он попал в ее чары на съемках сериала «Королек — птичка певчая», и очень быстро роман перерос за пределы съемочной площадки.

Экранным Фериде и Кямрану, роли которых исполняли Фахрие и Бурак, не удалось завершить свой роман — съемки сериала прекратили, а вот в жизни их любовная история завершилась красивой свадьбой как в кино: 29 июня 2017 года они поженились в стамбульском историческом особняке Саид Халим-паша на берегу Босфора.

Узнали брюнета на заднем плане? Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Красивая пара Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого звезда Фахрие Эвджен практически исчезла с экранного небосклона. Актриса посвятила себя семейной жизни и материнству. 13 апреля 2019 года в лучшей частной клинике Стамбула у пары родился первенец, которого назвали Каран. Второй сын знаменитостей, Керем, появился на свет в том же госпитале 18 января 2023 года. Бурак Озчивит присутствовал на родах.

«Роды прошли прекрасно. Сын здоров, и я тоже чувствую себя отлично. Керем очень похож на Карана. Старший сын уже пришел познакомиться с братиком и был просто счастлив», — рассказала Фахрие изданию Sabah.

Фахрие — прекрасная мать Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) У нее двое сыновей Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Где Фахрие Эвджен сейчас

В перерыве между рождением детей актриса успела триумфально вернуться на экраны, сыграв главную роль Акчи-хатун в масштабном историческом сериале «Альпарслан: Великие Сельджуки». Попутно Фахрие снялась в нескольких крупных рекламных кампаниях, став лицом мебельного бренда и марки подгузников.

В рекламе Фахрие снимается вместе со своим звездным мужем Источник: evcenf / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2025 году Эвджен-Озчивит снова порадовала публику, исполнив роль королевы амазонок в детском фэнтези-фильме «Тете и сказка: Страна снов» (0+). Похоже, сегодня сорокалетняя и по-прежнему блистательная мать двоих детей окончательно готова к полноценному возвращению в профессию.